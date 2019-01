Her er artistene i MGP 2019

Rundt 1000 bidrag ble innsendt til årets Melodi Grand Prix. Disse ble så kuttet ned til ti finalebidrag av MGP-sjef Stig Karlsen. Kun en av disse kan vinne MGP!

Vinneren av Melodi Grand Prix, får den store æren av å representere Norge i Eurovision Song Contest 2019.

Denne gangen avholdes den internasjonale konkurransen i Tel Aviv, Israel etter at Netta vant i fjor med låten «Toy».

Finalen finner sted i Oslo Spektrum, 2. mars. Programledere er Kåre Magnus Bergh og Heidi Ruud Ellingsen.

Bli kjent med alle årets artister og hør alle låtene under!

Disse deltar i MGP 2019

I alfabetisk rekkefølge:

Adrian Jørgensen

Anna-Lisa Kumoji

Carina Dahl

Chris Medina

D'Sound

Erlend Bratland

Hank von Hell

Ingrid Berg Mehus

KEiiNO

Mørland

Hør MGP-låtene på Spotify

­

Adrian Jørgensen «The Bubble» Tekst og melodi: Jonas McDonnell, Aleksander Walmann og Kjetil Mørland

Adrian Jørgensen (26) er fra Bindal helt sør i Norland fylke, og har røtter i helgelandskystens havbruk- og landbruksmiljø. Siden han var 16 år har han levd et dobbeltliv som fiskerøkter og låtskriver, og reist mye rundt og holdt konserter.

Gjennombruddet hadde han i 2013, da han kom på andre plass i «The Voice». I 2016 slapp han singelen «Baby It’s Time» som ble B-listet på P1 i 13 uker.

Adrian har vært med i MGP og Eurovision-sirkuset tidligere. Første gang som korist for JOWST i Kiev 2017, og som korist for Aleksander Walmann på «Talk To The Hand» i 2018.

Adrian har vært aktiv som ambassadør i organisasjonen MOT i to år, og var med på den landsdekkende turneen sammen med blant andre Alejandro Fuentes. Adrian var også gjesteartist under D.D.E.s jubileumskonsert i Oslo Spektrum i 2017.

Adrians foreløpig største hit er den trønderske versjonen av superhiten «Despacito» (2018). Denne har han spilt inn sammen med Carina Dahl. I 2018 slapp han også singelen «I’m so Faded».

Adrian Jørgensen på sosiale medier Ekspandér faktaboks Instagram : @adrianjorgensen

: @adrianjorgensen Facebook: Adrian Jørgensen

­

Anna-Lisa Kumoji «Holla» Tekst og melodi: Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen og Maria Broberg

Anna-Lisa Kumoji (28) vokste opp i Asker og beskriver barndomshjemmet som et hjem fylt med musikk. Faren Kofi Kumoji er fra Ghana og startet sin musikkariere i hjemlandet. En av Anna-Lisas første barndomsminner er da faren danset rundt med henne til låta han oppkalte etter henne.

Anna-Lisa gikk på musikklinjen på Steinerskolen i Bærum og senere på Bårdar-akademiet. Hun har etter skolegangen jobbet som profesjonell sanger, voiceover- og musikalartist.

Blant høydepunktene er roller i «The Book of Mormon» i København og «Flashdance» i Oslo. Hun har stemmen bak karakteren Bulda i Disney-filmen «Frost» og Plumette i «Skjønnheten Og Udyret».

I år tar Anna-Lise en liten pause fra teater- og showscenen for å gjøre mer som soloartist. Hun planlegger å gi ut låter blant annet i sjangeren hun kaller for norsk soul.

­

Carina Dahl «Hold Me Down» Tekst og melodi: Ashley Hicklin, Jeroen Swinnen, Pele Loriano, Laurell Barker og Laura Groeseneken

Carina Dahl (33) fra Trondheim er med i Melodi Grand Prix for tredje gang. I 2011 deltok hun med sangen «Guns & boys» som hun skrev sammen med Hanne Sørvaag, og i 2013 med «Sleepwalking» skrevet av Ben Adams, Søren Pagh og henne selv.

Hun ga ut sitt debutalbum «Hot Child» i 2010 mens hun bodde i Stockholm. I 2012 flyttet hun tilbake til Norge hvor hun jevnlig har sluppet musikk siden. Hennes mest strømmede låt er den norske cover-versjonen av «Despacito» som hun fremfører sammen med Adrian Jørgensen som også er med i årets MGP. I 2018 ga hun ut singelen «Waste No Time».

