Fra nettstedet Kvinneguidens navnetråd februar 2021:

«Vi har fått litt kritikk for navnevalg tidligere, men vi liker å gå mot strømmen og velge originale navn. Vi kommer sannsynligvis til å gå for Elionell denne gangen. Lignende navn kan foreslås».

Akkurat i dette tilfellet kom det ikke mange forslag på liknende navn – derimot var det flere som påpekte at Elionell ikke er et navn, og at det blir vanskelig for ungen å stave og uttale det. Andre ganger er det bare fantasien som setter grenser for navnetipsene.

Navnet skjemmer ingen. Eller?

Et raskt søk i diverse forum på internett fører oss inn i en jungel av hittil ukjente navn (de havner i hvert fall i kategorien «Færre enn fire personer eller ingen som heter» hos SSB). Her er noen eksempler fra februar og mars i år:

Susander, Levander, Olivian, Valeah, Mathelian, Leodor, Savander, Mint, Nelian, Temotheo, Melias, Avannah, Loette, Aranja, Leodora, Amaryllis

Pamelian? Mannlig variant av Pamela, som vi liker så godt Fra tråden Språk og navn på Kvinneguiden.no

– Jeg tenker at foreldrene har sett for mye på «Game of Thrones» og «Ringenes Herre», og så klarer de ikke å trekke grensen mellom fantasy og virkelighet. Disse navnene er faktisk laget av en forfatter for å vise at dette er fantasylitteratur, sier navneforsker og oversetter Benedicta Windt-Val.

Hun understreker at man jo blir vant til også de nyoppfunnede navnene, og nevner jenta som er døpt Ynwa, etter «You'll never walk alone», og hun som er oppkalt etter farens favorittvin.

– Men jeg synes at det som er viktig når du skal gi barnet ditt et navn, er at navnet skal tilhøre barnet – og ikke dine ideer, interesser eller hangups.

Hva forbindes navnet med?

Eksempler på navn som litt flere enn fire har fått, ifølge SSBs navnesider:

Chrisander, Lexander, Mir, Ellan, Valera, Disa, Duva, Dalma, Timea, Anelia, Emmelinn, Maylea, Othea

Noen forslag kan høres søte og uskyldige ut, men så viser det seg at Celica var en type Toyota, og da er det kanskje ikke fullt så morsomt lenger?

Det er sikkert også greit å få innspill på at Loette er en p-pille og at Melena er et ord for tjæreliknende avføring.

– Jeg synes man skal tenke på at navnet skal gi barnet en forankring, både i slekten og i styrken navnet kan gi. For eksempel betyr mitt eget navn «den velsignede», og jeg har alltid tenkt at det kan ikke gå helt galt med meg, så lenge jeg er velsignet, sier Benedicta Windt-Val.

Finner på nye stavemåter

Enkelte ganger er det bare fornavn nummer to som blir gjenstand for den blomstrende kreativiteten.

– Sienna Maleah og Savannah Juvelia. Vi klarer ikke helt å bestemme oss mellom disse navnene, ettersom vi syns begge er så fine, skriver en vordende mor i et nettforum.

Det kan også se ut som folk ikke har overdreven respekt for tradisjonelle stavemåter.

– Icabell. Vi liker så godt dette navnet, men syns det er best skrivd slik. Noen enige? spør ei på Kvinneguiden.

For ordens skyld: Ingen som svarte denne innsenderen var enige.

Aksenter kan også være en liten felle for kreative foreldre, men her er det kanskje mer snakk om mangel på kunnskap enn ønske om originalitet? I en av de mange gruppene for gravide på internett dukker navnet Didrik Renè opp. Den vanlige – og korrekte, vil de fleste si – skriveformen er René.

Navnet Susander. Fint? Mannen synes det er litt drøyt, men jeg håper jeg kan overbevise ham. Vil oppkalle etter bestemor Susann. Fra tråden Språk og navn på Kvinneguiden.no

Er ikke navnene så nye likevel?

Det er Skatteetaten ved Folkeregisteret som behandler alle navnevalg og ønsker om å endre navn. Når barnet er 16 år, kan hen selv sende inn melding om navneendring.

Ivar Utne er navneforsker ved Universitetet i Bergen, og blir ofte brukt som rådgiver når Folkeregisteret er usikre på om et navn skal godkjennes. Han sier at flere av navnene i kategorien «færre enn fire personer eller ingen som heter» har vært brukt i Norge for hundre år siden eller mer, og at de nok ble laget da.

HELT GREIT: – Det er helt greit å finne på nye navn, mener navneforsker Ivar Utne. Foto: Marit Stensby / NRK

– Noen er i bruk i andre land, som Valeah og Amaryllis. Andre er prega av den trenden vi ser i USA, med å kombinere stavelser til nye navn, og med å skifte ut vokaler eller konsonanter.

Utne sier de fleste av navnene vil bli godkjent i Norge, men normalt ikke når de har samme navn som medisiner, sykdommer eller likner på tabuord og banning. Likhet med lite populære ting kan også bli avvist.

– Men når et navn er lik slike tvilsomme ting, kan det likevel bli godkjent hvis det har tradisjon eller er i bruk i andre land, sier han, og legger til:

– For øvrig var Analius i bruk for noen titalls menn i Norge på 1800-tallet, som mannlig form av Anna, med en L for å lette uttalen. Men da kunne jo ikke folk latinske ord for så mye ...