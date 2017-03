Den russiske deltakeren i Melodi Grand Prix bør få lov til å komme til Ukraina for å delta i finalen, men hun må være forberedt på at hun har kan bli stilt til ansvar for å ha brutt ukrainsk lov.

Det skriver den innflytelsesrike ukrainske politikeren Anton Gerastsjenko.

Russland holdt kortene tett inn til brystet inn til det siste, men søndag 12. mars kunngjorde TV-kanalen Kanal 1 at det blir 27 år gamle Julija Samojlova som i år skal representere landet under konkurransen i den ukrainske hovedstaden Kiev i mai.

Oppfordret til boikott

Da hadde det i flere uker summet av rykter om hvordan Russland kom til å forholde seg til denne begivenheten, som har vunnet enorm popularitet i hele Øst-Europa de siste 20 årene.

Mange russiske artister, blant annet landet ukronede Grand Prix-general Philipp Kirkorov og jødiske Iosif Kobzon, tok til orde for at Russland burde boikotte årets Melodi Grand Prix fordi stemningen i Kiev kom til å bli sterkt anti-russisk.

Mange trodde også at dette rådet kom til å bli fulgt etter at det ble annonsert et stort diskusjonsprogram i beste sendetid på TV der nettopp boikott skulle diskuteres.

En avstemning på Twitter i et annet TV-show viste 68 prosent for en russisk boikott. Men TV-debatten ble plutselig avlyst og ryktestrømmen tok nye høyder, blant annet på sosiale medier.

Philipp Kirkorov sammen med den norske Grand Prix-vinneren Alexander Rybak i Moskva i 2009 Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Men så kom kunngjøringen om at Russland likevel ønsker å deltatt i Kiev, og sender Julia Samojlova dit med kjærlighetsballaden «Flame is burning».

Hvem som har tatt den endelige avgjørelsen er uklart, men det ble tatt av «noen» i ledelsen av Kanal 1.

Har drømt om dette hele livet?

Det å sende Julija Samojlova til Kiev er en mildt sagt svært kontroversiell avgjørelse.

Julija Samojlova sitter i rullestol, etter at en mislykket behandling tidlig i tenårene gjorde henne lam i store deler av kroppen. Hun har de siste årene likevel klart å markere seg, blant annet gjennom å bli nummer to i en stor talentkonkurranse i 2013.

Under Sotsji-OL i 2014 deltok hun under åpningen av Paralympics. Likevel kom nok nominasjonen til årets Melodi Grand Prix som en stor overraskelse på artisten.

– Jeg har drømt helt siden jeg var liten om å få representere Russland i Melodi Grand Prix. Dette er en stor ære for meg sier hun i et intervju med avisen Moskovskij Komsomolets.

Blodig konflikt

Det er ikke første gang en artist opptrer i rullestol på scenen i Melodi Grand Prix. Det gjorde også polske Monika Kuszynska i 2015. Men årets Melodi Grand Prix skjer samtidig som Russland og Ukraina er involvert i en blodig konflikt som siden 2014 har krevd nærmere 10000 menneskeliv.

Derfor er det selvfølgelig ikke unaturlig at det som skal skje i Kiev i mai også blir politikk.

I Russland er det mange kritikere, også dem som støtter den offisielle russiske politikken over for Ukraina med annekteringen av Krimhalvøyen i 2014 og støtten til de prorussiske separatistene i Donbass, som mener det er feil å sende en funksjonshemmet til det alle vet kommer til å bli en heksegryte av politikk og kultur under finaledagene fra 9–14. mai.

Et uttrykk for feighet?

Sangeren Iosif Kobzon, som selv kommer fra Ukraina men som er svartelistet i landet for sin støtte til separatistene, sier til Moskovskij Komsomolets at dette er en skitten avgjørelsen av TV-kanalen og at Russland gjennom å sende Julija Samojlova har vist svakhet.

Situasjonen for folk med bevegelseshemninger i Russland er ofte svært vanskelig.

Avgjørelsen om å sende Samojlova til Kiev kommer bare noen dager etter at en deltaker som hadde fått amputert benet i en ulykke, på direkten i et talentprogram nærmest ble latterliggjort av en av Russlands mest kjente programledere.