Carina har tidligere jobbet som modell og vært med i flere reality-TV-programmer, senest i 2018 da hun var med i «71 grader nord – Norgest tøffeste kjendis».

Carina Dahl på sosiale medier Ekspandér faktaboks Instagram: @carinadahl

­

Chris Medina «We Try» Tekst og melodi: Chris Medina, Jason Gill, Tormod Løkling og Julimar Santos

Chris Medina (35) ble kjent gjennom «American Idol» i 2010, og ga like etter ut «What Are Words». Låten kom inn på Billboards topp 100-liste og solgte til platina i mange land. Singelen toppet VG-lista i Norge, og han opptrådte blant annet under VG-lista-showet på Rådhusplassen i Oslo. Suksessen med denne låten etablerte ham som en sterk låtskriver.

Medina som er født og oppvokst i Chicago, USA har de siste par årene vært bosatt i Oslo med sin norske samboer og deres datter på to år. Hans siste låt fra sommeren 2018, «Cut me», har solgt til platinum i Norge og har over 13 millioner strømminger.

Chris var aktuell som deltaker i TV 2s lørdagssatsing, «Århundrets stemme» i 2018, der han og ni andre artister framførte kjente sanger fra de siste hundre årene.

Chris Medina på sosiale medier Ekspandér faktaboks Instagram: @officialmedina

­

D'Sound «Mr. Unicorn» Tekst og melodi: Kim Ofstad, Jonny Sjo, Mirjam Johanne Omdal, Magnus Martinsen og Tormod Martinsen

Siden midten av 1990-tallet har Spellemann-vinnerne i D’Sound vært en viktig drivkraft i norsk popmusikk. De tre medlemmene Kim Ofstad, Jonny Sjo og Simone Eriksrud har ikke bare stått bak seks album og en lang rekke hits de selv har gitt ut, men de har også vært bakmenn til mange suksesser.

Simone co-skrev bl.a. Donkeyboys «Ambitions» og Bjørn Johan Muris «Yes Man», og Kim og Jonny produserte Madcons europeiske monsterhit «Beggin». Kim Ofstad skrev og produserte også deres «Glow», som ble lansert under finalen i Eurovision Song Contest i 2010.

Sommeren 2018 kom en stor forandring til D’Sound da Simone bestemte seg for å forlate musikkbransjen og overlot låtskriver- og vokalistplassen til 27 år gamle Mirjam Omdal. Et nytt kapittel startet da de ga ut den første singelen med Mirjam, «It’s Just Me», som var mye å høre på radio.

Mirjam Omdal vokste opp på Hamar, flyttet til Telemark som 16-åring og bor nå i Oslo. Hun har allerede markert seg med sitt band Bae Louie og i TV 2s «The Voice» der hun i 2017 kom til semifinalen. Like etter å ha oppdaget henne der tok Jonny Sjo kontakt og foreslo et samarbeid med bandet.

D’Sounds konsertdebut med Mirjam var 16. juni 2018 i Molde, og 10. oktober hadde de Oslo-premiere på Vulkan Arena.

­

Erlend Bratland «Sing For You» Tekst og melodi: Erlend Bratland, Arvid Solvang og Nils Egil Brandsæter

Erlend Bratland (27) fra Kvinneherad tok Norge med storm i 2008 da han vant «Norske Talenter». Hans versjon av «Lost» gikk rett til topps på VG-lista etter finalen på TV.

Han album «True Colors» fikk stor oppmerksomhet og solgte til gull på rekordtid. Erlend gjennomførte i 2008 og 2009 flere hundre opptredener landet rundt og fikk mye medieinteresse.

Året etter gjennombruddet ble han nominert til to Spellemann-priser. Debutsingelen ble nominert til årets hit, mens Erlend ble nominert i klassen «Årets nykommer».

Etter en pause fra offentligheten kom Erlend tilbake i 2015 da han oppnådde en andreplass i andreplass i MGP med sangen «Thunderstruck». I 2017 deltok han i NRKs populære lørdagsunderholdning «Stjernekamp».

Samme høst ga han ut singelen «Run» i samarbeid med Norges Røde kors. Inntektene fra låten gikk til organisasjonens arbeid for vanskeligstilte.

Erlend Bratland på sosiale medier Ekspandér faktaboks Instagram: @erlendbratland

­

Hank von Hell «Fake It» Tekst og melodi: Hank von Hell og Andreas Werling

Det sies at Hank von Hell ble født backstage og ble der. Han forteller selv at han de siste ni årene har oppholdt seg i de nederlandske fjellene, der han har praktisert yoga og ninjaferdigheter. Nå er han imidlertid klar for å framføre punkrock igjen.

