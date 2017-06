Ukraina får bot etter ESC-bråket

Eurovisionsjef Jon Ola Sand seier årets ESC-finale har vore den mest krevjande finalen i den tida han har vore sjef. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

I ei utsegn frå EBU får dei ukrainske arrangørane av Eurovision Song Contest kritikk etter årets finale. Førebuingane til finalen var prega av fleire kraftige utsettingar og kaos. Til slutt måtte EBU sette i verk ein redningsaksjon for å sikre at musikkonkurransen kom på lufta.

Rett før finaleveka sa Eurovisionsjef Jon Ola Sand at dette hadde vore det mest krevjande året i den tida han hadde vore sjef for konkurransen:

– Det har vore stor entusiasme og interesse for prosjektet, men det har vore vanskeleg å manøvrere eit så stort prosjekt i Ukraina. Det har vi verkeleg fått kjenne på.

Bråket med Russland

Den russiske artisten Julija Samojlova blei nekta innreise til Ukraina fordi ho hadde spelt på Krimhalvøya. Foto: Ho / AFP

Dei ukrainske arrangørane får også kritikk for korleis dei handterte konflikten med Russland. Den russiske deltakaren, Julija Samojlova, blei nekta innreise til Ukraina fordi ho hadde spelt på den annekterte Krimhalvøya.

EBU prøvde å finne ei løysing på konflikten, men det heile enda med at Russland trekte seg frå heile konkurransen.

I utsegna frå EBU skriv dei at den ukrainske kringkastaren ikkje har oppfylt pliktene sine i denne saka fordi dei ikkje klarte å samarbeide med EBU då dei forsøkte å finne ei løysing slik at den russiske artisten kunne delta.

På grunn av dette har Ukraina fått ei bot på 200.000 euro, eller nesten to millionar norske kroner. Direktør Zurab Alasania i vertskringkastaren UA: PBC seier til Reuters at dei kjem til å anke avgjerda.

Ingen straff til Russland

Spekulasjonane har også gått om den russiske tv-stasjonen Channel One også ville bli straffa etter at dei trekte seg frå konkurransen. Men EBU seier dei ikkje vil gjere noko i denne omgang. Men styringsgruppa for ESC kjem likevel med kritikk mot den russiske kanalen for ikkje å delta på obligatoriske møter i Kiev i mars, og for ikkje å sende finalen.

Leiaren for styringsgruppa, Frank Dieter Freiling, seier i utsegna at dei håper å unngå at liknande ting skal skje i neste års finale i Portugal.

– EBU ønsker å understreke at Eurovision Song Contest skal vere eit apolitisk arrangement som skal sameine publikum, og at alle som deltek er forplikta til å bidra til dette. I tillegg håper vi at representantar frå både Russland og Ukraina kan stå på same scene i Portugal i ein venleg og apolitisk konkurranse