Men ingen er i tvil om at den avgjørelsen som Kanal 1 har tatt handler om politikk og posisjonering foran den propagandakrigen alle vet vil kommer parallelt med selve musikkonkurransen i Kiev.

Riktignok har den aldri hvilende pressetalsmannen til president Vladmir Putin Dmitrij Peskov sagt at det er helt uakseptabelt å politisere Melodi Grand Prix. Men det er få som tror ham på det etter at Russland nå altså har valgt å sende en artist i rullestol til Kiev.

Iosif Kobzon ble svartelistet i Ukraina etter at han opptrådte sammen med den prorussiske separatistlederen Aleksander Zakhartsjenko i oktober 2014. Foto: Dmitry Lovetsky / Ap

Kan Samojlova bli stilt for retten når hun kommer til Ukraina?

For Julija Samojlova har i likhet med svært mange andre russiske artister rukket å opptre på Krimhalvøyen, som ble annektert av Russland etter opprøret på Maidan i Kiev våren 2014.

Ifølge ukrainsk lov er det forbudt å reise til Krim uten tillatelse fra ukrainske myndigheter, noe som innebærer at eneste lovlige mulighet er å dra dit over ukrainsk territorium.

Russland mener at folket på Krim gjennom en folkeavstemning i mars 2014 klart sa at de ville være en del av Russland, og at dette derfor gjør det til legitimt russisk territorium. De fleste som reiser dit, inklusiv Julija Samojlova, drar til Krim direkte fra Russland.

Dette gjør at mange i Ukraina mener at valget av Julija Samojlova er en ren provokasjon fra Russland for å teste hvor langt ukrainske myndigheter er villig til å gå for å stoppe russisk deltakelse under konkurransen i Kiev.

Ikke svartelistet

Mange ukrainske politikere har vært ute og sagt at Samojlova, etter sin opptreden på Krim, ikke bør få slippe inn i Ukraina.

Men samtidig står hun ikke på den svartelisten av russiske kunstnere som Ukraina har sagt ikke kommer inn i landet.

Den innflytelsesrike ukrainske politikeren og rådgiver i innenriksdepartementet Anton Gerastjsenko, skriver på sin Facebook-side tirsdag at Julija Samojlova bør få slippe inn i Ukraina, men så stilles til ansvar for at hun har brutt ukrainsk lov gjennom sin opptreden på Krim.

Lar de ukrainske nasjonalistene Samojlova være i fred?

Men Ukraina har som arrangørland forpliktelser overfor den europeiske kringkastingsunionen EBU om å gi alle deltakerne like vilkår og samtidig garantere for deres sikkerhet. Ukraina har allerede hatt store problemene med å få årets arrangement i havn, og har måtte ble om hjelp blant annet fra fjorårets arrangør Sverige.

Derfor vil man nok neppe fra offisielt hold ikke gå ut og prøve å stoppe Russland fra deltakelse. Men det betyr ikke at det kan bli problemer likevel.

De nasjonalistiske kreftene i Ukraina, som på meningsmålinger og i valg er relativt små, dominerer ofte gatebildet og gjennomfører nå boikottaksjoner øst i landet for å hindre handle med de prorussiske separatistene i Donbass.

Ukrainske nasjonalister demonstrerer i Kiev 13. mars utenfor en russiskeid bank i Kiev. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Kan bli pinlig

Det er ikke utenkelig at disse også kan komme til å stelle til bråk for den russiske delegasjonen og Julija Samojlova, selv om dette kan bli pinlig for Ukrainas image i utlandet.

Dette er selvfølgelig noe som russiske myndigheter også kynisk har kalkulert med.

Gjennom å sende en artist i rullestol til Kiev, så kan de ta brodden fra mulige protester og kanskje tiltrekke seg sympati i den tre år lange konflikten med det slaviske «broderfolket».

Ingen ting tyder på at det bare kommer til å være de kunstneriske kvaliteter som kommer til å stå i fokus under finalen i Melodi Grand Prix i Ukraina i mai.