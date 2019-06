Trond Giske etter vielsen: – Jeg ble veldig rørt

Brudeparet ble viet i Nidarosdomen i Trondheim lørdag ettermiddag.

– Så mange mennesker som har møtt opp og som gratulerer oss, sa Haddy Njie da de kom ut like etter vielsen. Flere hundre var møtt opp for å få et glimt av brudeparet.

– Det er lett å bli glad i Trondheim, kommenterte Trond Giske.

Støre ikke blant gjestene

Over 100 inviterte gjester deltar i bryllupsfeiringa som fortsetter på en låve ut over kvelden. Blant gjestene er ikke partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik.

– Er det noen grunn til at Støre ikke er invitert?

– Jeg ønsker ikke å si noe om det, sa Giske før han og bruden poserte for fotografene i solskinnet i Trondheim.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, vil ikke kommentere at partileder Jonas Gahr Støre ikke er invitert i bryllupet. Hun sier det har vært et flott bryllup. Foto: Tariq Alisubh

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, er invitert og sier det var et fantastisk flott bryllup og en strålende vakker brud.

– Hva tenker du om at Støre og Tajik ikke er her?

– Det har jeg ingen formening om. Dette er Trond og Haddy sin dag. I dag er vi her bare for å feire, sa Kjersti Stenseng.

– Vitner dette om at Giske-konflikten ikke er over?

– Dette er Haddy og Tronds dag, smilte Stenseng.

Haddy Njie og Trond Giske er nettopp viet i Nidarosdomen i Trondheim. Du trenger javascript for å se video. Haddy Njie og Trond Giske er nettopp viet i Nidarosdomen i Trondheim.

Vanskelig å holde tårene tilbake

Trond Giske sier at det var et helt spesielt øyeblikk å se Haddy komme inn i Nidarosdomen.

– Ble du rørt?

– Ja, selvfølgelig. Jeg ble veldig rørt. Nidarosdomen har vært kirken min hele livet. Det å gifte seg med Haddy her. Finere blir det ikke, sa Trond Giske. Han sier det var vanskelig å holde tårene tilbake.

– Hvordan føles det å være gift?

– Det føles godt, sa Haddy

Paret ble viet av tidligere biskop i Nidarosdomen og venn av Giske, Tor Singsaas.

Trond Giske og Haddy Njie har gitt hverandre sitt ja. Du trenger javascript for å se video. Trond Giske og Haddy Njie har gitt hverandre sitt ja.

Skal feire kjærligheten

Linn Halstensen er forlover til Haddy Njie og hun gleder seg til festen.

– Vi skal feire kjærligheten og det er så sterkt mellom de to. De er så gode mot hverandre. Jeg gleder meg til å feire og er stolt over å være forlover, sier hun til NRK.

Også NRK-profil Ingrid Gjessing Linhave er forlover for Haddy Njie.

– Det er første gang jeg er forlover. Dette har vært en drømmedag, sier Gjessing Linhave.

Trond Nordseth, gift med Trondheim-ordfører Rita Ottervik, er forlover for Trond Giske.