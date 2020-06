Ny offentlig rapport: Floyds hjerte stanset som følge av trykk mot halsen

46 år gamle George Floyd døde for én uke siden, etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis. Under pågripelsen av Floyd, som var ubevæpnet, ble det blant annet holdt et kne mot Floyds hals i flere minutter.

Konklusjonen i den tredje obduksjonsrapporten etter hendelsen ble offentliggjort i en pressemelding fra et rettsmedisinsk kontor i Hennepin County i Minnesota mandag kveld, amerikansk tid.

Her slås det fast at Floyds død var et drap («homicide», journ.anm.) og at 46-åringen døde som følge av kvelning under pågripelsen.

I pressemeldingen fastslås det også at Floyd led av hjertesykdom og høyt blodtrykk, i tillegg til at han nylig hadde brukt narkotika.

Disse faktorene nevnes som mulige, medvirkende årsaker til dødsfallet, men blir ikke nevnt som dødsårsak.

Denne videoen var den første som sirkulerte på nettet, og viser at en politimann setter kneet mot halsen til George Floyd i flere minutter. Floyd mistet etter hvert bevisstheten, og ble erklært død på sykehus. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen var den første som sirkulerte på nettet, og viser at en politimann setter kneet mot halsen til George Floyd i flere minutter. Floyd mistet etter hvert bevisstheten, og ble erklært død på sykehus.

Motstridende rapporter

Konklusjonen i den siste rapporten strider mot den første (foreløpige) offisielle rapporten som ble laget rett etter at Floyd døde.

I den første obduksjonsrapporten fant rettsmedisinerne ikke noen fysiske tegn på kvelning, eller stengte luftveier.

George Floyd (46) ble kalt «Den vennlige kjempen» av vennene. Foto: Christopher Harris / AP

I stedet het det at dødsfallet kunne skyldes en kombinasjon av behandlingen fra politiet, en underliggende hjertelidelse og eventuell ruspåvirkning.

Nyhetsbyrået AP skriver at pressemeldingen som kom mandag tyder på at politiet endrer konklusjon om hva som førte til at Floyd døde. Samtidig påpekes det at den siste obduksjonsrapporten fra Hennepin County ikke er gjort offentlighet i sin helhet ennå.

Carolyn Marinan, talsperson for Hennepin County, ønsker ikke å svare på spørsmål om at konklusjonen er endret, men sier til AP at mandagens pressemelding formidler de «endelige funnene».

Fikk utarbeidet egen undersøkelse

Floyds familie reagerte sterkt på konklusjonen i den første, offisielle rettsmedisinske rapporten, og fikk utarbeidet en egen uavhengig rapport.

I den uavhengige rapporten, som er laget av Michael Baden, en tidligere sjefsrettsmedisiner, er dødsfallet også beskrevet som et drap. På dette, viktige punktet, samsvarer altså den siste offisielle rapporten og den uavhengige rapporten.

– Bevisene er i samsvar med mekanisk kvelning som dødsårsak, sier Dr. Allecia Wilson, som bidro til å utarbeide den uavhengige obduksjonsrapporten.

I den uavhengige undersøkelsen ble det imidlertid ikke funnet tegn til at Floyd hadde underliggende sykdom som kunne ha bidratt til dødsfallet.

Wilson har også at sagt man ikke har informasjon om at Floyd skal ha vært ruspåvirket da han døde.

Voldsomme demonstrasjoner

Floyd døde etter en brutal pågripelse for en uke siden. Han ble holdt nede med hendene bakbundet mens en politimann trykket kneet mot halsen hans i flere minutter.

En video fra hendelsen viser også at Floyd sa at han ikke fikk puste, og at han etterhvert sluttet å snakke og bevege på seg.

Dødsfallet har fått debatten om politivold og rasisme i USA til å blusse kraftig opp. Den siste uken har det vært demonstrasjoner mot politivold i en rekke amerikanske byer. Flere steder har demonstrantene blitt møtt med tåregass og gummikuler, både i etterkant og i forkant av voldsomme sammenstøt med politiet.

USAs Donald Trump kalte natt til tirsdag demonstrasjonene for «terror», og varslet at han ønsker å kalle inn hæren mot demonstrantene.

En mann i håndgemeng med politiet ved Lafayette Park i Washington D.C., natt til tirsdag. Omtrent samtidig sto USAs president Donald Trump på talerstolen og manet amerikanske guvernører til å være tøffe med demonstrantene. Foto: STRINGER / STRINGER