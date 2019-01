Disse navnene var mest populære i 2018:

Se liste over de ti mest populære navnene nederst i saken.

Navnetrendene skifter. I 2017 var Sofie og Jakob de mest populære navnene. I 2018 ble Emma og Lucas aller mest brukt.

POPULÆRT: Emma er på topp for niende gang på topp. Her representert ved skuespiller Emma Watson. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Emma er ifølge SSB årtusenets mest brukte jentenavn og har vært årets navn hele ni ganger.

Lucas er på topp for femte gang, og er det mest brukte guttenavnet de siste ti årene.

Nora og Olivia, og Filip og Oliver har også vært mye brukte navn i 2018.

– De tydeligste navnetrendene for fornavn er at navn alltid kommer tilbake. De navnene som er populære i dag, er typisk de navnene som var populære for 100–120 år siden, sier Jon Olav Folsland i SSB til NRK.

Ada med fremgang

Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen, forteller at det er internasjonale trender som slår inn, og at navnene som er mest populære også er trendy i landene rundt oss.

NAVNEFORSKER: Førsteamanuensis i navnegransking ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne, er over gjennomsnittet oppdatert på navn og navnetrender. Foto: Marit Stensby / NRK

Han peker også på hvordan navnene klinger, har noe å si for hvilke navn nybakte foreldre velger.

– Det er fonetiske moter, særlig på jentesiden. Det er masse vokaler i navnene, og ofte velklingende konsonanter som L, M og V. Dette er noe som har skjedd de siste årene, sier Utne.

Navnet med størst fremgang det siste året er Ada. I 2018 fikk 256 jenter dette navnet, noe som holdt til en 13. plass. Leah og Amalie er nye på topp ti-listen.

BYKS: Jentenavnet Ada har kratret på listene i 2018. Her representert ved Ada Hegerberg. Foto: Emmanuel Foudrot / Reuters

På guttesiden var det Sander som hadde størst fremgang. Nye navn på topp-ti-listen blant guttene er Aksel og Henrik.

Alma på topp i Oslo

I Oslo er navnevinner på jentesiden Emma helt nede på 11. plass, mens Alma er på topp.

Emma topper imidlertid listen i Østfold, Akershus, Buskerud, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark.

Mohammed med ulike skrivemåter topper også i år listen i Oslo. Navnevinner Lucas topper bare listen i de fire fylkene Hedmark, Oppland, Telemark og Aust-Agder.

– Den aller tydeligste trenden vi har sett de siste årene er at de mest brukte navnene blir brukt av stadig færre. Topp ti listen utgjør bare 10 prosent av de navnene folk gir barna sine, sier Jon Olav Folsland.

Disse navnene var mest populære i 2018:

Topp ti jentenavn

Emma Nora/Norah Olivia Sara Emilie Leah Sofie Ella Amalie Maja

Topp ti guttenavn

Lukas/Lucas Filip Oliver Oskar/Oscar Emil Jakob/Jacob Noah/Noa Aksel/Axel Henrik Elias

Disse jentenavnene har vært på navnetoppen fra 1960 til 2017.

Disse guttenavnene har vært på navnetoppen fra 1960 til 2017.