Det har vanket stor spenning rundt Russlands deltakelse i Eurovision, da musikkonkurransen i år avholdes i Kiev. I februar sa visestatsministeren i Ukraina, Ivanna Klympush-Tsintsadze, at de har en svarteliste over artister som ikke får komme inn i landet.

– Her i Ukraina har vi en liste med artister som er utestengt fra Ukraina på grunn av deres handlinger eller på grunn av deres utsagn.

Vanskelig å nekte adgang

Leder i MGP-klubben, Morten Thomassen, sier til NRK at han tror det blir vanskelig for Ukraina å skulle stoppe artister fra å delta i MGP. Han sier det at en artist har sagt noe de ikke liker, ikke er god nok grunn til å nekte dem adgang.

Leder i MGP-klubben, Morten Thomassen. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

– Arrangørlandet skal ikke ha noe å gjøre med hvilken artist den enkelte deltaker melder. Jeg tror det skal bli veldig vanskelig å stoppe vedkommende.

Bråk uansett

Russland har vært klar over at uansett hva de gjør blir det bråk, sier Thomassen. Samoilova ble funskjonshemmet som barn, og sitter i rullestol.

Thomassen sier til NRK at han tror Russland har vært bevisst når de sender en person det er veldig vanskelig å bue på.

– Mange reagerer på at de har valgt å sende en person med et handicap. Hvis publikum skulle finne på å bue på henne, kan det bli veldig stygt.

– Hvordan tror du stemningen vil bli i hallen i Kiev når Russland går på scenen?

– Jeg vet at det er veldig mange billetter som er solgt til ukrainere, og det kan bli ganske ubehagelig. Jeg håper hun har "guts" til å gjøre det, selvom det kan bli ubehagelig.

Vil bli vanskelig

Doktorstipendiat og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, sier det sannsyneligvis vil skade ryktet til Ukraina om Julia blir nektet innreise.

Doktorstipendiat og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll.

– Det ukrainske myndigheter ikke liker, er at hun har brutt ukrainsk lov. Hun har reist til Krim uten å dra via de tre punktene på grensen mellom Ukraina og Krim.



Dette området er regnet som det lovlige kryssningspunktet, og Julia har derfor brutt loven. Bukkvoll sier det ikke er et problem juridisk sett å hindre en deltaker adgang.



– Det å nekte en person som er en flink sanger, og som har et handicap- noe som vil skape ekstra mye sympati, gjør at det er mer på det politiske ukrainske myndigheter vil ha et problem.