– Dette har vært en lang prosess, og noe som for min del har hengt over meg ganske lenge. Jeg har hatt lyst til å prøve nye ting, og alle gutta er enige om at det er best å gi seg på topp, sier Youtube-stjernen Dennis Vareide (27) til NRK.

I dag lanseres Vareides nye bok «Kongen av gutterommet», hvor Vareide først omtalte at det nå er over for den populære Youtube-kanalen «Prebz og Dennis».

Vil ikke være «de som fortsatt holder på»

Det var i november at Vareide først hadde fortalt kameratene og kollegaene Preben Fjell og Ruben Vareide om at han var klar for å prøve nye ting.

– Det kom ikke som et sjokk for dem heller. Vi er bare gode venner og det er god stemning. Vi har holdt på i seks år, og det er lenge for en Youtube-kanal. Vi har ikke lyst å bli de gutta «som fortsatt holder på», sier Youtube-stjernen, og legger til at han så klart også kommer til å savne samarbeidet.

NY BOK: Gjennom sin nye bok «Kongen av gutterommet», avslører forfatter og Youtube-stjerne Preben Vareide at det er over for Youtube-kanalen «Prebz og Dennis». Foto: Aschehoug

Vareide understreker at de skal fullføre turneen i mars, men at det etter det vil bli en endelig stopp for «Prebz og Dennis».

Det har den siste tiden vært hektisk for Vareide, der han blant annet har saksøkt en annen youtuber etter alvorlige anklager på Internett.

I totalt tre filmer kom en 19 år gammel youtuber med svært alvorlige anklager mot Vareide. Anklagene gikk på at Vareide har begått alvorlige straffbare handlinger.

Vareide forsikrer at dette ikke har noe å gjøre med at de nå gir seg.

– Dette har vært noe som har blitt diskutert lenge. Før jeg var med på Farmen også. Det var mer en sjokkerende timing, sier han.

Det er ikke smerten som gjør at han slutter Du trenger javascript for å se video.

– Annen Youtube-kultur før

Akkurat hva Vareide skal holde på med videre vet han ikke, men Youtube er og forblir en fast arena.

– Det eneste jeg vet er at jeg skal ha min egne Youtube-kanal. Om jeg skal leve av det vet jeg ikke enda, jeg må se hvilke muligheter som åpner seg. Alle i crewet har planer videre, sier han uten å ville utdype hvilke.

«Dennis er teit» er Vareides egne Youtube-kanal, og han forteller at det er her han kommer til å tilbringe mye tid fremover.

KINOSUKSESS: Youtube-paret laget i 2017 også filmen «Prebz og Dennis - The Movie» som ble en stor kinosuksess. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Men boken din da, hvor kom inspirasjonen fra til å skrive denne?

– Jeg har hatt lyst til å skrive om Youtube fra før vi startet «Prebz og Dennis». Så kom Aschehoug og tok kontakt og jeg pitchet ideen. Den handler om mange historier fra før Youtube ble skikkelig stort, sier han.

«Kongen av gutterommet» tar også for seg historier fra «Prebz og Dennis», fra hvordan det var å bli tatt som useriøst til å plutselig bli tatt veldig seriøst.

– Jeg hadde kanalen «Vareide», hvor jeg opplevde veldig mye. Youtube var annerledes på den tiden – det er en helt annen kultur nå enn da, sier Vareide.