UREALISTISK: Førsteamanuensis Terje Gaustad tror utenlandske produsenter krever lengre arbeidsdager enn det norsk lov legger opp til. Foto: BI

– Jeg tror de utenlandske produsentene forventer å ha det de anser som normal arbeidstid når de kommer til Norge, og jeg tror de blir overrasket hvis de blir pålagt å holde seg innenfor det den norske loven legger til grunn, sier Terje Gausdal, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Han har selv erfaring innen filmproduksjon, driver et produksjonsselskap, og har publisert en rekke vitenskapelige artikler om økonomien i underholdningsindustrien.

Nå tar han til orde for å endre loven for å imøtekomme utenlandske filmprodusenter.

Vil tillate mer jobb på mindre tid

Som NRK fortalte tidligere denne uken, jobbet enkelte ansatte på «Snømannen»-innspillingen opp mot 190 timer overtid i måneden, langt mer enn de 50 timene arbeidsmiljøloven tillater.

Det fikk Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande til å ta til orde for å straffe filmprodusenter som har fått støtte gjennom insentivordningen, men som ikke følger norsk lov.

Slik fungerer insentivordningen Ekspandér faktaboks Fra og med januar 2016 kunne film- og TV-produsenter søke om å få refundert en andel av utgiftene de har under innspilling i Norge.

Ordningen er ment å stimulere norske og utenlandske produksjoner til å vise frem norsk kultur og natur, samt bidra til at det norske filmmiljøet får erfaring med internasjonale storproduksjoner.

Europeiske land som Irland og Island har allerede hatt tilsvarende ordninger i flere år, og har tiltrukket seg TV-serier som «Vikings» og «Game of Thrones».

I 2016 fikk «Snømannen» innvilget støtte på inntil 40,5 millioner kroner, mens «Downsizing» fikk innvilget inntil 4,5 millioner kroner.

For 2017 har «Snømannen» fått innvilget inntil 10,6 millioner kroner til avsluttende opptak. Også seks andre film- og TV-produksjoner har fått støtte.

Men for Gaustad er norsk lov en del av problemet. Han mener arbeidsmiljøloven må få unntaksbestemmelser for prosjekter som filminnspillinger.

– Hvis myndighetene er seriøse med hensyn til målsettingene med insentivordningen, må de også lage unntak i Arbeidsmiljøloven som tillater å jobbe mer over kortere perioder tilpasset disse prosjektene.

Arbeiderpartiets Arild Grande fnyser av forslaget, og mener det er fullt mulig for krevende filmproduksjoner å holde seg innenfor dagens lovverk.

BEKYMRET: Arild Grande (Ap) frykter et «kappløp mot bunnen». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Arbeidsmiljøloven er svært fleksibel, og det er fullt mulig å komme frem til avtaler på forhånd som ivaretar behovet for å få en produksjon raskt i havn, men samtidig sikrer anstendige lønns- og arbeidsvilkår, fastslår Grande.

Frykter kappløp mot bunnen

Den norske arbeidsmiljøloven tillater så mye som 50 timer overtid på én måned og opptil 300 timer på et år for ansatte med tariffavtale.

Loven lar også ansatte jobbe mer intensivt i perioder, og har bestemmelser som tillater opptil 69 timers total arbeidstid på én uke. Men det fordrer samtidig at arbeidstakeren får redusert arbeidstid i for- eller bakkant.

Gaustad er skeptisk til at en produksjon som Snømannen kunne vært laget innenfor rammene til dagens arbeidsmiljølov.

– Jeg tror at det selv under de mulighetene er vanskelig å komme opp i femti til seksti timer per uke uten å inkludere mye overtid i den tiden.

Arild Grande har uansett prinsipielle betenkninger med å endre norsk lov for å gjøre seg mer attraktiv for Hollywood.

– Jeg er redd for et «race to the bottom», hvor man er så ivrig etter å tiltrekke seg internasjonale produksjoner at man glemmer alle prinsipper.