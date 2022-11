– Jeg vet at Atle ikke er rasist, men det han gjorde her var 100 prosent rasistisk.

Det sa komiker Johan Golden under innspillingen av ukens episode av «Nytt på nytt». Golden er en svært nær venn av Atle Antonsen, og de to har samarbeidet tett i en årrekke, blant annet i radioprogrammet «Misjonen» på P4.

Også programleder Bård Tufte Johansen har jobbet tett sammen med Antonsen tidligere. Han fulgte opp kommentaren til Golden:

– Hvis du stjeler et smykke, så holder det ikke å si at du ikke trengte å stjele det, du er fortsatt en tyv, sa Johansen.

Forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for rasisme tirsdag denne uken.

– Det er en forferdelig dårlig dag for alle som mener rasisme ikke finnes i Norge. De sliter, fortsatte Golden.

En stor del av «Nytt på nytt»-innspillingen ble dedikert til å harselere med Antonsens oppførsel.

Hverken Golden, programleder Bård Tufte Johansen eller komiker Pernille Sørensen ville kommentere saken utover det som kom frem under innspillingen av ukens episode av «Nytt på nytt» torsdag kveld.

Hverken Golden, programleder Bård Tufte Johansen eller komiker Pernille Sørensen ville kommentere saken utover det som kom frem under innspillingen av ukens episode av «Nytt på nytt» torsdag kveld.

– Den eneste det er synd på er Sumaya

– Jeg lurer på om jeg har gjort en dårlig jobb med å forklare Atle at jeg er mørkere i huden enn han er, sa Golden.

– Det er lett å tenke at jeg har gjort en for dårlig jobb. Atle er en så god venn at jeg føler jeg er i en Haddy Njie-situasjon, jeg sitter fast, sa han videre.

Golden ga også sin fulle støtte til Sumaya Jirde Ali:

– Den er bare én person det er synd på her, og det er Sumaya. Hun har blitt skjelt ut hele livet, hun er blitt drapstruet. Så skal hun kose seg en kveld og da blir hun skjelt ut av en gammel komiker.

– Hun fortjener kongens fortjenstmedalje, og da mener jeg kongen og ikke «Kongen befaler», sa Golden med referanse til Discovery-programmet med Atle Antonsen i programlederrollen.

– Som familie

Golden forklarte også at han måtte snakke med sønnen sin om episoden.

– Atle er som familie, som en bror. Sønnen min kommer til å få høre om dette, forklarte Golden, som forteller at sønnen reagerte med vantro: «Onkel Atle, sa han det?!»

– Så jeg måtte jo forklare ham at du må ikke alltid høre på hva sånne onkler sier, fortsatte Golden.

Dårlig humor

Også «Nytt på nytt»-kollega Pernille Sørensen benyttet anledningen til å kommentere saken.

– Atle sa selv i sin unnskyldning at dette var et idiotisk forsøk på en spøk. Jeg tenker at hvis det der var en vits, må han ha funnet den i en tysk vitsebok fra 1943. I hvert fall ikke fra dette århundret, sa Sørensen.

– Den gode latteren kommer først og fremst om det som blir sagt minner om en spøk. Og det var jo ikke dette her, sa Sørensen.

– Rent humorfaglig sett handler det lite grann om timing, man må jobbe med innholdet og ikke begynne med å brøle folk i fjeset. Og så tenker jeg at Atle burde bytta vits, fortsatte hun.

Ut mot netthets

Sørensen kom også med en kommentar til all netthetsen som har kommet i ettertid av episoden.

– Atle har oppført seg elendig. Så er det Sumaya som får all dritten i sin innboks fra de mørkeste kjellerne her i landet, sa Sørensen og konkluderte:

– Sånn kan vi ikke ha det.

Antonsen har bedt om unnskyldning for hetsen som har kommet i etterkant, og kaller den «forkastelig».

Flere av sendingens humorinnslag refererte også til episoden mellom Ali og Antonsen. Blant annet sa programleder Bård Tufte Johansen at «Team Antonsen er tilbake», etterfulgt av et klipp av mennesker som lignet Ku Klux Klan.

Ett annet innslag lød som følger:

«Sumaya Jirde Ali politianmelder Atle Antonsen for hatefulle ytringer. Siden han er kjendis vurderer politiet å gjøre et unntak og faktisk etterforske saken.»

Forventer reaksjoner

Prosjektleder Kjetil Kooyman forteller at det er grundige, redaksjonelle vurderinger som ligger bak «Nytt på nytt»-sendingen.

– Når vi vurderer nyhetssaker til «Nytt på nytt», ser vi etter saker hvor man kan bedrive maktkritikk eller si noe viktig om litt større saker i samfunnet. Det tenker vi at denne saken har: Et sånt perspektiv, sier Kooyman.

– Forventer dere reaksjoner?

– Ja, vi har alltid masse reaksjoner etter «Nytt på nytt»-sendinger og det tenker vi er riktig og viktig. Folk må få lov til å reagere og gi uttrykk for det de mener om programmet. Det er jo en viktig del av oppdraget vårt, at folk skal få gi uttrykk for hva de synes, enten det er ros eller ris, sier Kooyman.

– Er det for alvorlig å tulle med?

– Nei, det er jo ikke det. Det er så alvorlig at det må tulles med, kanskje.

– Er det noe som er for alvorlig å tulle med?

– Det er et spørsmål vi ofte får, og det er et litt rart spørsmål. Det gjelder å tulle riktig. Så får folk se programmet for å se om vi gjør det.

Anmeldt for rasisme

Det var tirsdag denne uken forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte komiker Atle Antonsen for hatefulle ytringer.

Hendelsen, der Antonsen skal ha kommet med rasistiske ytringer mot Ali, skal ha funnet sted på Bar Boca i Oslo natt til 23. oktober i år.

Antonsen skal ifølge Ali blant annet ha skreket «shut the fuck up» til henne og sagt at «du er for mørkhudet til å være her».

Ali har lagt ut om hendelsen i ett innlegg på sin egen Facebook-profil.

Antonsen har bedt om unnskyldning for det som fant sted den aktuelle kvelden, også på Facebook.

«Det som skulle bli en hyggelig kveld, endte i katastrofe,» skriver Antonsen blant annet i innlegget.

Videre påpeker han at han skal revurdere sitt forhold til alkohol.

«Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum,» skriver han videre i innlegget.

Saken er ferdig etterforsket og det ventes at påtalebeslutningen vil være klar om kort tid.