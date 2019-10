Haddy Njie: – Jeg syntes Trond Giske var uutholdelig umoden

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

I forbindelse med bokutgivelsen gjestet Njie NRK-programmet «Lindmo» - som sendes på NRK1 fredag klokken 22.00 - der hun snakker om hvordan hun opplever Giskes forhold til makt.

Njie sier i intervjuet at til tross for at Giske har vært årevis i politikken, var han «uutholdelig umoden» når det kom til å se hvordan han ble oppfattet av andre.

– Den makten du har gjør at andre menneskers grenser kan flyttes. Eller den gjør at andre mennesker føler at de kommer i en ubehagelig situasjon, som er ubehagelig fordi du er den du er, sier Njie .

– Når du tilegner deg makt sakte, men sikkert gjennom et langt liv så tror jeg ikke du får med deg hvor stor rolle den makten spiller i møtet med andre mennesker og hvordan det ikke går an å kle av seg den makten når du er på privaten, sa Haddy Njie hos «Lindmo». Foto: NRK

Snakket før de ble kjærester

Njie og Giske giftet seg sist sommer, etter at de hadde vært samboere i flere år.

Hun forteller at de snakket om dette allerede før de ble kjærester og at hun da ikke kunne tro at han hadde tenkt så lite på hvordan andre så på ham.

– At når du kommer inn i et rom, så gjør det noe med rommet. At han ikke hadde reflektert nok over det fordi han vet jo ikke hvordan rommet var før han kom inn, sier Njie .

Njie og Giske giftet seg i fjor. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Har snakket mye om makt

Njie sier hun tror det er få som har snakket så mye om makt, relasjoner, asymmetri og hva metoo egentlig bør innebære, som det hun og Trond Giske har gjort.

I intervjuet går det frem at hun mener Giske ikke skjønner hvordan andre oppfatter ham.

– Det er umodent å ikke forstå at du kan ikke være Trond fra Trondheim, fordi du er ikke det lenger. Jeg skjønner at det er et slags sympatisk trekk å være seg selv uansett hvor mye makt du får, men på et tidspunkt må du faktisk bli deg den makten du har bevisst, også utenfor jobben, sier Njie .