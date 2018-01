Norske barnefilmer til filmfestivalen i Berlin

Den norske filmen «Los Bando» får sin internasjonale premiere på Filmfestivalen i Berlin i februar, der filmen skal vises i kategorien Generation, for ungdom og barn.

Filmfestivalen i Berlin regnes som en av de viktigste filmfestivalene, i tillegg til filmfestivalen i Cannes.

Regissør Christian Lo synes det er hyggelig at filmen er tatt ut.

– At «Los Bando» er tatt ut til konkurranseprogrammet på Berlinalen er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier han.

Filmen handler om rockebandet «Los Bando», og deres reise til NM i rock. I filmen møter vi kompisene Grim og Aksel (Tage Hogness og Jakob Dyrud) som utgjør deler av bandet. Også skuespillere som Nils Ole Oftebro og Frank Kjosås bidrar i filmen.

– Dette er veldig stas. Filmfestivalen i Berlin er en viktig festival, og det er kanskje den festivalen som satser tyngst på barne- og ungdomsfilmprogrammet sitt, sier produsent Trine Aadalen Lo i Filmbin.

Filmen har premiere i Norge i februar i år.

Det er andre gang Christian Lo har med film i konkurranse i Berlin. Første gang var med spillefilmen «Bestevenner» i 2010, og nå med «Los Bando».

Også to norske kortfilmer

I det samme ungdomsprogrammet vises også kortfilmene «Tråder» av Torill Kove og «Hvalagapet» av Liss-Anett Steinskog.

Filminstituttet forteller at kortfilmen «Tråder» handler om en kvinne og et barn som blir ført sammen av en magisk, rød tråd. De knytter seg til hverandre, blir mor og datter. Torill Kove vant Oscar for beste animerte kortfilm i 2007 med filmen «Den danske dikteren».

«Hvalagapet» handler om en tolvårings første møte med den store kjærligheten.

Filmen «Retablo» er også plukket ut til festivalen. Den er peruansk, men har fått norsk produksjonsstøtte.

Filmfestivalen i Berlin finner i år sted fra 15. – 25. februar.

Norske barnefilmer har også tidligere vært en del av festivalens ungdomsprogram, og i 2011 vant filmen «Keeper`n til Liverpool» hovedprisen, Krystallbjørnen.