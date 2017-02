«Snømannen» havnet på glattisen

– De hadde flaks med vær og føre. Hadde det vært ordentlig vintervær mens de var her, hadde de hatt problemer, forteller en nordmann som jobbet på settet.

Da regissør Tomas Alfredsson og produksjonsselskapet Working Title Films i fjor vinter kom til Norge for å filmatisere «Snømannen», var det et direkte resultat av den nye norske filminsentivordninga.

Slik fungerer insentivordningen Ekspandér faktaboks Fra og med januar 2016 kunne film- og TV-produsenter søke om å få refundert en andel av utgiftene de har under innspilling i Norge.

Ordningen er ment å stimulere norske og utenlandske produksjoner til å vise frem norsk kultur og natur, samt bidra til at det norske filmmiljøet får erfaring med internasjonale storproduksjoner.

Europeiske land som Irland og Island har allerede hatt tilsvarende ordninger i flere år, og har tiltrukket seg TV-serier som «Vikings» og «Game of Thrones».

I 2016 fikk «Snømannen» innvilget støtte på inntil 40,5 millioner kroner, mens «Downsizing» fikk innvilget inntil 4,5 millioner kroner.

For 2017 har «Snømannen» fått innvilget inntil 10,6 millioner kroner til avsluttende opptak. Også seks andre film- og TV-produksjoner har fått støtte.

Med norske garantier om refusjon på plass, lå tilsynelatende alt til rette for den største filmproduksjonen på norsk jord noensinne. Men de norske forholdene skulle vise seg å by på problemer, selv for erfarne filmfolk.

Som NRK fortalte onsdag, mener en rekke norske filmarbeidere at Snømann-produksjonen var preget av ekstreme arbeidstider, utskjelling og redsel for å si fra om forhold de mener var kritikkverdige.

Ansatte jobbet opp mot 190 timer overtid på en måned, noe som er langt utover det arbeidsmiljøloven tillater.

Ignorerte råd om diesel

NRK har snakket med flere som var involvert i filmproduksjonen. De forteller at engelskmennene var langt fra forberedt på norske vinterforhold.

«Snømannen»-produksjonen involverte et stort antall biler som skulle frakte stab og utstyr til innspillingsstedene. Flere av bilene begynte reisen i England.

Før produksjonen fikk engelskmennene beskjed om å vente med å fylle opp tankene med diesel til de var kommet til Norge. Grunnen er at norsk diesel har et blandingsforhold som skal hindre den fra å fryse vinterstid.

Det rådet valgte engelskmennene å ignorere. Da bilkortesjen ble stående og vente på kaia ved ankomst til Norge, frøs dieselen på tanken og forsinket dem ytterligere.

Flere forteller til NRK at det var en gjennomgående problem under filmproduksjonen at det engelske produksjonsteamet ikke lyttet til råd fra nordmennene.

«Det var umenneskelig»: Norske ansatte på Snømannen jobbet til de stupte, sier de ble kjeftet ut og følte seg kneblet. Du trenger javascript for å se video. «Det var umenneskelig»: Norske ansatte på Snømannen jobbet til de stupte, sier de ble kjeftet ut og følte seg kneblet.

Kjørte piggfritt på glatta

Engelskmennene hadde utstyrt bilene med vinterdekk, men av den piggfrie sorten. Det ble et problem da produksjonen flyttet seg fra Oslo og til de langt mer vinterlige forholdene rundt Rjukan, med snø- og isdekte veier.

Flere forteller om at de kjørte med nedslitte dekk på glatt føre, ofte om natta.

Kilder NRK har snakket med, forteller at det ofte ble altfor lite hviletid. Sjåfører skal egentlig ha elleve timers hvile mellom kjøredager, men flere ansatte på produksjonen forteller at det ofte gikk langt kortere tid mellom arbeidsøktene.

På et tidspunkt skal en ansatt ha kjørt bilen i grøfta og vraket den etter å fått kun fire timers søvn natten før. Flere forteller om småulykker og bulker som følge av trøtte folk bak rattet.

Innkalte til fagforeningsmøte

Som NRK fortalte onsdag, var Snømannen-produksjonen preget av svært lange arbeidsdager, lite hvile og store mengder overtid.

– Det er den hardeste filmen jeg har vært med på. Jeg jobbet tolv timer i døgnet og mer enn det, seks dager i uka i tre måneder, forteller en ansatt på produksjonen til NRK.

Etter det NRK kjenner til, innkalte Filmforbundet i februar 2016 produsentene til et møte i Bergen for å rydde opp i sjåførenes arbeidsforhold.

Ifølge flere av kildene var mange ansatte slitne og redde for å lage bråk, fordi det kunne skade fremtidige jobbmuligheter.

Filmens amerikanske produsent Universal henviser til filmens engelske produsenter Working Title Films, som trass gjentatte henvendelser ikke har besvart NRKs spørsmål.

Heller ikke ledelsen i det norske selskapet Snømannen A/S, som var ansvarlig for alle de norske ansatte på filmen, vil la seg intervjue om saken.

Selskapets leder, Tor Arne Øvrebø, skriver i en e-post til NRK at det ikke er registrert noen uoppgjorte saker fra filmopptaket.