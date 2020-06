Droppar politiserie etter protestar

Politiserien «Cops» starta på TV-kanalen Fox i 1989, før Spike TV, som seinare blei Paramonunt Network, tok over serien i 2013. Serien har også vore vist på norske skjermar.

Dokumentarserien følger det amerikanske politiet på jobb, blant anna ved bruk av kameraet alle politifolk i USA har på uniforma.

Serien har vore kontroversiell, og har blitt skulda for å glorifisere politiet. I kjølvatnet av protestane etter George Floyds død, blei programmet teke midlertidig ut av sendeplanen til Paramount.

No seier kanalen at serien blir droppa permanent:

– «Cops» er ikkje ein del av Paramount Network, og vi har ingen planar for at det skal bli det i framtida heller, seier ein talsperson til Deadline.

Nettstaden melder at TV-kanalen A & E også vurderer framtida til dokumentarserien «Live PD», som er bygd over same lest.

Gav etter for press

Då Fox droppa serien i 2013, skjedde det etter press frå blant andre borgarrettsorganisasjonen Color of Change, som meinte programmet gav eit feil bilde av korleis politiet arbeidde, og at svarte amerikanarar blei framstilte som skurkar.

No er organisasjonen glade for at også Paramount har droppa serien.

– Politiseriane glorifiserer politiet, men dei viser aldri kor vanleg politivald er. Seriane fungerer som PR for politiet, som ikkje treng PR, seier dagleg leiar i Color of Change, Rashad Robinson, til The New York Times.

Ifølge ein rapport frå 2005 meinte mange amerikanske politidistrikt at serien fungerte som eit rekrutteringsverktøy.

Tek av «Tatt av vinden»

Dei siste dagane har fleire TV-kanalar og strøymetenester fjerna innhald som kan verke støytande på publikum, etter at fokuset på rasisme og korleis farga personar blir framstilt i media.

Den amerikanske strøymetenesta HBO Max har fjerna klassikaren «Tatt av vinden» frå 1939 frå filmbiblioteket sitt inntil vidare, skriv Variety. Det skjer etter at manusforfattaren John Ridley kritiserte filmen for å romantisere tida med slaveri i USA.

«Tatt av vinden» med Clarke Gable og Vivienne Leigh sette besøksrekordar då filmen kom i 1939, og fekk åtte Oscar-prisar. Foto: AP

Filmen fekk åtte Oscar-prisar, blant anna for beste kvinnelege birolle, som gjekk til Hattie McDaniel, som var den første svarte personen som fekk prisen.

BBC varsla måndag at dei ville fjerne humorserien «Little Britain» frå fleire strøymetenester fordi humoren var utdatert. Blant anna spelte skodespelarane rollefigurar som hadde eit anna etnisk opphav enn dei sjølve.

Netflix har også fjerna fleire show med den australske komikaren Chris Lilley etter skuldingar om rasisme, skriv Deadline.