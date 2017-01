1. Wenche Myhres frodighet

Spellemannprisen 1976 – 26. februar 1977 – Chateau Neuf i Oslo:

Wesenlund og Myhre ler og tuller på scenen under Spellemannprisen 1976. Du trenger javascript for å se video. Wesenlund og Myhre ler og tuller på scenen under Spellemannprisen 1976.

Wenche Myhre har nettopp opptrådt med låta «Et fint bur» (skrevet at Jan Eggum) fra albumet som vinner vokalplate-prisen. Rolv Wesenlund er konferansier i et stappfullt Chateau Neuf og skal lese juryens begrunnelse for hvorfor Myhre vinner prisen:

– Med full kontroll over virkemidlene ... og viser artistens karakteristiske ... frodighet.

Wesenlund begynner å flire og må ta en pause i opplesningen av jurybegrunnelsen. Publikum ler. Wenche Myhre ler og snur seg bort fra publikum mens hun holder seg for brystet. Opptaket er i svart-hvitt. Hadde det vært farger, ville vi sett rødmende kinn. Resten av begrunnelsen forsvinner i latter, men Wesenlund får ut:

– Du har i alle fall pene tenner, Wenche!

Salen bryter ut i latter og klapper. Wesenlund gratulerer med prisen for årets vokalplate. Wenche Myhre, med sin lange og elegante hvite kjole, klappes av scenen. Det virker som om Rolv Wesenlund slipper til «Marve Fleksnes» i et liiite øyeblikk:

– Ja, det er godt å se på ...

2. Knut Borge byr på seg selv

Spellemannprisen 1991-1997:

Knut Borges hår-show. Du trenger javascript for å se video. Knut Borges hår-show.

Knut Borge var konferansier for Spellemannprisen i syv år på rad på 90-tallet og krumspringene var mange. Hårsveis-bonanzaen fra Chateau Neuf i 1995 er kanskje et av påfunnene vi husker best, men det var enormt mye mer tullball fra scenekanten:

20 år etter at han ledet sitt siste Spellemann-show, er minnene mange og gode:

– Det var veldig morsomt og spennende å være tannhjulet i midten av et så stort direkterigg. Hvis du som programleder ikke finner en utfordring i det, så må skifte jobb, sier Knut Borge.

På spørsmål om hvor alle de rare påfunnene kom fra, er svaret at de kom flagrende fra alle kanter. På spørsmål om hvordan det gikk med håret etter hår-stuntet er svaret at det gikk rett vest:

– Jeg har aldri vært så kort på håret i voksen alder som etter den Spellemann-sendingen. Jeg satt i frisørstolen hver gang jeg var av scenen, og håret fikk virkelig kjørt seg. Etter showet ble nærmest alt klippet av.

3. KLM-bommert

Spellemannprisen 1985 – 18. januar 1986 – Norges Varemesse

KLM-bommert under utdeling av pris. Du trenger javascript for å se video. KLM-bommert under utdeling av pris.

KLM skal dele ut årets barneplate. Brødrene Dal leser opp de nominerte og deres poengsum på rekke og rad i den tro (tilsynelatende) at det er det siste navnet på lappen som har høyest poengsum, og dermed er vinner av årets barneplate. Det er dessverre for både KLM og den nominerte gruppa «Mabben Max» (med blant andre Maj Britt Andersen) helt feil.

«Mabben Max» utropes som vinner! 20 sekunder med jubel og glede, full forvirring blant publikum (som får med seg at Gaus, Roms og Brumund skjønner at noe er galt) ender i at Andersen & resten av gruppa må snu på scenekanten og gå rolig tilbake til plassene sine. Sikkert ikke med verdens beste følelse i kroppen.

Det er verdt å nevne at Maj Britt Andersen vant spellemannpris i samme sjanger året etter med utgivelsen; «Folk er rare». En slags rettferdighet der.

