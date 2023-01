Charlie Hebdo er kjent for å lage sjokkerende karikaturer og å vitse om religion og politikk.

I utgaven publisert på onsdag er det en rekke karikaturer av Ali Khamenei til støtte for protestene i Iran.

Tegningene viser blant annet Khamenei og andre i prestestyret. På forsiden av magasinet står det «Mullaer, dra tilbake der dere kommer fra.»

Forsidetegningen viser små mullaer som går inn i skrittet til en naken dame.

Denne tegningen er på forsiden av ukens avis. Ved siden av tegningen står det «Mullaer, dra tilbake der dere kommer fra». Foto: Skjermdump / Charlie Hebdo

Charlie Hebdos redaksjonssjef Laurent «Riss» Sourisseau skriver blant annet at de har publisert tegningene for å støtte iranske menn og kvinner som risikerer livet for å forsvare sin frihet.

– Det er også en måte å minne om at grunnene til at tegnere og redaktører i Charlie ble drept for åtte år siden, dessverre fortsatt er dagsaktuelle, skriver Riss.

Tegningene ble sendt inn til en karikaturkonkurranse Charlie Hebdo åpnet 8. desember under emneknaggen #MullaerKomDereUt (#MullahsGetOut). Tegningen som ligger på lederplass viser ayatollah Khamenei i ferd med å bli urinert på av en kvinne.

– Det er selvfølgelig ingen pris å vinne, ettersom å rangere innsendingene på første-, andre-, og tredjeplass ville være det samme som å si at de andre tegningene er mindre verdt. Og hvilken belønning ville kunne samsvare med motet som skal til for å si nei til religiøse tyranner? skriver Riss i lederen.

Tegning på lederplass i Charlie Hebdo viser Khamenei som blir tisset på av en kvinne i høye hæler. «Alle deltakerne i konkurransen har vunnet sin plass i helvete», skriver avisen om de utvalgte tegningene. Foto: Skjermdump / Charlie Hebdo

Har stengt fransk forskningsinstitutt

Khamenei har reagert sterkt på publiseringen.

Iran advarer nå om at det vil bli konsekvenser og oppfordrer Frankrike til å unnskylde.

Ifølge den franske avisen France 24 har Iran nå stengt det franske forskningsinstituttet IFRI i landet.

Den franske ambassadøren i Iran Nicolas Roche har også blitt kalt inn på teppet.

Utenriksdepartementet i Iran har sagt at «Frankrike ikke har rett til å fornærme andre muslimske land og nasjoners helligheter under påskudd av ytringsfrihet.»

Talsperson Nasser Kanani sier Iran venter på en forklaring fra den franske regjeringen og en kompensasjon.

De mener det er en uakseptabel oppførsel fra det franske magasinet.

– Stikker hull på det pompøse

– Dette er Charlie Hebdo på sitt aller beste. Når de kan hisse opp selvhøytidelige og ekstreme miljøer da gjør de jobben som ingen andre kan, sier Vebjørn Selbekk som er redaktør i avisen Dagen.

Vebjørn Selbekk har selv erfart å få trusler på grunn av publisering av karikaturer. Foto: Jon Bolstad / NRK

Selbekk ble drapstruet etter å ha trykket faksimiler av tolv karikaturer av den muslimske profeten Muhammed i 2006.

Mange forbinder Charlie Hebdo med karikaturer av profeten Mohammed som de publiserte i 2006.

– De stikker hull på det pompøse og viser at bak store presteskjegg og store ord er det bare små og hatefulle mennesker, sier Selbekk og fortsetter:

Flere av karikaturene har blitt sendt inn av publikum. Slik som denne. Foto: SKJERMBILDE / CHARLIE HEBDO

–Jeg håper det kan få mennesker til å miste respekt for de som tror de kan undertrykke kvinner og holde et land i et jerngrep. Det er det satire er til for.

Selbekk tror ikke det er sannsynlig at Frankrike vil unnskylde for karikaturene.

– Frankrike har etablert seg som den staten i Europa som er mest kompromissløs når det gjelder ytringsfrihet.

Han viser til den franske læreren Samuel Paty som ble halshugget i 2020. Han ble drept fordi han hadde vist tegninger av Mohammed under en skoletime.

– Da lyste den franske regjeringen opp store bilder av tegneseriene på en offentlig bygning. Frankrike lar seg ikke true til stillhet.

Dette bildet fra en overvåkingsvideo viser de maskerte terroristene på vei inn til Charlie Hebdo-kontorene i Paris i januar 2015. Foto: JORDI MIR / AFP

«Je suis Charlie»

7. januar 2015 ble Charlie Hebdo angrepet av to maskerte menn.

De islamistiske terroristene Saïd og Chérif Kouachi brøyt seg inn i avisens kontor i Paris og skjøt og drepte 12 personer.

STØTTE: Mange brukte uttrykket «Je suis Charlie» etter attentatet for å vise støtte til avisen. Foto: XAVIER LEOTY

Kouachi-brødrene hevdet å tilhøre terrorgruppen Al-Qaida, som senere tok ansvar for angrepet.

Avisen har flere ganger publisert karikaturer av profeten Mohammed, første gang i 2006.

Redaksjonskontoret fikk da mange trusselbrev og i årene etter levde blant annet sjefredaktøren med politibeskyttelse.

I 2011 ble kontoret angrepet med bensinbomber. Og i 2015 kom det dødelige attentatet hvor 12 mennesker ble drept.