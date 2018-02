– Naboskapet får bli det det vil, sier Bjarne Melgaard til NRK.

Huset «A house to die in» er et samarbeidsprosjekt mellom Melgaard, Selvaag og Snøhetta. Det er resultatet av en lang prosess som har pågått i mange år. Protestene har vært mange.

De opprinnelige planene er nå endret. Hele prosjektet er flyttet utenfor fredningsgrensen for det som var Edvard Munchs bolig på Ekely, i et område med mange kunstnerboliger. Men Melgård må få endelig godkjennelse fra vernemyndighetene før han kan flytte inn i boligen.

Det har han ennå ikke fått, og kunstneren vil derfor ikke snakke i store bokstaver.

– Ingen grunn til å ta sorger på forskudd

– Det er jo ingen grunn til å ta alle sorger på forskudd heller. Ingen vet helt hvordan det blir til slutt. Så jeg tror vi skal ta det litt sakte i bakkene nå, sier Melgaard i dag.

Kunstneren var ikke like diplomatisk forrige gang han snakket om prosjektet.

– De er en gjeng med tapere, som bør passe sine egne saker, sa kunstneren i en heftig nabokrangel med kunstnerkolonien på Ekely i 2016.

Inviteres inn

Nå inviteres alle til en utstilling på Tjuvholmen i Oslo. Der kan de studere hele prosessen og se hvordan kunstprosjektet ble til.

KOM MED EN TEGNING: I 2011 kom Bjarne Melgaard til Olav og Fredrik Selvaag med en tegning av en skulptur, formet som et hus. Snøhetta ble koblet inn og «A house to die in» var plutselig mer enn en tanke. Prosessen er blitt utstilling. Foto: Loft Visual Group

Utstillingen tar folk med bak overskriftene og viser historien om kunstnerisk frihet, arkitektenes arbeid og samarbeidet mellom Selvaag, Snøhetta og Bjarne Melgaard.

– Vant til naboprotester

– Vi er jo vant til at boligprosjekter skaper engasjement og protester i et nabolag. Det ser vi på som helt naturlig, sier boligbyggeren Olav Selvaag.

Men han synes det er et paradoks at de heftigste protestene mot denne blandingen av bolig og skulptur, kommer fra andre kunstnere.

– Jeg må innrømme at jeg trodde det skulle være litt mer takhøyde i akkurat dette nabolaget. Det er folk som lever av sin kunst og bor i et nabolag som er utviklet i hagen til Edvard Munch, sier Selvaag.

– Verre med likegyldighet

Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta sier på sin side at han ville blitt skuffet om ikke prosjektet ble møtt med protester.

– Det betyr bare at vi ikke hadde vært utfordrende nok. Nå har vi kommet frem til et hus som det går an å bo i, men som fortsatt er en skulptur, sier han.

– Det utfordrer våre forestillinger om en bolig, og ingenting er verre enn om det ble møtt med likegyldighet, sier han.

HVILER PÅ FABELDYR: Huset, eller skulpturen, hviler på fabeldyr, tegnet av Bjarne Melgaard. Foto: Loft Visual Group

Dette er første gang prosjektet utstilles i Norge, og publikum vil kunne dypdykke ned i modeller, originale tegninger, saksdokumenter og 3D-modeller som har blitt utarbeidet gjennom arbeidsprosessen mellom Snøhetta og Melgaard.