4. Sammen for livet

Spellemannprisen 1985 – 18. januar 1986 – Norges Varemesse

Spellemann-scenen har aldri vært fullere. Du trenger javascript for å se video. Spellemann-scenen har aldri vært fullere.

Inspirert av Band Aid, der Bob Geldof samlet engelske og irske artister for å synge «Do They Know It's Christmas?» til inntekt for sultrammede Etiopia, samlet norske artister kreftene i 1985. Sangen til Halvdan Sivertsen (tekst) og Åge Aleksandersens (melodi) lå på VG-lista i ni uker. Fremføringen på Spellemann-showet i 86 er en av norgeshistoriens største samlinger av artister på en scene. Det er artig å se igjen de unge ansiktene til artister som Benedicte Adrian, Åge Aleksandersen, Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg.

Forente artister – disse var med Ekspandér faktaboks Halvdan Sivertsen (låtskriver og vokal)

Åge Aleksandersen (låtskriver og vokal)

Benedicte Adrian (vokal)

Frank Aleksandersen (vokal)

Alex (vokal)

Maj Britt Andersen (vokal)

Elisabeth Andreassen (vokal)

Erlend Antonsen (vokal)

Lillian Askeland (vokal)

Gudny Aspaas (vokal)

Beranek (vokal)

Ingrid Bjørnov (vokal)

Bo (vokal)

Casino Steel (vokal)

Freddy Dahl (vokal)

Jan Dahlen (vokal)

Anne Danielsen (vokal)

Jan Eggum (vokal)

Bjørn Eidsvåg (vokal)

Sidsel Endresen (vokal)

Amund Enger (vokal)

Ole Evenrud aka Ole I'Dole (vokal)

Torstein Flakne (vokal)

Lage Fosheim (vokal)

Susanne Fuhr (vokal)

Kari Gjærum (vokal)

Trond Granlund (vokal)

Helge Gaarder (vokal)

Lasse Hafreager (vokal, tangenter)

Randi Hansen (vokal)

Ole Hedemann (vokal)

Anita Hegerland (vokal)

Hilde Heltberg (vokal)

Kine Hellebust (vokal)

Svein Hovland (vokal)

Magne Høyland (vokal)

Bjøro Håland (vokal)

Trond Ingebretsen (vokal)

Håkon Iversen (vokal)

Gry Jannicke Jarlum aka Jannicke (vokal)

Jonas Fjeld (vokal)

Finn Kalvik (vokal)

Kai Kiil (vokal)

Tove Karoline Knutsen (vokal)

Pete Knutsen (vokal)

Karin Krog (vokal)

Hanne Krogh (vokal)

Marit Mathiesen (vokal)

Wenche Myhre (vokal)

Marius Müller (vokal, gitar)

Turid Pedersen (vokal)

Anne Grete Preus (vokal)

Inger Lise Rypdal (vokal)

Eivind Rølles (vokal)

Frode Rønli (vokal)

Viggo Sandvik (vokal)

Hege Schøyen (vokal)

Claudia Scott (vokal)

Anita Skorgan (vokal)

Olav Stedje (vokal)

Ketil Stokkan (vokal)

Terje Storli (vokal)

Per Øystein Sørensen (vokal)

Ina Tangerud (vokal)

Jahn Teigen (vokal)

Lynni Treekrem (vokal)

Terje Tysland (vokal)

Rolf Vingsternes (vokal)

Bente Lill Viste (vokal)

Eldar Vågan (vokal)

Brynjulf Blix (musiker)

Jon Christensen (musiker)

Rolf Graf (musiker)

Kate Gulbrandsen (musiker)

Svein Dag Hauge (musiker)

Per Hillestad (musiker)

Geir Holmsen (musiker)

Per Kolstad (musiker)

Geir Langslet Eriksen (musiker)

Rolf Løvland (musiker)

Paolo Vinaccia (musiker)

Bent Patey (musiker)

