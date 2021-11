Hans-Erik Dyvik Husby er død

Det bekrefter manager Boye Nytun til NRK på vegner av familien. Han vil ikke kommentere ytterligere og ber om ro.

Husby ble 49 år gammel.

Rockestjerne

Som rockemusiker ble Husby kjent for storstilte opptredener sammen med gruppen Turboneger, ofte med bar overkropp og teatralsk ansiktssminke. Som frontfigur i bandet gikk han under artistnavnet Hank von Helvete. Han forlot bandet i 2010.

– Det er med enorm sorg vi mottok den tragiske nyheten om at Hans-Erik «Hertis» Dyvik Husby har gått bort, skriver Turbonegro på Facebook.

– Som en karismatisk frontfigur som like kanaliserte humor og sårbarhet, var Hans-Erik avgjørende for bandets appell. Han var et varmt og storhjertet menneske, en spirituelt og intellektuelt søkende person som elsket å ha en samtale med hvem som helst. Vi er stolte av det vi skapte sammen som rockebrødre i Turbonegro - musikken, karakterene, hele universet vårt, skriver de videre.

Husby spilte hovedrollen i musikalen Jesus Christ Superstar på Det Norske Teatret. Det Norske Teatret hadde publikumsrekord og snudde fra underskudd til overskudd med denne forestillingen, og den gikk for fulle hus fra september 2009 og ut januar 2010.

I årene etter gjorde han karriere på teaterscenen og i film. Han portretterte den svenske artisten Cornelis Vreeswijk i filmen Cornelis i 2010. Samme år spilte han inn albumet «I ljuset av Cornelis» sammen med Jack Vreeswijk og turnerte i Skandinavia.

I 2019 gjorde han rocke-comeback som deltaker i Melodi Grand Prix under artistnavnet Hank von Hell med låten «Fake It» som han skrev sammen med Andreas Werling.

Hans siste album het Dead og kom ut i 2020. Han skulle etter planen ut på en stor europaturne etter nyttår.

Husby som alter egoet Hank von Helvete sammen med Turboneger på Øyafestivalen i 2003. Foto: Heiko Junge / NTB

Siden 2011 har Husby deltatt i flere norske TV-programmer, blant annet som dommer i Idol på TV 2.

– Har gjort et evig inntrykk

Håkon Moslet har skrevet bok om Turboneger.

– Han har gjort et evig inntrykk, sier han til NRK.

Moslet sier at det alltid var en glede å få møte han

– Også mye fordi han hadde veldig mange sider. Han var en fyr som man ble glad i. Han etterlater seg mange minner, sier han.

Om periodern da Moslet skrev boka om Turboneger, forteller Moslet at han hadde mange gode samtaler med Husby.

– Jeg ble kjent med en veldig kompleks personlighet, som hadde mye å stri med, men som hadde flere gaver. Han var norsk rocks største frontmann og scene-personlighet.

Hans-Erik Dyvik Husby og Tony Harnell sammen i Trondheim 2012. Foto: Aud Darrud / NRK

Tony Harnell, tidligere vokalist av TNT var en god og nær av Hans-Erik Husby. Harnell sier til NRK at han ble knust da han fikk budskapet om at Husby er død. Harnell beskriver Harnell som ung, talentfull og full av liv og kjærlighet.

– Han var en bror, venn og inspirasjon for meg og mange andre, sier Harnell.

Også artisten Carina Dahl opplyser om dødsfallet på Instagram fredag kveld.

– Dette er bare så trist. Pappa vekket meg hjemme i Trondheim i dag med nyheter som har gjort dagen her tung. Onkel Hank, minnene lever videre! Fra du holdt sikkert fire taler i bursdagen min fordi du alltid hadde så mye på hjertet, til du skremte bort innpåslitne gutter fra meg og lillesøster med at det var «du som var onkel hank»! Til herlige middager sammen med felles matglede & ikke minst da vi konkurrere i MasterChef og MGP! Jeg entrer scenen i kveld med deg i mitt hjerte. Til vi ses igjen, skriver Dahl.

Turbulent liv

I 2012 gav han ut biografien «Hank», som lyriker Håvard Rem skrev. Der fortalte han åpent om sitt turbulente liv. Da sa han følgende til NRK:

I 2010 forlot Husby Turboneger og gikk solo. Han spilte også teater og portretterte Cornelis Vreeswijk i filmen om den svenske sangeren. Foto: Björn Larssom Rosvall / NTB

– Uansett om jeg godkjenner intervjuer så definerer de meg på en eller annen måte feil. Sett fra mitt ståsted, treffer de aldri blink. Det å få definert seg selv i en bok mens man fortsatt lever, gjør at man kan delta i en definisjon av seg selv.

Dyvik var også åpen om sine rusproblemer over mange år.

Han etterlater seg en datter fra et tidligere ekteskap.