Hank Von Hell var fram til 2010 frontfigur i det norske rockebandet Turbonegro, som han spilte i fra tidlig på 1990-tallet. Siden han proklamerte at han hadde stått scenen for siste gang og aldri ville spille igjen, har mange fans over hele verden ventet på et comeback. Det skjer nå i Melodi Grand Prix.

Hank von Hell utga sin første soloplate «Egomania» 2. november i fjor. Hank jubler over glitrende mottakelse og at han anses for å være en av de mest legendariske personene i moderne rockehistorie. Plateselskapet melder at Hank i 2019 skal spille på noen av verdens største musikkfestivaler, og planlegger en USA-turné mot slutten av året.

­

Ingrid Berg Mehus «Feel» Tekst og melodi: Ingrid Berg Mehus, Bjørnar Hopland og Anthony Modebe

Ingrid Berg Mehus (31) er fra Jessheim i Akershus, men bor i dag i Oslo. Hun har skrevet MGP-låten sammen med ektemannen Bjørnar Hopland og Anthony Modebe.

Ingrid fikk sin første fiolin da hun var syv år, og begynte å spille i Nannestad spellemannslag. Hun gikk på musikklinja på Lillestrøm Videregående skole, og har senere studert blant annet klassiske studier på Barratt Due og musikkvitenskap ved UiO.

Som den første i Norge jobbet Ingrid i flere år som nattklubb-fiolinist. Hun spilte over hele Norge i utlandet, og varmet blant annet opp for David Guetta i Oslo Spektrum i 2010. Etter en pause fra klubbscenen har Ingrid gått tilbake til sine musikalske røtter, og ga i 2018 ut en EP med improvisert musikk sammen med Thomas Enger.

Ingrid Berg Mehus på sosiale medier Ekspandér faktaboks Instagram: @ingridbergmehus

­

KEiiNO «Spirit In The Sky» Tekst og melodi: Tom Hugo, Fred Buljo, Alexandra Rotan, Henrik Tala og Alex Olsson

KEiiNO er et norsk-samisk samarbeidsprosjekt mellom artistene Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo. Sistnevnte begynte sammen med ektemannen Alex Olsson å skrive en låt inspirert av historiske kamper for likeverd uansett etnisitet, kjønn og legning.

Den samiske befolkningen måtte lenge kjempe for aksept for sin kultur, og tematikken gjorde det naturlig å involvere en samisk låtskriver i prosjektet. Fred Buljo tente på idéen og «Spirit in the Sky» ble til. Senere fikk de med seg den finske produsenten Henrik Tala og deretter Alexandra Rotan.

I fjor kom Alexandra (22) til gullfinalen i MGP med låta «You got me» sammen med Stella Mwangi. TV-publikum ble først kjent med Eidsvollsjenta gjennom MgpJr og Idol og hun har siden turnert verden som vokalisten til Alan Walker.

Fred Buljo (30) fra Kautokeino fikk en stor fanskare da han var finalist i «Norske Talenter» sammen med den samiske rapgruppa Duolva Duottar i 2008. Siden da har han turnert i hele Norden og Russland, jobbet som låtskriver og blir regnet som en av Sápmis beste liveartister.

Tom Hugo (39) fra Kristiansand har skrevet store hits for asiatiske popband. Han er godt kjent for MGP-fansen gjennom sine bidrag i 2013 og 2018, og skrev fjorårets Pride-låt sammen med ektemannen.

KEiiNO på sosiale medier Ekspandér faktaboks Facebook : @keiinomusic

: @keiinomusic Instagram: @keiinomusic

­

Mørland «En livredd mann» Tekst og melodi: Kjetil Mørland

Kjetil Mørland (38) er født og oppvokst i Grimstad, men har bodd det meste av sitt voksne liv i Storbritannia.

Med sitt britiske band «Absent Elk» har Kjetil hatt låter på Englands største radiokanal og turnert med bandene «The Script» og «Keane».

I 2015 vant Mørland Melodi Grand Prix med låten «A Monster Like Me» som han fremførte sammen med Debrah Scarlett. I den internasjonale finalen i Wien fikk de en svært respektabel 8. plass. Kjetil vant dessuten prisen som beste låtskriver. «A Monster Like Me» har solgt til platina og nærmer seg 10 mill streams på Spotify alene.

Siden har Mørland sluppet sitt debutalbum «Make a Sail», startet eget plateselskap og skrevet og produsert låter for andre artister. I 2018 kom Rebecca på 2 plass i MGP med Mørlands låt «Who We Are.

«En livredd mann» er Mørlands første singel på norsk.