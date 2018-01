– Vi er den første norske serien som har kommet inn dit, og det å få muligheten til å ha internasjonal premiere under Filmfestivalen i Berlin er stor stas, sier produsent for tv-serien, Vilje Kathrine Hagen.

«Heimebane» er en dramaserie fra Motlys og NRK som handler om Norges første kvinnelige fotballtrener på toppnivå. I rollene som fotballtrenere finner vi blant andre Ane Dahl Torp og John Carew.

Filmfestivalen i Berlin regnes som en av de viktigste filmfestivalene, i tillegg til filmfestivalen i Cannes. Det er syv serier som er valgt ut i kategorien for serier, blant annet bidrag fra Israel og Australia.

– Glad i universet

Det er de to første episodene i den norske serien som skal vises på festivalen. De er regissert av Arild Andresen.

– Jeg er blitt utrolig glad i dette universet og i karakterene, og det er et veldig fint manus skrevet av Johan Fasting. Det har vært utrolig morsomt å jobbe med, og vi er stolte over at vi skal vise serien for første gang der nede. Det er ordentlig gøy, sier Andresen.

ANE DAHL TORP spiller hovedrollen som fotballtrener Helena Mikkelsen. Foto: Matias Myklebust

Under den ti dager lange festivalen vises om lag 400 filmer, fordelt på flere kategorier. Det finnes blant annet en egen konkurransesjanger, en egen barne- og ungdomssjanger og egen kortfilmsjanger. De siste årene har det også vært en seriesjanger.

Store muligheter

Heimebane skal vises i kategorien for tv-serier: «Berlinale Special 2018 – Berlinale Series». I seriesjangeren deles det ikke ut priser. Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, sier det likevel er stort å bli valgt ut for visning.

DRAMASJEF i NRK, Ivar Køhn utelukker ikke at serien blir solgt til andre land etter visningen i Berlin. Foto: Petter Sommer / NRK

– Det er en fantastisk mulighet for å nå et internasjonalt publikum

Visningen i Berlin kan føre til at serien blir solgt til andre land.

– Det har definitivt en betydning for oppmerksomheten og salget for serien. Det er en serie som viser noe lokalt fra Norge, men likevel når bredt og har internasjonal interesse.

Fjær i hatten for norske serier

– Å bli plukket ut her er nok en fjær i hatten for norsk seriedrama, men det kan likevel ikke sammenlignes med prisene som Mammon og Nobel har fått det siste året, sier filmkritiker Kjetil Lismoen.

Men han sier det er knyttet stor prestisje og anerkjennelse til å bli invitert til filmfestivalen i Berlin.

– Det viser at norsk seriedrama holder en god internasjonal standard, sier han.

Fakta om Berlinalen Ekspandér faktaboks Den internasjonale filmfestivalen i Berlin, også kalt Berlinalen, har blitt arrangert hvert år siden 1951.

Er trolig verdens største filmfestival målt i besøkstall.

Juryen legger stor vekt på at filmer fra hele verden skal være representert.

Under festivalen utdeles de prestisjetunge prisene «Gullbjørnen» og «Sølvbjørnen».

Bjørnen er Berlins symbol.

Avholdes i midten av februar.

Flere norske bidrag

Også en langfilm og to kortfilmer fra Norge skal ta turen til Berlin i år. Norge har også tidligere utmerket seg, blant annet med barnefilmen «Keeper'n til Liverpool» som fikk en av hovedprisene, Krystallbjørnen, i 2011.

Filmfestivalen i Berlin finner i år sted fra 15.–25. februar.