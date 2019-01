Årets deltakere er en god blanding av MGP-gjengangere og friskt blod, inkludert et comeback fra Hank von Hell, Kjetil Mørland og Chris Medina.

Den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen Eurovision Song Contest går av stabelen i Tel Aviv etter artisten Netta tok seieren i fjor. Årets norske finale tar plass i Oslo Spektrum 2. mars, hvor det er ti bidrag som kjemper om å bli Norges representant i mai.

Chris Medina: «We Try»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Chris Medina, Jason Gill, Tormod Løkling og Julimar Santos

Terningkast 2

For mange er nok Chris Medina mest gjenkjennelig som den samaritanske one-hit wonderen bak «What Are Words». Etter flere år - delvis borte fra rampelyset, er Chris Medina årets store MGP-overraskelse. Dette høres lovende ut, frem til EDM-helvete bryter løs. Heldigvis er den hyperaktive delen spart kun til refrenget, så vi trenger ikke lide oss så lenge gjennom russefesten.

Carina Dahl: «Can’t Hold Me Down»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen, Pele Loriano, Laurell Barker og Laura Groeseneken

Terningkast 3

Men, Carina, dette var jo litt kjedelig? Artisten er nå på sitt tredje MGP-år, men byr ikke på mye nytt av den grunn. Låta lurer seg smidig innom «generisk pop»-kategorien, for jeg kan ikke si det er en låt med mye særpreg, men det er heller ikke en låt som ønsker å gjøre noen vondt. Det er mulig forventningene mine er litt høyere denne gangen, men dette lydbildet er nok alt for flatt til at det skal kunne gi et større inntrykk enn «helt ok».

Ingrid Berg Mehus: «Feel»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Ingrid Berg Mehus, Bjørnar Hopland og Anthony Modebe

Terningkast 4

Alexander Rybaks «Fairytale» er ingen andre enn Ingrid Berg Mehus, en fiolinist som møter mørk elektronika i årets MGP. Som Norges første nattklubb-fiolinist, bruker hun fiolinen på en overraskende neppå måte. Selv om hun har varmet opp for David Guetta (!), lures hun ikke til å overkompensere med fiolinen, men bruker den heller som et smidig virkemiddel for å gi akkurat det lille ekstra.

Erlend Bratland: «Sing for you»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Erlend Bratland, Arvid Solvang og Nils Egil Brandsæter

Terningkast 2

Bratland er heller ikke et ukjent fjes i Melodi Grand Prix dette året. «Thunderstruck» fikk han ikke helt frem til Wien i 2015. For 2019 stiller han opp med rockeballaden «Sing For You», en grusom, inderlig og forferdelig treig Nickelback-lignende låt, dog med polert vokal. Ikke akkurat en høydare dette.

KEiiNO: «Spirit in The Sky»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Tom Hugo, Alex Olsson, Fred Buljo, Henrik Tala, Alexandra Rotan

Terningkast 5

Wow! Det er dette MGP handler om. KEiiNO har laget en hard og elektronisk leken perle, hvor pulserende basslinjer - sammen med røff joik - skaper en skikkelig episk sak som kan være akkurat så sprøtt at det sendes rett til Tel Aviv. Jeg spår samarbeidsprosjektet til gulltrioen Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo som en av årets favoritter med denne låta.

Anna-Lisa Kumoji: «Holla»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen og Maria Broberg

Terningkast 4

Anna-Lisa Kumoji gikk fra karrieren som voiceover- og musikalartist til å nå kunne satse alt på musikken. Det er noe skikkelig tidsriktig og badass med låta, men det krever flere lytt før en blir helt overbevist, men når en først tar seg tida - er det verdt det. På scenen tror jeg dette kan levere ekstremt mye bedre enn en enkel stream, for det er absolutt noe kult som lurer her.

Mørland: «En livredd mann»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Kjetil Mørland

Terningkast 5

Veteranen har stått bak gode slagere som vinnerlåten «A Monster Like Me» fra 2015 og fjorårets andreplass «Who We Are». Med «En livredd mann», beviser Mørland at han fortsatt vet hva han driver med, selv om det er hans første singel på norsk. Her er det nok en stor fare for å felle noen tårer når dette skal fremføres live. Sårt, men samtidig med et snertent nok krutt til å ta publikum med storm.

Adrian Jørgensen: «The Bubble»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Oda Kvingedal Larsen, Jonas McDonnell, Aleksander Walmann og Kjetil Mørland

Terningkast 3

Adrian Jørgensen er heller ikke ukjent med MGP-universet. Som korist for både JOWST og Aleksander Walman, står han nå på egne bein. Denne singer-songwriteren blir et ekstremt forglemmelig innslag blant disse ti, hvor de forsiktige gitarklimpringene gjør seg bedre som radiofyll fremfor en ekstraordinær MGP-låt.

D’Sound: «Mr. Unicorn»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Kim Ofstad, Jonny Sjo, Mirjam Johanne Omdal, Magnus Martinsen og Tormod Martinsen

Terningkast 4

Ikke la deg lure av en dustete låttittel. D'Sound, med deres nye vokalist Marijam Omdal leverer den mest fengende låta til årets MGP. 90-talls-vocoderen er langt i fra ferdig oppbrukt, og brukes godt i en tidsriktig låt, som er akkurat leken nok til å passe inn i dette sirkuset.

Hank von Hell: «Fake It»

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Hank Von Hell og Andreas Werling

Terningkast 4

Også en av årets store overraskelser finner vi i Hank von Hell. Da han sluttet i Turbonegro i 2010, bestemte han seg for å aldri stå på en scene igjen. Comebacket ble Melodi Grand Prix gitt. Det er en nostalgisk Hank vi hører her, med hard rock, sikkert litt poppet opp for anledningen, men fortsatt den Hank vi har savnet siden han trakk seg ut av Turbonegro. Det gjentakende refrenget er det nok litt lite futt i, men drivkraften i låta overbeviser læll.