Det kommer frem i et lengre Facebook-innlegg.

– Dette er en historie jeg har båret på i tre uker. Jeg har vært i tvil om jeg skal fortelle den, og jeg er enda i tvil, skriver hun.

– Nå gjør jeg det.

NRK har vært i kontakt med Sumaya Jirde Ali som henviser til Facebook-innlegget.

NRK har vært i kontakt med Antonsen, som kaller det en trist sak, men som viser til at siden det er en politianmeldelse så ønsker han ikke å kommentere saken.

Les hele svaret til Antonsen nederst i saken.

Politiet bekrefter anmeldelse

NRK har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som bekrefter via politiadvokat Marianne Aune at det er mottatt en anmeldelse på et forhold i Oslo.

– Vi kan bekrefte at Oslo politidistrikt har mottatt en anmeldelse i forbindelse med en hendelse på Bar Boca i Oslo 23.10.22. Politiet kan ikke bekrefte hvem som er anmeldt. Fornærmede i saken har avgitt forklaring til politiet og saken er kodet som hatefulle ytringer og hensynsløs adferd. Politiet har avhørt mistenkte i saken og vitner som var til stede ved hendelsen. Utover dette ønsker vi ikke per nå å gå nærmere inn på konkrete etterforskningsskritt.

Politiet sier at saken er ferdig etterforsket og ligger til påtalevurdering.

Skal ha møtt Antonsen på byen

Sumaya Jirde Ali er debattant, poet og forfatter, som kommer fra Bodø, men som jobber og bor i Oslo.

Facebook-innlegget ble lagt ut på Alis Facebook-side tirsdag formiddag. Der beskriver hun hvordan hun og en venninne var ute på et utested etter en venninnekveld.

Hun beskriver at både hun og venninnen var i svært godt humør da de ankom utestedet. Videre skriver hun at kvelden sneglet seg videre, men at de brått ble avbrutt.

Angivelig av komiker Atle Antonsen.

– Antonsen satte seg overfor meg. Det var et lite bord mellom oss. Jeg husker gliset, jeg husker glimtet i øyene hans, skriver Ali.

Hun hevder Antonsen tar kontakt med henne på engelsk:

«What are you ... how are you»

Ali skriver at hun humret og bemerket at hun kan norsk.

– På sekunder skiftet Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker «SHUT THE FUCK UP», skriver Ali.

Videre hevder hun at Antonsen fulgte opp med å si:

– Jeg vet hva du driver med, jeg vet hva du prøver på.

Sumaya Jirde Ali beskylder Atle Antonsen for rasisme i et lengre Facebook-innlegg.

«For mørkhudet til å være her»

Ifølge Ali skal hennes venninne ha prøvd å få Antonsen til å slutte, og Ali skal da ha forsøkt å roe ned hele situasjonen, men at det ikke hjelper.

På nytt skal Antonsen ha sagt «SHUT THE FUCK UP» før han ifølge Ali griper tak i armen hennes.

– Jeg river meg løs. Jeg sier at jeg ikke forstår hva han prøver å si eller hvorfor han oppfører seg på denne måten, men da ber han meg nok en gang om å holde kjeft, skriver Ali.

Sumaya Jirde Ali hevder hun Atle Antonsen utsatte henne for rasisme. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: NRK

Sumaya Jirde Ali sier videre at hele episoden var skremmende og ubehagelig.

– Som en svart kvinne som ikke er fremmed for rasisme vet jeg på dette tidspunktet hva som kommer samtidig som jeg ikke vet. Her har jeg vært så mange ganger før samtidig som jeg aldri har vært her før, skriver hun.

Så hevder hun at Antonsen skal ha sagt:

«Du er for mørkhudet til å være her»

Ali sier hun ikke tror det hun hører fra Antonsen.

– Kanskje var det en mislykket vits, kanskje var det ren rasisme, kanskje mente han det ikke, uansett er det umulig for meg som en 24 år gammel svart kvinne å vite hva en 53 år gammel hvit berømthet prøver på.

Hun legger til at intensjonen likevel ikke spiller noen rolle og at resultatet er det samme.

Så skal Antonsen ifølge Ali ha reist seg opp og henvendt seg til resten av bordet, som skal ha vært tre andre hvite menn.

«Er dere ikke enige i at hun er for mørkhudet til å være her?» hevder Ali at Antonsen sa før han pekte på henne.

– Så snur han seg mot meg og sier «se på deg, du er jo det.», skriver Ali.

Sumaya Jirde Ali hevder Antonsen sa hun var for mørkhudet til å være på utestedet. Foto: Ole Dalen / NRK

– Følelse av å ha blitt mørbanket

Sumaya Jirde Ali skriver at det var flere andre kjente komikere til stede.

Etter en stund skal Ali og venninnen ha reist seg og forsøkt å forlate.

– Antonsen gjør det samme. Han står ikke bare i veien, han tar et skritt nærmere og griper tak i meg. Jeg river meg løs og med gråtkvalt stemme ber jeg ham om å ikke ta på meg, skriver Ali.

Antonsen skal ha blitt fjernet av en annen person i lokalet.

– Dagen etter våknet jeg med en følelse av å ha blitt mørbanket. Hele søndagen var jeg i sjokk, skriver Ali.

Har politianmeldt Antonsen

Ali skriver at hun ventet hele søndagen på en unnskyldning, uten at den kom. Påfølgende onsdag skal det ifølge Ali ha kommet en melding på Facebook.

– Har erfart at jeg skylder deg en unnskyldning fra lørdag. Tankeløst å være komidust rundt så belastende ting, skal han ha skrevet ifølge Ali.

Videre:

– Jeg har antagelig blitt helt blind etter for mange år med fjasing rundt dette med Golden. Jeg unnskylder i hvert fall dypt hvis det endte med at jeg har såret deg.

Sumaya Jirde Ali skriver i Facebook-innlegget at hun har politianmeldt hendelsen.

– Jeg turte ikke til å begynne med, for jeg var og er enda redd ham. Men jeg klarte å gjøre det etter at venner minte meg på at dersom dette hadde hendt noen av dem så hadde jeg vært hun som hadde blitt med til politistasjonen. Jeg har anmeldt fordi det er det riktige å gjøre. Fordi det ga meg en følelse av å ha kontroll etter å verbalt og fysisk blitt frarøvet den. Jeg skriver om det nå fordi det er forløsende, fordi det er et forsøk på å gjenvinne kontroll, og for å plassere ubehaget på riktig sted.

Venninnen som var til stede, Cathrine Linn Kristiansen, bekrefter overfor Aftenposten det Ali skriver.

– Det stemmer det som står der. Jeg har også vitnet hos politiet om saken, sier Kristiansen.

Antonsen: – Uryddig av meg å kommentere

Atle Antonsen har blitt forelagt kritikken fra Jirde Ali.

Han skriver i en SMS til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken nå.

– Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse, så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det.