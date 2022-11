Eksperter mener du ikke kan skylde på fylla

«Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv.».

Det uttalte Atle Antonsen på sin Facebook side etter at Sumaya Jirde Ali anmeldte han for rasisme.

I oktober ble Bernt Hulsker (45) dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd. Også han forklarte at han hadde drukket for mye.

Hverken Hulsker eller Antonsen mener at de egentlig har rasistiske holdninger.

Så hvordan påvirker alkohol egentlig kroppen vår?

– Avhengig av din personlighet

Allerede fra den første enheten er nede, endrer hjernen seg og du føler deg mer avslappet.

– Hjernen endrer seg fra den første, laveste promille du har. Alkoholen virker omfattende på en rekke forskjellige prosesser i hjernen. Det tror jeg ikke folk flest er klar over.

Det sier Jørg Gustav Mørland, divisjonsdirektør for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Når alkoholen er tatt opp i blodet og transportert rundt i kroppen vil det påvirke hjernen og kontrollsenteret.

– Når promillen passerer 1,0 er aggressivitet ofte noe som inntreffer. Men ikke for alle. For dette kommer an på hvilken tilstand hjernen var i, og hvordan den fungerte før du begynte å drikke.

– Det igjen er avhengig av din personlighet, din bakgrunn, og kanskje ting som har skjedd den nærmeste tiden før du har en rus, eller det som skjer under rusen.

– Ville ellers aldri gjort det

Jo høyere promillen blir, desto mindre kontroll har du.

– Det foregår svært mye i hodet vårt – hele tiden, veldig mye av det er ikke bevisst i det hele tatt. Det er mye ubevisst som kan aktiveres blant annet av rus.

Filteret som vi vanligvis har, forsvinner litt etter litt når vi inntar alkohol.

Det kontrollfilteret vi ellers har, er også en del av oss, poengterer Mørland.

– Da kan man si at det kanskje ikke er helt deg, det som kommer til syne, men det er mye av slik som du er til daglig, som også kommer fram, bare at du er litt mindre hemmet og ofte litt mer glad.

– Og så er det kanskje noe som ikke burde kommet opp, og som du aldri ville sluppet ut hvis du hadde vært klink edru.

– Det er fryktelig vanskelig å si helt konkret slik og slik blir du når du drikker. Alkoholen spiller på det som allerede foregår i hjernen og kan endre det på forskjellige vis, dog med visse hovedretningslinjer.

GRENSER: Fanny Duckert peker også på at man i Norge har hatt gamle tradisjoner med at «fylla har skylda», men at man nå er på vei til å trekke opp noen grenser. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Dette er rusforsker og psykolog Fanny Duckert enig i. Hun sier at svaret på om man er seg selv eller ikke når man drikker, ikke er entydig.

– Når vi drikker, ser vi dårligere, hører dårligere, vi blir mindre sensitive og mindre selvkritiske. Men vi får en helt annen kontakt med hva vi har inni oss. Terskelen for å slippe ting løs er veldig mye lavere, og det betyr at vi kan lire ut av oss ting som vi ellers aldri ville gjort.

Duckert understreker likevel at alkoholen ikke kan skape noe som ikke er der.

– Det du kommer med i fylla har en eller annen base i deg også når du er edru.

– Du er ansvarlig uansett

I Norge betegnes alkohol som et digert samfunnsproblem. Psykologspesialist, Kari Lossius, tror alkoholens påvirkningskraft er undervurdert.

– Alkohol er veldig undervurdert. Det er et ganske farlig rusmiddel. Problemet med alkohol er at jo mere du inntar og jo høyere promille du får, jo dårligere blir dømmekraften.

Psykologspesialist, Kari Lossius, mener man må stå ansvarlig for egne handlinger. Foto: Privat

– Fulle folk er ikke spesielt interessante og ok å være sammen med. I disse julebordstider er det veldig viktig at folk teller alkoholenheter og kommer seg hjem i tide.

Ved inntak av alkohol blir noen veldig glade, andre blir trist eller aggressiv. Og hvordan vi reagerer er individuelt.

– Vi reagerer forskjellig. Det er ikke slik at det er den rette personligheten som kommer frem, men det er du som gjør det likevel.

Selv om man gjør ting man angrer på i fylla, er det en selv som må ta ansvar for sine handlinger.

– Det er ikke sånn at det er alkoholen som får skylden for det du gjør. Om du er beruset eller edru, må du ta ansvar for det du gjør.

– Du er ansvarlig uansett.

Også Jørg Gustav Mørland mener at man til syvende og sist har seg selv å takke.

– Det er vel mest du. Du har ansvar for hvor full du blir. Det er ingen som tvinger deg til å drikke.

Bør se på egne drikkevaner

Generalsekretær i Av og til, Ragnhild Kaski, oppfordrer folk til å tenke over sitt alkoholforbruk.

– Det er noe som kan forklares med at man har drukket alkohol, men man burde ikke bruke det som en unnskyldning for det dumme man kanskje gjorde.

Ragnhild Kaski, Generalsekretær i Av og til, oppfordrer folk til å være bevisst over eget alkoholforbruk. Foto: Bård Gundersen

– Har man gjort noe i fylla som man angrer på eller ofte opplever at man blir en person som man ikke ønsker å være, er det et godt utgangspunkt for å se på egne drikkevaner.

Kaski har følgende råd til alle som går inn i julebordsesongen og vil begrense promillen: