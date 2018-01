Youtube-stjerne i retten – krever 130.000 i erstatning

Den 11. august i fjor, samtidig som Youtube-kjendisene Dennis Vareide og Preben Fjell gjorde seg klare til filmpremiere på sin egen film, «Prebz og Dennis: The Movie», lastet en annen norsk Youtube-bruker opp en film på nettet.

I totalt tre filmer kom den 19 år gamle youtuberen med svært alvorlige anklager mot Vareide. Anklagene går på at Vareide har begått alvorlige straffbare handlinger.

Vareide sier at saken har hengt over ham i lang tid, og at han ser fram til rettssaken.

– Det er slitsomt. Det er ikke en situasjon jeg unner noen å være i, sier han.

Den saksøkte youtuberen mener at mye av innholdet i videoene han publiserte, er misforstått og dratt ut av kontekst. Han innrømmer at han kan ha ordlagt seg feil i én av videoene, men benekter å ha gjort noe ulovlig.

– Ting har blitt dratt ut av kontekst, og de tolker det på en egen måte. De har tolket store deler av innholdet feil, sier 19-åringen til NRK.

Fredag møtes de to i Oslo tingrett. Vareide har tatt ut et sivilt søksmål mot den 19 år gamle mannen for ærekrenkelser, og krever 130.000 kroner i erstatning.

– Sjikane

Videoene som ble lastet opp er såkalte «Exposed»-videoer, hvor en part kommer med «avsløringer» om den andre.

Ifølge Vareides advokat, Jon Wessel-Aas, bærer filmene preg av å være ren sjikane, og er «egnet til å krenke både æresfølelsen og omdømmet til saksøker».

– Beskyldningene er ikke bare udokumenterte, de er usanne, og de fremstår som fremsatt i ren sjikanehensikt, skriver advokaten til Oslo tingrett.

Han sier det ikke er mye dokumenter i saken, og at de tre videoene er det viktigste bevismaterialet.

– Vi er vel litt overrasket over at det er nødvendig å gå helt til retten for å få denne personen til å forstå at man ikke kan publisere den typen helt udokumenterte og helt usanne beskyldninger mot andre, sier advokaten til NRK.

MØTER 19-ÅRING I RETTEN: Advokat Jon Wessel-Aas representerer Dennis Vareide i retten. Den saksøkte 19-åringen stiller uten advokat. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Wessel-Aas og Vareide har lagt ned påstand om at 19-åringen skal betale 130.000 kroner i erstatning, samt å dekke advokatutgiftene.

Dette er penger 19-åringen sier han ikke kommer til å betale.

– Økonomisk får jeg ikke betalt dette, så det kommer ikke til å utgjøre noen forskjell, sier han.

Stiller uten advokat

Den 19 år gamle mannen sier til NRK at han forventet en reaksjon på videoene, men ikke et sivilt søksmål. Når rettssaken starter, stiller han uten advokat, og mener selv han har oddsen mot seg.

– Det er min rett til å kommentere ting. Jeg så ikke for meg et sivilt søksmål, og mener det her er ufortjent. Jeg så for meg at det kunne komme en politianmeldelse, eller i verste fall et søksmål om å fjerne videoene fra nettet.

