Atle Antonsen-saken: – Kan gi oss innsikt som samfunn

Kjendiser og hvermannsen slår ring rundt Sumaya Jirde Ali etter hun fortalte om hendelsen med Atle Antonsen på et utested i Oslo.

Men flere spør seg også om hvordan det kunne skje. Hvorfor var det ingen som grep inn tidligere?

Kommentarene skal ifølge Atle Antonsen være en form for mislykket humor. Det har ikke lykkes NRK å nå Atle Antonsen i dag for en kommentar.

Ifølge Sumaya Jirde Ali skal det ha sittet flere rundt bordet som ikke tok henne i forsvar da hun angivelig ble utsatt for rasisme.

Komiker Magnus Devold har blant annet unnskyldte seg i ettertid for at han ikke grep inn, og sier han ble paff:

Nå tar flere til orde for ansvaret til de som blir tilskuere for rasisme.

Daglig leder Hatem Ben Mansour i Antirasistisk Senter, tror «tilskuereffekten» er med på å legitimere uakseptabel oppførsel.

– Det er vanskelig og tøft å stå opp og varsle om hverdagsrasisme. Jeg synes likevel man bør tørre å si fra.

Å ikke si fra bidrar også til at den som utfører en rasistisk handling, ikke umiddelbart forstår det selv.

– Litt det samme vi så i Bernt Hulskers situasjon, hvor man i ettertid heller ikke forstår at man har gjort noe galt, men heller unnskylder at man har bommet på publikummet sitt.

Den tidligere VGTV-profilen og fotballspilleren Bernt Hulsker ble dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer tidligere i år.

– Det at enkelte bagatelliserer vet vi skjer i private sfærer. At det nå kommer fram i offentligheten, gjør at det er mulig å adressere det. Foto: Artur do Carmo / NRK

Han refererer til den første unnskyldningen Antonsen angivelig sendte Ali, der han ifølge henne blant annet skal ha skrevet:

– Har erfart at jeg skylder deg en unnskyldning fra lørdag. Tankeløst å være komidust rundt så belastende ting.

– T ypisk menn med makt

Mansour mener det også handler om usynlig makt. Et slags hierarki. Og at de på toppen kan tillate seg litt mer, så lenge de under, som er lik en selv, stilltiende godkjenner.

– Jeg tror mye av årsaken til at menn i den alderen og i de posisjonene fortsetter, er at de ikke får noen korreks.

– Det er nesten litt typisk menn med makt, sier han.

Et generasjonsskille

Shazia Majid er journalist og kommentator i VG. Hun peker også på et tydelig generasjonsskille.

– Det er den andre saken i løpet av kort tid hvor en kjent norsk profil blir anmeldt for hatefulle ytringer. Og det som er en gjenganger i de sakene vi har hatt nå, er at dette ikke er ikke den nye generasjon menn.

For den yngre generasjon er den type oppførsel nærmest utenkelig i det flerkulturelle og mangfoldige Norge, mener hun.

– Den nye oppvoksende generasjonen har dette i ryggmargen, mener Shazia Majid. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Kanskje særlig i Oslo hvor hver tredje innbygger nå har utenlandsk opprinnelse.

– Den nye oppvoksende generasjonen har dette i ryggmargen. De leser samfunnet og medmennesker annerledes. De er mer koblet til det flerkulturelle samfunnet vi har skapt, mener Majid.

– Alle har et ansvar

Skuespiller Kim Haugen mener Antonsen-saken kan bidra til at flere griper inn når vi opplever hverdagsrasisme i omgivelsene våre.

– Svært få tør å si «stopp med det der, kutt ut, sånn skal vi ikke ha det i Norge». Kanskje kan denne saken ende med noe positivt, at vi alle sammen skjerper oss.

Han mener rasisme skjer hver dag, og at man som tilskuer bør bli tøffere.

– Jeg håper denne saken kanskje kan gjøre at vi tør å ikke bare stirre ned i bordplaten, men si «hold opp, oppfør deg ordentlig».

Kim Haugen med kona Nadia Hasnaoui på komiprisen i 2018. Foto: Inger-Marit Sæby/NRK.no

Ber storsamfunnet brette opp ermene

VG-kommentator Shazia Majid mener det er lettere for tilskuere å reagere hvis de forstår hva som skjer.

– Hvis vi ikke snakker om det ofte nok, hvis vi tenker at det er så lite rasisme i Norge, at dette er så uvanlig, har vi da verktøyene for å kjenne igjen rasisme når vi ser det?

Hun tror saken kan gi oss innsikt som samfunn.

– Og det er der storsamfunnet må lytte. For det kan ikke bare være de som er rammet, som må brette ut om ubehagelige ting. Det må også være et ønske om å lære, om å få kunnskap, sånn at man kan oppdage rasisme når det skjer.

Hatem Ben Mansour mener det er viktig at Sumaya Jirde Ali gikk ut offentlig med sin opplevelse.

– Hvis man hadde holdt det i det lukkede rom, tror jeg ikke man på samme måte ville fått fram disse perspektivene.