– Det er på høy tid at vi arrangerer finalen et annet sted enn i Oslo, og vi gleder oss stort til å lage folkefest i Trondheim 15. februar.

Det sier Stig Karlsen, prosjektleder for MGP 2020.

NY NASJONAL ARENA: Nye Trondheim Spektrum åpnet i høst, og er i dag Europas største flerbruksarena for sport, kultur og næringsliv. Foto: Dronofoto / NRK

– Folk kan vente seg et kjempeshow, med konfetti, pyro og flotte artister med flotte låter. Det blir et fantastisk show i Trondheim, sier Karslen som mener timingen var god.

MGP jubilerer

MGP har 60 års jubileum neste år og i Trondheim er en helt ny stor arena klar.

– MGP er et stort show som trenger mye plass og en stor scene. Det er ikke mange slike arenaer i Norge. Nå har vi fått en midt i landet, så Trondheim må bare gjøre seg klar. Dette blir svære greier, sier Karlsen.

GLEDER SEG: Ordfører Rita Ottervik gleder seg til å være vertinne for den norske finalen i Melodi Grand Prix, og til å få vise frem byens nye storstue. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Stolt vertinne

Det er 31 år siden den nasjonale MGP-finalen sist ble arrangert utenfor Oslo, og Trondheims-ordfører Rita Ottervik gleder seg stort til å bli vertskap for Norges største musikkshow.

– Ja, det gjør jeg. Det blir helt fantastisk å få vise frem den nye flotte hallen vår for hele landet i et sånt show. Mulighetene dette gir for de som bor i området til å komme og være med er helt fabelaktig.

Hun har måttet tåle mye kritikk for satsingen på den nye storhallen, men nå står arrangementene i kø i den nye nasjonale arenaen.

God akustikk

– Det har vært viktig for oss at den skal fungere godt også for kultur, ikke bare idretten. Ifølge tilbakemeldinger jeg har fått fra konsertgjengere er det flott akustikk, noe jeg tror betyr mye for artistene, sier Ottervik.

Hun håper det gjør at de får lyst til å komme tilbake til Trondheim Spektrum.

GOD AKUSTIKK: Trondheims nye storstue, som kan gi plass for 10.000 publikummere, har fått skryt for akustikken. Foto: NRK

Fem delfinaler

Før den store finalen i Trondheim skal det arrangeres fem landsdelsfinaler med artister fra Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

I hver semifinale møtes fire lokale artister, og gjennom dueller stemmer seerne én artist videre til finalen. Alle semifinalene sendes direkte hver lørdag fra 11. januar fra H3 arena på Fornebu.

– Vi har gått gjennom 800 låter og hatt kontakt med mange artister. Fem er direkte kvalifisert, og til slutt vil vi ha 10 finalister som skal kjempe om å få representere Norge i Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai 2020, sier Stig Karlsen som i år gir all makt til tv-seerne.

FØRSTE GANG I TRØNDELAG: Musikksjef i NRK og prosjektleder for MGP 2020, Stig Karlsen, ser frem til å ta med MGP-sirkuset til Trøndelag. Foto: Inger Kristine Lee/NRK

Seerne avgjør

– Melodi Grand Prix har engasjert folk i 60 år. Det har vært mye glede, engasjement og temperatur og sikkert også irritasjon. Hver gang er det en million mennesker som følger med, og denne gangen er det seerne som helt og fullt stemmer frem vinneren.

Om to dager legges 7000 billetter ut for salg og prosjektlederen har en klar oppfordring til trønderne.

– Ta frem glitter og stas og kom deg på fest 15. februar i Trondheim Spektrum.