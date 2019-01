Kanskje blir det Ingrid Berg Mehus som får representere Norge i Tel Aviv, ti år etter at Aleksander Rybak sang om sin tidligere eks-kjæreste i låten «Fairytale».

Eller kanskje blir det Hank von Hell, Chris Medina, DSound eller noen andre MGP-deltakere.

Nå er alle artistene klare - se liste med alle artistene under, eller her: Her er artistene i MGP 2019

Finalen i Melodi Grand Prix går av stabelen 2. mars i Oslo Spektrum med Kåre Magnus Bergh og Heidi Ruud Ellingsen som programledere.

Også under artistlanseringen ble det show da Hans-Erik Dyvik Husby under artistnavnet Hank von Hell, klinte til med programleder Kåre Magnus Bergh.

Til NRK sier han etter pressekonferansen at han ikke har noen betenkeligheter med å dra til Tel Aviv, om det skulle bli MGP-seier.

– Eurovision blir antakeligvis det mest sexy som kan skje i den byen. Det blir en utrolig stor hendelse hvor alle i byen døper om byen til Hell Aviv, og vrikker på rumpene og hører på deilig punkrock, sier Hank von Hell.

Ingrid Berg Mehus (31) fra Jessheim fikk sin første fiolin da hun var syv år. Hun har gått klassiske studier på Barratt Due, og studert musikkvitenskap. Hun skriver seg inn i rekken av mange norske artister som har spilt fiolin i Grand Prix-sammenheng.

SANG OM MEHUS: Foran 700 millioner tv-seere i 2009 sang Aleksander Rybak om sin ungdomsflamme Ingrid Berg Mehus i «Fairytale». Foto: Pontus Lundahl / NTB scanpix

Mehus er kjent som nattklubb-fiolinist, men har i de senere år gått mer tilbake til sine klassiske røtter.

Hun er også ekskjæreste med Alexander Rybak, og er kvinnen han sang om i Eurovision-hiten «Fairytale», som han vant konkurransen med for ti år siden i år.

Da Rybak vant, hadde det gått fem år siden han og Mehus var ungdomskjærester.

INGRID BERG MEHUS: Låten «Feel» er skrevet av Ingrid Berg Mehus, Bjørnar Hopland og Anthony Modebe. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Det var Mehus selv som valgte å stå frem som «den mystiske ekskjæresten» i 2009, etter at Rybak fortalte i mediene at sangen «Fairytale» var om ekte og knust kjærlighet.

Allerede den gang var Mehus forlovet med Bjørnar Hopland, som hun har skrevet den nye MGP-låten sammen med. I dag er Mehus gift og har vært det i snart ni år. Nå prøver hun seg i MGP for første gang.

Her er de ti finalistene:

DSound

Chris Medina

Carina Dahl

Anna-Lisa Kumoji

Erlend Bratland

Adrian Jørgensen

KEiiNO

Kjetil Mørland

Ingrid Berg Mehus

Hank von Hell

D'SOUND: D'Sound består av Kim Ofstad, Jonny Sjo og Mirjam Omdal. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

D’Sound er band som mange nordmenn har et forhold til, og en gammel traver i norsk musikkliv. I Grand Prix-sammenheng blir det første gang D’Sound står foran på scenen. Tidligere har bandet bidratt i kulissene under suksesser som blant annet Madcons «Glow» under finalen i Eurovision Song Contest i 2010.

I sommer bestemte frontfigur Simone Eriksrud seg for å avslutte karrieren i bandet. Men D’Sound ruller videre og har fått ny vokalist i tidligere «The Voice»-deltaker Mirjam Omdal.

«Mr. Unicorn er skrevet av Kim Ofstad, Jonny Sjo, Mirjam Omdal, Magnus Martinsen og Tormod Martinsen.

CHRIS MEDINA: Chris Medinas storhit fra 2011 «What are words» handlet om hans trafikkskadde ekskjæreste. Nå deltar han i Grand Prix for første gang. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I 2011 lå amerikaneren, som startet musikkarrieren i «American Idol», 24 uker på VG-lista med låten «What Are Words». De siste årene har han flyttet til Norge, blitt pappa og fått norsk samboer.

I fjor deltok han på TV 2-programmet «Århundrets stemme», men nå er det altså Melodi Grand Prix som står for tur.

«We try» er skrevet av Chris Medina, Jason Gill, Tormod Løkling og Julimar Santos.

CARINA DAHL: I sommer gjorde Carina Dahl en coverversjon av Justin Biebers «Despacito» sammen med Adrian Jørgensen. Sangen har blitt strømmet mange ganger. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Som nærmest en Grand Prix-veteran å regne deltar Carina Dahl i Grand Prix for tredje gang i år. Sist deltok hun i 2013 med låten «Sleepwalking», skrevet av Dahl selv.

