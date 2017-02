Forteller om ukultur i filmbransjen

Arbeidsforholdene i forbindelse med innspillingen av «Snømannen» her i Norge, er ikke unike for den filminnspillingen. Det mener Tormod Fuglestad som snakker ut etter femten år som rekvisitør i filmbransjen her i Norge.

LANGE DAGER: Snømannen ble spilt inn i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– De forholdene vi har sett på «Snømannen» er helt vanlig i norsk filmkultur. Det er slik våre arbeidsdager er. Det er ikke noe spesielt med «Snømannen» på noen måte, dette har skjedd så lenge jeg har jobbet med dette, forteller han til NRK.

Han får motstand av Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen. Han beskriver en bransje som er delt i to, en del som er organisert og som får offentlig støtte og en annen del der hvem som helst kan kalle seg produsent.

Forrige uke avslørte NRK at filmarbeidere som jobbet på norsk jord med innspillingen av «Snømannen» jobbet opptil 190 timer overtid på en måned.

Rovdrift

Fuglestad beskriver en kultur som sjelden forholder seg til arbeidsmiljøloven og han mener loven heller ikke egner seg for denne bransjen.

– Det spørs hva du kaller rovdrift, men det som har kommet frem i «Snømannen»-saken er sånn vi alltid har gjort det, forteller han. Lange dager og verken hensyn til helse eller sikkerhet. Det er sånn vi er.

– Så det er vanlig å jobbe mellom 14 og 15 timer per dag?

– Det er uvanlig å jobbe kortere dager enn 12–13. Og så jobber du så lenge du skal. Jeg har aldri opplevd at produsenter har kommet til meg og sagt at nå kreves det hviletid. Jeg har opplevd at de har sagt at vi skal jobbe hele natten, men vi har aldri brydd oss om arbeidsmiljøloven på noe vis med hensyn til arbeidstid.

– Det er ikke normalt med så mye overtid, sier Urfjell.

Få filmen ferdig

Rekvisitøren forteller at det er en helt spesiell dugnadsånd i filmbransjen. Alle har et felles mål: At filmen skal bli ferdig i tide. Det trumfer alt annet, det trumfer familie, venner og sosialt liv, forteller han. Men synes ikke det er greit at folk ikke får ordentlig lønn og arbeidstid og at unge som vil inn i bransjen av og til jobber gratis.

– Vi er nødt til å forholde oss til arbeidsmiljøloven, sier Urfjell og legger til at bransjen ikke kan bryte den.

Over 12 timers arbeidsdag

Fuglestad forteller at han har jobbet både 11,12 og opptil 20 og 25 timers arbeidsdager.

– Får du alltid betalt for det du jobber av overtid?

– Jeg får som regel betalt for overtid, men det er veldig ofte at jeg må krangle. Det er veldig ofte at jeg må forhandle i etterkant, hvis jeg har jobbet veldig dyre timer, sier han.

Han etterlyser en avtale eller en overenskomst som også Produsentforeningen er med på. Han har ikke tro på at arbeidsmiljøloven passer bransjen.

– Så du synes det er greit å bryte loven?

– Ja. Det er helt greit å bryte loven når det må til, sier han.