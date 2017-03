Frykter at Russlands Eurovision-bidrag kan skape farlige aksjoner

ESC-sjef Jon Ola Sand sier det er uunngåelig at det blir et politisk spill rundt årets Eurovision-finale. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Den tre år lange konflikten mellom Ukraina og Russland setter et tydelig preg på årets Eurovision Song Contest-finale, som arrangeres i Kiev 13. mai.

Som NRK tidligere har skrevet, kan den russiske deltakeren Julia Samojlova bli nektet å få komme inn i Ukraina for å framføre sitt bidrag.

Årsaken er at hun skal ha brutt ukrainsk lov ved å ha opptrådt på den russiskannekterte Krim-halvøya i 2015, som Ukraina mener er deres territorium.

Har forberedt innreisenekt

Ukrainas utenriksminister Pavel Klimkin har tidligere sagt til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at det er en provokasjon å sende Samojlova til Eurovision-finalen.

Ifølge Interfax har den ukrainske sikkerhetstjenesten nå gjort klart et dokument som slår fast at Samojlova nektes innreise til Ukraina. Det er et åpent spørsmål om president Porosjenko velger å overprøve vurderingen til sin egen sikkerhetstjeneste.

Jon Ola Sand, som er sjef for Eurovision Song Contest i Den europeiske kringkastingsunionen, sier at de har fått beskjed om at det ikke er tatt noen avgjørelse i saken.

– Vi følger dette veldig tett, og er veldig opptatt av å finne en løsning som innebærer at Eurovision kan bli det fantastiske arrangementet som også ukrainerne ønsker at det skal bli, sier Sand til NRK.

Han sier at det er sterke krefter innad i Ukraina som drar i ulike retninger: Både de som vil at hun skal få komme og delta i ESC på lik linje med andre artister, mens andre vil at det skal demonstreres at hun har brutt ukrainsk lov og at Samojlova dermed ikke skal få komme inn i landet.

– Kan utløse aksjoner

Sand sier at de har bedt om utvidede sikkerhetsgarantier i Ukraina, og at de må forholde seg til vurderingene fra sikkerhetsmyndighetene.

– Om hun deltar kan det virke provoserende og utløse aksjoner som kan være ubehagelige eller farlige. Vi må ha en god dialog med de ukrainske myndighetene og følge de rådene vi får fra sikkerhetsmyndighetene, sier Sand, og utdyper:

– Jeg tror vi skal klare å skape tre fantastiske kvelder i Kiev som skal fokusere på alt annet enn krig og elendighet. Men den situasjonen som Ukraina er i vil nok prege både journalister som rapporterer derfra, og det kan også trigge andre hendelser.

– Hva synes du om at Russland og Ukraina prøver å bruke finalen politisk?

– Det er vel helt uunngåelig slik som bakteppet er. Jeg kan ikke si at dette har spisset seg så mye som jeg fryktet. Vi har god dialog med begge sider, og både ukrainske myndigheter og kringkaster er veldig klare over at dette kan slå tilbake på dem selv hvis de ikke velger å gjøre ESC på en sånn måte som hele Europa forventer, sier ESC-sjefen.