33-åringen fra Trondheim har deltatt i en rekke realityshow de siste årene, og i sommer hadde hun en hit sammen med Adrian Jørgensen med en coverversjon på trøndersk av monsterhiten «Despacito».

«Hold me down» er skrevet av Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen, Pele Loriano, Laurell Barker og Laura Groeseneken.

ANNA-LISA KUMOJI: Anna-Lisa er utdannet innen musikk og musikkteater og har siden hun ble utdannet i 2013 jobbet som profesjonell sanger, skuespiller, voiceover og musikalartist. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Anna-Lisa Kumoji (28) har røtter fra både Norge og Ghana, og er oppvokst på Borgen i Asker.

28-åringen har de siste årene jobbet som profesjonell sanger, voiceover og musikalartist og har hatt roller i «The Book of Mormon» i København og i «Flashdance» i Oslo. Hun er også stemmen til Bulda i Disney-filmen Frost.

«Holla» er skrevet av Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen og Maria Broberg.

DELTOK I 2015: Erlend Bratland har tidligere gjort det bra i Melodi Grand Prix-sammenheng, men han har aldri gått helt til topps. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Erlend Bratland (27) har vært med i Melodi Grand Prix også én gang tidligere. I 2015 deltok han med låten «Thunderstruck», som holdt til en andreplass i låtkonkurransen.

Bratland vant den aller første norske utgaven av talentkonkurransen «Norske Talenter» på TV 2 i 2008. Han fikk etter deltakelsen en hit med en versjon av sangen «Lost».

Låten «Sing for you» er skrevet av Erlend Bratland, Arvid Solvang og Nils Egil Brandsæter.

ADRIAN JØRGENSEN: Adrian Jørgensen møter «Despacito»-partner Carina Dahl i MGP-finalen 2. mars. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Adrian Jørgensen (26) kommer fra Bindal i Nordland, og har siden han var 16 år kombinert jobben som fiskerøkter med å skrive låter. Han har vært med i MGP-sirkuset tidligere som korist, men aldri stått aller fremst på scenen.

Adrians foreløpig største hit er den trønderske versjonen av superhiten «Despacito», som han har spilt inn sammen med MGP-konkurrent Carina Dahl.

Låten «The bubble» er skrevet av Jonas McDonnell, Aleksander Walmann og Kjetil Mørland.

KEIINO: KEiiNO er et norsk-samisk samarbeidsprosjekt mellom artistene Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

KEiiNO er et norsk-samisk samarbeidsprosjekt mellom artistene Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo. Låten er inspirert av historiske kamper for likeverd uansett kjønn, legning og identitet.

I fjor kom Alexandra Rotan til gullfinalen i MGP sammen med Stella Mwangi. Hun har tidligere deltatt både i MGP Jr og Idol, og har turnert som vokalisten til Alan Walker.

Fred Buljo har tidligere vært finalist i «Norske Talenter», og blir regnet som en av Sápmis beste liveartister.

Tom Hugo fra Kristiansand er kjent for MGP-fansen etter å ha vært med i MGP både i 2013 og 2018. I fjor skrev han også årets Pride-låt sammen med ektemannen.

Låten «Spirit in the sky» er skrevet av Tom Hugo, Fred Buljo, Alexandra Rotan, Henrik tala og Alex Olsson.

MØRLAND: Kjetil Mørland har tidligere vunnet Melodi Grand Prix med låten «A Monster like me» sammen med Debrah Scarlett. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Grimstad-mannen Kjetil Mørland vant i 2015 Melodi Grand Prix med låten «A monster like me» sammen med Debrah Scarlett. De to endte på 8. plass i den internasjonale finalen i Wien.

I år prøver Mørland seg på nytt, denne gang med en låt på norsk.

Låten «En livredd mann» er skrevet av Kjetil Mørland.

HANKVONHELL: Hans-Erik Dyvik Husby deltar i Melodi Grand Prix for andre gang. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hans-Erik Dyvik Husby (46) er kjent som tidligere medlem i det norske hardrockbandet Turbonegro under artistnavnet «Hank von Helvete». De siste årene har Husby spilt i en film om Cornelis Vreeswijk, og i fjor ga han under artistnavnet «Hank von Hell» ut soloalbumet «Egomania».

Det er andre gang Husby er med i Melodi Grand Prix. I 2013 deltok han under artistnavnet Hank under delfinalen i Florø med låten «No One».

Låten «Fake it» er skrevet av Hank von Hell og Andreas Werling.