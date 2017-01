Når vi skal bestemme navn på barna våre, henter vi ofte inspirasjon fra besteforeldrene våre. Men tv-serier og realityprogram påvirker også.

– Når jeg går gjennom listene ser jeg det er påfallende hvilke navn som kan knyttes til tv-serier, sier Jørgen Ouren, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå til NRK.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Inspirert av Skam

Både i fjor og i år er det William som er på topp, og en av dem som lot seg begeistre av navnet til Skam-stjernen, var Veronica Myrvold Sundseth i Verdal.

– Det var min eldste sønn på 15 år som ville at babyen skulle hete William. Jeg så på Skam da jeg var gravid, så navnet hans er litt inspirert av serien, sier mamma Veronica Myrvold Sundseth til NRK.

William fra Verdal ble født i oktober i fjor. Han er oppkalt etter Skam-stjernen. Foto: Privat

Dermed ble det selvfølgelig William da den lille gutten på over fire kilo og 52 centimeter, ble født 28. oktober i fjor.

– Ligner babyen på William i Skam da?

– Nei, han gjør ikke det. Vi får håpe han blir en god type, sier Williams mor.

Navnet William kom som en komet i 2015. Fra et bunnpunkt i 1980 har nemlig populariteten til William vokst jevnt og trutt til toppen omsider ble nådd. I 2015 ble det registrert 474 gutter med William som første fornavn.

Fra 2015 til 2016 har navnet økt fra 1,49 prosent til 1,61 prosent i 2016.

– Uvanlig hopp

Etter å ha ligget som en del av ti-på-topp-listen siden år 2000, går Nora fra 1,50 prosent i 2015 opp til 1,89 prosent i 2016.

– Det er ganske uvanlig at toppnavn gjør slike hopp. Vi må tilbake til Emma i 2003 for å finne noe lignende, sier navneforskeren i en pressemelding.

Om den dramatiske økningen har noe med NRK-serien Skam å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, forklarer Ouren.

– Jeg ønsker ikke å spekulere, men det kan være nærliggende å tro at dette har noe med TV-seriens popularitet å gjøre, sier han.

Nora ble født i 2016 og er en av dem som fikk det populære navnet i fjor. Foto: Privat

I Skam skrives Nora med to o-er, Noora, og den varianten er det seks stykker som har fått det siste året. I 2015 var det to stykker. Noora er en finsk variant av Nora. Totalt var det 551 som kalte barnet sitt for Nora.

Noen som falt for Nora i fjor, var familien Lyngaas i Verdal. Der ble vesle Nora født 11. april 2016.

Nora er ikke oppkalt etter noen, heller ikke oppkalt etter noen i Skam.

– Men vi er veldig fornøyde med navnet, sier pappa Ronny Lyngaas.

Tv-stjernene klatrer

I 2014 var det Lukas og Nora som var på topp, mens Emma og William tronet i 2015.

Ouren forteller at samme år klatret også Aina på listene, og han tror det kan være påvirket av Farmen-Aina.

I Sverige er Saga på vei oppover etter Broen-serien, og Ouren tror også at det navnet vil komme til Norge.

Selv om tv-serier påvirker er det besteforeldre som er toneangivende, forteller Ouren.

– Vi henter gjerne navn fra besteforeldregenerasjonen. Sånn har det alltid vært. For eksempel er Kari og Gerd navn som er lite brukt nå. Om noen ti år vil de sikkert komme tilbake og brukes igjen, sa Ouren da han ble intervjuet i fjor.

Her er de mest populære jentenavnene



1 Nora/Norah/Noora

2 Emma

3 Sara/Sarah/Zara

4 Sofie/Sophie

5 Sofia/Sophia

6 Maja/Maia/Maya

7 Olivia

8 Ella

9 Ingrid/Ingerid/Ingri

10 Emilie

Her er de mest populære guttenavnene

1 William

2 Oskar/Oscar

3 Lucas/Lucas

4 Mathias/Matias

6 Oliver

7 Jakob/Jacob

8 Emil

9 Noah/Noa

10 Aksel/Axel

.