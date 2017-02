Eurovision-sjefen: – Jeg har aldri opplevd lignende

TØFFE TAK: Eurovision Song Contest-sjef Jon Ola Sand sier at det har vært svært krevende å jobbe med å få på plass ESC-finalen i Kiev i Ukraina. Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Gleden sto i taket i hjemlandet Ukraina da artisten Jamala sikret landet seieren i fjorårets Eurovision Song Contest med låten «1944». Men bare tre måneder før årets finale avholdes i Kiev, har problemene tårnet seg opp for arrangøren.

ESC-sjef Jon Ola Sand kjenner på presset, og innrømmer overfor NRK at han aldri før har vært borti en så utfordrende situasjon som de opplever akkurat nå i Ukraina.

– Det har vært et veldig krevende år med mange utfordringer som vi har måtte se nøye på og jobbe tett med, sier han.

Personkonflikter

Billettsalget har vært forsinket, og hverken lysanlegg, scenografi eller lydanlegg er på plass. 21 sentrale medarbeidere i produksjonen har nylig sagt opp i protest, deriblant sikkerhetsansvarlig og eventsjefen, ifølge Den europeiske kringkastingsunionen.

Sand forteller at situasjonen akkurat nå er vanskelig – og det av flere årsaker. De opplever blant annet en annen TV- og organisasjonskultur i Ukraina enn de er vant til.

– Dette gjør det hele mer komplisert. Med en del personkonflikter på toppen av det hele, så jeg må si at jeg ikke har sett noe lignende før.

FINALEN: Her skal Eurovision Song Contest etter planen avholdes om 100 dager. ESC-sjef Jon Ola Sand lover at de rekker å få på plass arrangementet tross store utfordringer. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

I tillegg til at flere sentrale medarbeidere trakk seg, har det vært lederskifte hos kringkasteren. Når nye ledere kommer inn og skal gjøre om kabalen, så er det andre som må gå. Og dette igjen fører til at andre også slutter i sympati, forklarer han.

De som sa opp jobben sin har i et åpent brev beskrevet at et lederskifte gjorde at alt arbeid med finalen ble stoppet i to måneder.

I tillegg har salget av billetter blitt utsatt på grunn av mistanke om brudd på landets monopol-lovgivning, ifølge ABC Nyheter.

Lover at finalen går som planlagt

SA OPP: 21 sentrale medarbeidere på det ukrainske Eurovision-arrangementet førte nylig sine navnetrekk på denne oppsigelsen. Foto: Eurovision

Sand kjenner nå på tidspresset med bare tre måneder igjen til finalen i Kiev. Men han er fremdeles sikker på at finalen blir avholdt i Kiev 13. mai.

– Det er veldig kort tid. Vi har egentlig passert alle deadliner som må være på plass. Vi følger dette time for time, og jeg er der nede veldig mye for å sørge at vi kommer på lufta med tre show i mai.

– Og det skal vi klare, legger han til.

Regjeringen tar styring

Problemene har blitt så mange at også den ukrainske regjeringa nå engasjerer seg.

– Regjeringen har nå engasjert seg tydelig for å sørge for at konkurransen finner sted, sier visestatsminister Ivanna Klympush-Tsintsadzej til NRK.

Jon Ola Sand velger å bruke ordet «utfordrende» framfor «dramatisk».

– Vi jobber tett på dette, og har god kontroll på prosessene. De siste ukene har vi lagt inn noen ekstra gir, fått på plass flere folk fra vår side. Det er et voldsomt ønske fra ukrainsk side om å få dette til, sier han.