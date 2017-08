NRKs nye storsatsing spilles inn i Ulsteinvik - men hovedpersonen snakker trønder

Produsent Yngve Sæther sier trønderdialekten gir hovedrollen kred. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Han som skrev det ga henne trønderdialekt fordi det gir mer troverdighet i rollen som sportssjef i fotball. Det handler om historie og tradisjonene som finnes i Trondheim. Det hegemoniet Rosenborg har hatt på herresida og, litt tilbake, Trondheims-Ørn på damesida. Det ga mer kred, hun blir tøffere med dialekt, forteller sjefsprodusent (og trønder) Yngve Sæther når NRK møter han på innspilling i Ulsteinvik.

NRKs neste, store dramasatsing har Ane Dahl Torp i hovedrollen som Helena Mikkelsen, Norges første kvinnelige trener på toppnivå i herrefotball. Handlingen er lagt til Ulsteinvik og det fiktive laget Varg IL.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen besøkte innspillingen torsdag, men ler av påstanden om at trønderdialekten er det åpenbare valgte for en rollefigur som er profilert fotballtrener.

– Nei, det er jeg uenig i! Jeg er oppvokst i Groruddalen. Vi har god fotball-dialekt på Vålerenga også, sier han.

Snakker trønder hele dagen

Ane Dahl Torp snakker trønder i serien - og i intervjuet om serien. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Ane Dahl Torp har gått til språkcoach for å få på plass den nye dialekten, og forteller at hun også får hjelp av en trøndersk lærer i Ulsteinvik under innspilling. Når NRK møter henne, svarer hun på trøndersk.

– Jeg prater trønder hele tida mens jeg er her på jobb, det er tungt å skulle bytte dialekt hele tiden, da blir det dårligere.

Hør Ane Dahl Torp svare på spørsmål på trøndersk:

Carew forstår karakteren sin

Eks-fotballproff John Carew spiller eks-fotballproff i Heimebane. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

John Carew har også en stor rolle i Heimebane. Den tidligere fotballproffen spiller nettopp dét også i serien.

– Det er en karakter jeg kan kjenne meg igjen i, jeg forstår hvor han kommer fra og hva som er utfordringene hans. Han har vært stor stjerne i Europa og ting går ikke helt som han har planlagt når han kommer hjem.

NRKs neste store dramaserie spilles i disse dager inn i Ulsteinvik. Resultatet kommer på TV i 2018. Foto: Hallstein Vemøy / NRK

Håper folk blir hekta

Heimebane het opprinnelig Hjemmebane, men navnet ble endret siden serien blir spilt inn i et nynorsk-område. De ti episodene kommer på TV neste år. De involverte har stor tro på det de lager.

– Det er vanskelig å love suksess, men iogmed at serien skal gå på søndager klokka 20, i beste sendetid, vil det være en serie veldig mange kommer til å se. Så gjenstår det å se om serien har x-faktoren som gjør at folk blir helt hekta, men jeg tror vi har potensial til det, sier sjefsprodusenten.

I serien er de rivaler, men under innspilling er det heldigvis bra stemning mellom Ane Dahl Torp og John Carew. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Gjenkjennelsesfaktor

Han nevner gjenkjennelsesfaktor som en av nøklene til suksess.

– Serien har en kombinasjon av å være folkelig og tilgjengelig, å handle om ting som mange kan kjenne seg igjen i, å handle om å få til noe på høyt nivå og få med seg en gjeng, samtidig som den spiller på mange strenger som har med hjemmebane og familien å gjøre. Det finens alltid en annen hjemmebane man skal ha på plass for at ting skal bli bra. Historien rundt det er emosjonell og sterk.