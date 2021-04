Girl in Red på Forbes-liste over 30 mest lovande i Europa

Det siste året har ho blitt hylla for musikken sin, og for å vera eit skeivt forbilde verda over.

No er Marie Ulven, kjend under artistnamnet Girl in Red, nemnt som eit av dei mest lovande, unge talenta i lista «Forbes 30 Under 30 Europe 2021 Entertainment List».

I 2018 slapp 22-åringen låten «i wanna be your girlfriend», som har over 150 millionar avspelingar på Spotify.

Hylla for openheit

Mykje av musikken til Ulven handlar om det å falla for ei jente. I haust fortalde NRK om at låten «I Fell in Love in October» etter kvart har blitt brukt som eit globalt kodespråk for å uttrykka at ein er skeiv.

Det amerikanske forretnings- og finanstidsskriftet Forbes skriv at artistane på lista deira banar veg for underrepresenterte grupper i europeisk musikk. Dei trekk mellom anna fram temaet mental helse, som er noko Ulven også er open om.

– Det var kult å høyra. Ho fortener absolutt den anerkjenninga. Sjølv om det kapitalistiske businessmagasinet Forbes kanskje ikkje er hennar draøymeavsendar for ros og skryt, kan det neppe skada at fleire får auga opp for musikken hennar, seier musikkekspert Christine Dancke.

Musikkekspert og mangeårig NRK-profil Christine Dancke. Foto: Jonathan Vivaas Kise / NRK

Ikkje utprega viktig for artistar

Dancke trur ikkje at Forbes-lister er utprega viktige for artistar, men at det iallfall ikkje kan skada å bli nemnt i slike samanhengar.

– Ein får jo håpa at ho også er utvald med (iallfall delvis) bakgrunn i openheita si og engasjementet sitt for LHBTQ+-menneske. Sånn sett er det iallfall veldig gledeleg. Musikalsk synest eg Girl in Red har treft målgruppa si såpass bra på eiga hand at eg håpar og trur ho fortset som før sjølv om «corporate America» no også opnar armane sine for ho, avsluttar Dancke.

Andre på lista er mellom andre den 25 år gamle skodespelaren Emma Corrin, som spelte Lady Diana Spencer i Netflix-serien The Crown.