Nils Bjarne Kvam (produsent)

Bengt Eriksen (tekniker)

Inge Holst-Jacobsen (tekniker)

Rune Lindquist (tekniker)

Tore Tambs Lyche (tekniker)

Rune Nordal (tekniker)

Roger Valstad (tekniker)

5. Historien om Black Debbaths priskupp

Spellemannprisen 1999 – 25. Januar 2000 – Oslo Spektrum:

Kristopher Schau deler ut prisen til Black Debbath, selv om det egentlig var The Kovenant som var juryens vinner. Du trenger javascript for å se video. Kristopher Schau deler ut prisen til Black Debbath, selv om det egentlig var The Kovenant som var juryens vinner.

Det var uro innad i rockemiljøet i forkant av utdelingen av årets hardrock-pris. Humorhardrockerne i «Black Debbath» var nominert sammen med «The Kovenant» og «Dimmu Borgir». Sigurd Wongraven fra «Satyricon» var en av flere fra den røffere delen av norsk hardrock som ikke likte at et «humorband» var nominert. Det var derfor knyttet en viss forventning til utdelingen av denne prisen.

– Og så er det vinneren i hardrock. Og jeg gleder meg ...

Prisutdeler Kristopher Schau åpner konvolutten og leser (tilsynelatende) opp hvem som har vunnet årets spellemannpris.

– Gratulerer, gratulerer, gratulerer ... Black Debbath.

Fra scenen leverer Hegerberg følgende verbale uppercut til sine mednominerte og andre fra den «mørkere delen» av norsk hardrock:

– Hvor er Satan nå, når dere trenger han som mest?

En innspillingsleder drar Kristopher Schau i armen nederst i bildekanten. Hva er galt? Det sto ikke «Black Debbath» på kortet! Det var «The Kovenant» som egentlig vant. Kveldens konferansier, en tydelig stresset Bård Tufte Johansen, redder stumpene:

– Ehh ... Mine damer og herrer. Det har skjedd en liten artig ting som ikke skjer så veldig ofte. På denne lappen står det ikke Black Debbath ...

Den rettmessige vinneren fikk utdelt et reservetrofé.

«Bare Egil» «snakker ut» om «kuppet»

SNAKKER UT: Egil Hegerberg. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Det ble rabalder. Oppslag i alle aviser. Hvordan kunne det skje? 17 år senere tar Egil «Bare Egil» Hegerberg bladet fra munnen:

Hvor dyp var konspirasjonen?

– Tja, fra øverste hold vil jeg tro? Det er jo gjerne slik med en skikkelig konspirasjon at hver celle kun kjenner den nærmeste. Jeg kjente kun Kristopher, men jeg vil tro at noen høyt oppe i ledelsen tok grep. De skjønte vel hva som var i ferd med å skje. At feil band ville vinne. Så satte de inn en prisutdeler med ryggrad nok til å dele ut prisen til rett band. Jeg klarer ikke å tro på at det var tilfeldig. De ville rette opp feilen, rett og slett.

Hvordan reagerte Bård Tufte Johansen (konferansieren) på dette stuntet etter showet?

– Han var rasende, så klart. Fly forbanna på dette angrepet på Spellemanns integritet. Bård var jo deres ansikt utad. Hele hendelsen satte hans langsiktige plan om å overta Nytt på nytt tilbake med sikkert 10 år, reflekterer Hegerberg.

Bård Tufte Johansen (nåværende programleder i seersuksessen Nytt på nytt) er ordknapp da vi tar kontakt for å høre hva han tenker om seansen fra januar 2000:

– Egil Hegeberg bryter her en avtale vi har om å ikke snakke om dette. Det skuffer meg siden vi frem til nå har hatt et godt forhold. Utover det har jeg ingen kommentar.

Ps. Egil Hegerberg er av den ironiske og tøysete typen.

Ps. Det er også Bård Tufte Johansen.