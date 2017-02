Under Oscar-utdelingen natt til mandag ble prisen for beste film delt ut til feil vinner.

Forhåndsfavoritten «La La Land» ble utropt som vinnere, mens prisen egentlig skulle dele ut til filmen «Moonlight».

Nå kalles hendelsen for tidenes pinligste Oscar-tabbe, men kanskje kan de uheldige prisutdelerne trøste seg med at de ikke er alene om fadesen.

Spellemann-tabbe i 1985

Også i Norge er feil vinner blitt ropt opp på scenen. Da KLM skulle dele ut prisen for årets barneplate i 1985 sa komikerne at Mabben Max, med blant andre Maj Britt Andersen, hadde vunnet.

FEIL VINNER: Maj Britt Andersen og Mabben Max vant ikke prisen for beste barneplate i 1985.

– Vi løp opp på scenen, men tuslet ned igjen, forteller Andersen.

For musikerne kom helt opp på scenen før de ble fortalt at prisens egentlige vinnerne var Harry Halvsjuk & the Håpløse.

– Plutselig sier Lars Mjøen at de har lest opp feil vinner. De står og ser på hverandre på scenen, mens vi tenker at de bare tuller. Så kommer Trond Kirkvaag bort til meg og sier «vi har lest opp feil vinner». Da så jeg i øya hans at det virkelig var sant, sier Andersen.

Hun mener at situasjonen var ille for alle involverte.

– Alt gikk så fort. Da vi hadde satt oss igjen ble de riktige vinnerne ropt opp. Vi satt i salen og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Men på festen etterpå ble vi enige om at det ikke var noen vits i å tenke mer over saken. Vi hadde det veldig gøy på festen, sier Andersen og forteller at hendelsen ga inspirasjon til navnet på hennes neste plate, «Folk er rare!».

Det albumet vant hun Spellemann for i 1986.

Schau kuppet showet

Andersen er ikke den eneste musikeren som har entret Spellemann-scenen i god tro om at hun hadde vunnet.

I 2000 skulle Kristopher Schau dele ut årets hardrock-pris, men var ikke fornøyd da han åpnet konvolutten og så at The Kovenant hadde vunnet prisen. Istedenfor å lese opp vinnernavnet kuppet Schau prisen og utropte vennene i Black Debbath som vinnere.

SCHAU-KUPPET: Black Debbath «vant» en Spellemann i 2000, takket være kompis og prisutdeler Kristopher Schau.

Universets nest vakreste kvinne

Synlig nervøse og ikledd glitrende gallakjoler stod Miss Colombia og Miss Filipinene hånd i hånd da vinneren av Miss Universe 2015 skulle kåres.

– Colombia, roper prisutdeler Steve Harvey, og gledestårene strømmer hos colombianske Ariadna Gutierrez.

Hun rekker å få Miss Universe-banneret drapert over skuldrene, veive med et colombiansk flagg og å bli kronet til universets vakreste kvinne, før Harvey entrer scenen på nytt. Denne gang med en alvorlig mine.

– Folkens, jeg må beklage. Colombia kom på andreplass. Miss Universe 2015 er Filippinene! Det er dette som står på kortet. Jeg tar ansvaret, dette er min feil, sier Harvey.

En tydelig forvirret Pia Alonzo Wurtzbach går frem på scenen, Harvey forlater området og vinnerkronen flyttes fra et hode til et annet.

Fikk feil Emmy-konvolutt

PRISUTDELER: Aisha Tyler. Foto: CHRIS PIZZELLO / Ap

Også under Emmy-utdelingen, TV-bransjens «Oscar», har det gått galt.

I 2013 skulle skuespiller Aisha Tyler dele ut prisen for beste talkshow, men som under nattens Oscar-utdeling fikk Tyler med seg feil konvolutt opp på scenen.

Etter å ha åpnet konvolutten innså Tyler fort at noe var galt, skriver The Daily Mail.

– Det er spennende, men denne vinneren hører ikke til i denne kategorien. Så jeg kommer til å legge den bort. Tydeligvis har «Homeland» (actionserie, jour.anm.) vunnet prisen for det beste, informative talk showet, sa Tylor og la til:

– Noen bør gi meg en ny konvolutt, fylt med penger og en valp. Og det bør stå en drink på bordet mitt når jeg kommer tilbake.

Til slutt fikk hun konvolutten med den riktige vinneren, «The Dr Oz Show».

Feil Frank på scenen

FEIL FRANK: Regissør Frank Capra vant flere priser i løpet av karrieren, men ikke Oscar-prisen i 1934. Her fra en prisutdeling i 1982. Foto: NICK UT / Ap

Utdelingsblemmer har også skjedd tidligere i Oscar-historien. Under seremonien i 1934 var det skuespiller Will Rodgers' oppgave å dele ut prisen til beste regissør.

– Kom opp og hent den Frank, ropte Rodgers fra scenen.

Dessverre for prisutdeleren delte to av de nominerte fornavn, regissørene Frank Capra og Frank Lloyd.

Capra var kommet helt opp på scenen før han forstod at det var den andre, Frank Lloyd, som hadde vunnet.

– Jeg ønsket at jeg kunne krype under teppet som en miserabel orm. Da jeg dumpet ned i stolen følte jeg meg som en. Alle vennene ved bordet mitt gråt, skal Capra ha fortalt etter hendelsen, ifølge The Telegraph.