Dette heter barna våre nå

Fra 2016 var det Nora og William som lå på navnetoppen i Norge. Men begge disse har gått ned fra 2017.

– Nora som var mest populært i fjor har nå gått ned til en andreplass, sier Jon Olav Folsland fra Statistisk sentralbyrå.

412 fikk navnet Sofie og 424 ble kalt Jakob i fjor.

Se hele topp-ti-listen i bunn av saken, samt oversikt over fylkene.

– Det er første gang Sofie ligger på topp. Det har i mange år ligget på topp-fem, sier Folsland.

Emma ligger på tredjeplass.

Hos guttene er det også en endring i toppen. William har i mange år ligget høyt på listen, men havner nå på en sjetteplass.

– På topp ligger Jacob, på andreplass Lukas og på tredjeplass Emil, sier Folsland.

Oscar og Lukas i barnehagen

Navnetrendene skifter, men i Fagerborggaten Barnehage er det noen gjengangere.

– Det er mye Sofie og Mathilde. Oscar har det vært mye av i barnehagen de siste ti årene, sammen med Lucas, sier barnehagepedagog Espen Verlo.

I barnehagen går blant annet Alma, Liv, Jens og Sander. Alle med kjente navn, men ingen av navnene deres er på topp ti fra 2017.

Navnene vi gir barna våre går i bølger, og barna forteller at foreldrene deres har navn som tidligere lå i Norges-toppen, slik som Helene, Anne og Kristine.

Flere navn har klatret

Folsland sier det er ingen helt nye navn på topp-ti-listen.

– Navnetrendene holder seg litt mer stabile. Den største fremgangen fra i fjor er Sofie, Selma og Alma, forklarer Folsland.

I tillegg til Isak og Jacob, har Lavrans klatret oppover på listen. Lavrans har dog ikke klatret helt opp på den nasjonale topp-ti-listen ennå.

– Det er også stor spredning gjennom landet. Sofie er jevnt over populært over hele landet, men i for eksempel Oslo er Sofia mer populært. I Finnmark ligger Aurora på topp.

Disse navnene var mest populære i 2017:

Topp ti jentenavn

Sofie/Sophie

Nora/Norah

Emma

Sara/Sahra/Sarah/Zara

Ella

Olivia

Maja/Maia/Maya

Emilie

Sofia/Sophia

Ingrid/Ingerid/Ingri

Topp ti guttenavn

Jakob/Jacob

Lucas/Lukas

Emil

Oskar/Oscar

Oliver

William

Filip/Fillip/Philip/Phillip

Noah/Noa

Elias

Isak/Isaac/Isac

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK