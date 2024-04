Ansatte i møbelprodusenten Vestre AS fikk privat helseforsikring mens nåværende helseminister Jan Christian Vestre (Ap) var leder i bedriften.

Det skriver TV 2. Nå bekrefter den ferske helseministeren til kanalen at han selv hadde privat helseforsiking gjennom denne avtalen, fram til han sluttet i familiebedriften i oktober 2021.

– Jeg har nå undersøkt dette nærmere og kan bekrefte at Vestre AS innførte en avtale om helseforsikring i 2018 da jeg var daglig leder. Det innebærer at jeg hadde privat helseforsikring som en del av denne avtalen, frem til jeg sluttet i Vestre AS i oktober 2021, skriver Vestre i en e-post til NRK.

Han sier han mener det er opp til den enkelte bedrift å avgjøre hvilke avtaler de vil inngå, i dialog med ansatte.

– Det er ikke noe galt i at bedriftene gjør det. Jeg mener at velferdsstaten skal være den viktigste og beste helseforsikringen vi har i Norge. Derfor er min jobb som helseminister å sørge for at våre felles helsetjenester er av høy kvalitet, skriver han videre.

I Dagsrevyen utdyper han til NRK:

– Jeg mener det at vi ser at det er så mange som har privat helseforsikring, jeg tror det er om lag 800.000 nordmenn, er et uttrykk for at for mange er usikre på om de får hjelpen de trenger i det offentlige.

– Så er det fantastisk mye bra som skjer i det offentlige, veldig mye flinke folk som jobber der. Men vi har en utfordring i å bygge ut den offentlige velferden sterkere, og det er min oppgave framover.

Vestre tiltrådte fredag som regjeringens nye helse- og omsorgsminister etter at Ingvild Kjerkol måtte gå av.

Ansatte fikk privat forsikring under Vestres ledelse

Aftenposten har tidligere skrevet at familiebedriftens egne ansatte har privat helseforsikring. Vestre sa fredag at han ikke husket hvorvidt avtalen ble inngått under hans ledelse.

Selskapet opplyser at forsikringen kom på plass i 2018. Vestre var på daværende tidspunkt daglig leder i selskapet.

– Forsikringen kom på plass i 2018 etter ønske og forslag fra de ansatte i forhandlinger om total kompensasjonspakke i selskapet, skriver administrerende direktør Bjørn Fjellstad i en e-post til NRK.

– Forsikringen dekker elementer rundt lovbestemt yrkesskade og yrkessykdom, samt behandlingsforsikring, skriver Fjellstad videre.

Vestre: Har ikke privat helseforsikring nå

Vestre er fortsatt majoritetseier i selskapet. Han har så langt ikke besvart NRKs henvendelser om saken.

Til NRK sier Vestre at han sluttet som daglig leder og styremedlem i Vestre AS i oktober 2021. Siden det har han vært opptatt av å skille rollene, og opptre som en passiv eier, opplyser han.

Samtidig fikk Vestre grønt lys av sin sjef, statsminister Jonas Gahr Støre, til å stemme i generalforsamlingen til selskapet.

Jan Christian Vestre (Ap) kom ut på slottsplassen som ny helseminister fredag ettermiddag, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og ny næringsminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Da han møtte pressen fredag etter å ha blitt utnevnt til helseminister, sa han at han ikke har privat helseforsikring.

Da Ap gikk til valg i 2021 var en av deres hovedsaker en sterk offentlig helsetjeneste, og motstand mot blant annet private helseforsikringer.

– Vi trenger en nødbrems for privatisering der private tilbud truer vår felles helsetjeneste, sa daværende helsepolitisk talsperson, nå næringsminister, Cecilie Myrseth, ifølge NTB.

– Undergraver det offentlige helsevesenet

Mette Nord, leder i Fagforbundet, sier til NRK at de er motstandere av private helseforsikringer.

– Private helseforsikringer er med på å undergrave det offentlige helsevesenet vårt og flytte personell over til det private, kommersielle markedet. Dette har Fagforbundet ment lenge. Det bør, slik det står i Hurdalsplattformen, innføres en omsetningsavgift for å forhindre en todeling av helsevesenet, sier Nord.

Fagforbundet-leder Mette Nord mener det bør innføres like god kontroll av det private, som det offentlige helsevesenet og gjøres flere behandlinger i det offentlige. Foto: William Jobling / NRK

– Vi har en helsepersonellmangel på sykehusene og i de offentlige helsetjenestene våre, og private helseforsikringer er med på å flytte livsviktig helsepersonell inn i den private, kommersielle velferden. Skal vi framover styrke det offentlige tilbudet som sikrer alle hjelp når de trenger det, så må vi først og fremst ha nok folk.

Venstre: – Heiser flagget

– Dette er strålende nyheter – Venstre heiser flagget til topps for Vestre.

Det sier Alfred Bjørlo, helsepolitisk talsperson i Venstre, til NRK.

– Jeg og Venstre regner med at det første Vestre nå gjør som ny helseminister, er å skrinlegge planen om en egen «straffeavgift» på privat helseforsikring, sier Bjørlo.