Mens mange har reagert med sympati har andre reagert med sinne på at Sumaya Jirde Ali har anmeldt Atle Antonsen for rasisme.

Alis venninne Hasti Hamidi la torsdag ut skjermdumper på Twitter av meldinger som renner inn i innboksen til Ali.

«Og jeg som så vidt har begynt å gå gjennom innboksen til Sumaya for at hun skal slippe å gjøre det selv.» skriver Hamidi.

En melding begynner slik:

«heldig nå eller hva?? nå fant du en kjendis du kan trakassere, en dyktig mann som du ikke er verdig slikkeskoa hans engang ...»

Flere menn har sendt Ali grovt trakasserende meldinger, hvor de hevder at hun ikke er verdt noe.

«Ta din letkrenkelige islamske røv og dra hjem hvor du kommer fra(...)» begynner en annen melding.

Hevder Ali er problemet

Det var etter en hendelse på Bar Boca i Oslo i oktober at Ali anmeldte Antonsen.

Ifølge Ali skal Antonsen ha snakket engelsk til henne, vært aggressiv og bedt henne holde kjeft flere ganger.

Etter hvert sa han «du er for mørkhudet til å være her», skriver hun i Facebook-innlegget.

Komiker Atle Antonsen og forfatter Sumaya Jirde Ali,

Atle Antonsen har selv beklaget hendelsen og har i et innlegg på sin Facebook-side skrevet at kommentarene var et forsøk på spøk.

Han skrev også at kvelden endte i en katastrofe, at det gikk ut over Sumaya Jirde Ali og at det kun var hans skyld.

Men i hetsende meldinger til Ali er flere menn tydelige på at de mener det er hun som er problemet.

Noen mener altså at hvis Ali skal gå ut på byen må hun tåle røff behandling. Andre mener at hun ikke har noe å gjøre på byen i det hele tatt.

Antonsen mener hetsen er forkastelig

Atle Antonsen er ikke glad for at folk nå angriper Sumaya Jirde Ali. Det forteller hans advokat Marianne Klausen.

– Antonsen er opptatt av at ingen skal synes synd på ham nå. Han har såret andre, og det er de som fortjener den sympatien, sier Klausen til NTB.

Antonsen reagerer på hetsende kommentarer mot Ali både i kommentarfelt og på direktemeldinger. Flere aviser har stengt sine kommentarfelt om saken.

– Han har merket seg kommentarene. Han er oppriktig lei seg for at mennesker som han har såret, opplever å bli hetset på det groveste i det sosiale medier. Han synes det er forkastelig at noen tar hans oppførsel til inntekt for sitt syn og sine meninger, sier Klausen.

Mener rasismesaker trigger hets

Marjan Nadim er sosiolog ved Institutt for samfunnsforskning og har forsket på hatefulle ytringer.

Hun mener at dette er et eksempel på en sak som kan vekke sterke reaksjoner.

Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Både på grunn av selve tematikken rasisme, men også innvandring, integrering og islam. Det er blant de temaene som ofte trigger veldig høy temperatur og hatefulle ytringer.

Nadim har sett på hvem det er som trakasserer andre på denne måten.

– Det tydeligste funnet er at det er en klar overvekt av menn, forteller hun.

Det er også en overvekt av folk som er kritiske til både innvandring og homofilt samliv.

Mange av dem er motivert av en ideologisk overbevisning, som for eksempel en sterk skepsis til konsekvensene av innvandring, og særlig muslimsk innvandring

– Da kan rasisme som tematikk være en trigger for disse menneskene. Særlig i form av bekymringen for «kan man ikke si noen ting lenger», sier Nadim.