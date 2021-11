Fredag kveld bekrefta manager Boye Nytun til NRK at Hans-Erik Dyvik Husby er død.

Både vener og fans i inn- og utland sørgjer over at Husby er død. Fleire viser si medkjensle og minnest Husby på sosiale medium.

Fanklubben i sorg

Hans-Erik Dyvik Husby blei kjent som frontfiguren Hank von Helvete, seinare Hank von Hell, i bandet Turbonegro (tidlegare Turboneger).

Bandet har gjort suksess både i inn- og utland. Husby forlèt bandet i 2010.

– Han var eit varm og storhjarta menneske, ein spirituell og intellektuelt søkande person som elska å samtala med kven som helst, skriv bandet i minneordet på Facebook.

Minneord frå Turbonegro på Facebook. Foto: Skjermdump tatt 19.11.21

Tidlegare bandkollega Thomas Seltzer, skriv på Facebook at bandet planla gjenforeining med Hank von Helvete.

Cato André Beachpunk er leiar for Turbojugend Oslo, fanklubben til Turbonegro.

– Fanklubben er i tårer. Det er utruleg trist. Det er ein fanklubb som verkeleg sørgjer akkurat no, seier han til NRK.

Turbojugend har spreidd seg over heile verda med rundt 2500 avdelingar. Husby har betydd veldig mykje for veldig mange i fanklubbane rundt om, opplyser Beachpunk.

Leiar for Turbojugend Oslo, Cato André Beachpunk. Foto: Privat

– Det er gravøl i diverse byar i verda akkurat no, hevdar fanklubb-leiaren.

Beachpunk meiner Husby vil bli hugsa som ein av verdas beste showmenn.

– Då han kom på scena, tok han all merksemda i rommet. Han var ein showmann utan like.

Turboneger-konsert med vokalist Hank von Helvete på scena under Norwegian Wood-festivalen i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hylla av utanlandske stjerner

Den amerikanske skodespelaren og artisten Julietta Lewis er også blant dei som har delt kondolanse på sosiale medium.

På Instagram skriv ho at det var med stor sorg ho tok imot beskjeden om at Husby hadde gått bort. Ho skriv at bandet hennar J&TL har vore oppvarmingsband for Turbonegro.

Minneord frå Juliette Lewis på Instagram. Foto: Skjermdump tatt 20.11.21

– Hank var ein av dei beste frontfigurane eg nokon gong har vore vitne til, skriv ho.

Lewis beskriv Husby som ein utfordrar og provokatør, men at han var driven av kjærleik og nysgjerrigheit.

Også Stephen Gilchrist Glover, kjent som Steve-O frå MTV-programmet «Jackass» sørgjer over Husby.

– Du var ein legende, skriv han.

Minneord frå Steve-O. Foto: Skjermdump tatt 20.11.21

Omtalt verda over

Ei rekkje internasjonale rockemagasin som Loudersound, Popculture, Brooklyn Vegan, Kerrang!, Blabbermouth, Hevy Cosequence og Metal Hammer har omtalt dødsfallet

Husby sin bortgang også blitt fanga opp av anna utanlandsk media. Særskilt har svenske mediehus via stor merksemd til Hans-Erik Dyvik Husby.

Store mediehus som SVT, Aftonbladet, Expressen og TV4 melde om bortgangen.

Hans-Erik Dyvik Husby saman med komponist Jack Vreeswijk (sonen til Cornelis Vreeswijk) før filmpremieren. Foto: Heiko Junge / NTB

Som skodespelar portretterte Husby den svenske Cornelis Vreeswijk i filmen «Cornelis» i 2010. Same år spelte han inn albumet «I ljuset av Cornelis» sammen med Jack Vreeswijk og turnerte i Skandinavia.

– Bandet har mange fans utanfor Noregs grenser, ikkje minst i Tyskland og Sverige, skriv SVT.