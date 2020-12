14 dømt i Charlie Hebdo-saken

Hvilke straffer de skyldige dømmes til, er ennå ikke offentliggjort, men alle de 14 tiltalte (se fakta lenger ned i saken) er kjent skyldige, melder Reuters.

Den 7. januar 2015 tvang to maskerte menn en kvinne til å taste koden for å låse dem inn i redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Med en kalasjnikov i ryggen ble hun nødt til å vise de to veien inn til det som ble et blodbad.

Brødrene Chérif og Said Kouachi sto bak angrepet.

Chérif og Said Kouachi. Foto: Handout / AFP

To dager senere ble fire mennesker drept i en jødisk matbutikk i Paris. Mannen bak denne aksjonen, Amedy Coulibaly, sto også bak drapet på en politikvinne dagen før.

Til sammen 17 mennesker ble drept i de blodige dagene i Paris. Ingen av gjerningsmennene overlevde.

Nesten seks år senere faller det dom i rettssaken der 14 mennesker er tiltalt for på en eller annen måte å ha hjulpet de tre med å planlegge eller gjennomføre angrepene.

Seks vonde uker

Siden starten av september har rundt 150 vitner fortalt om hva de opplevde de dramatiske dagene og hvordan livet deres har vært etterpå.

En av de første dagene fikk retten se bilder og video fra overvåkingskameraer i redaksjonslokalene til Charlie Hebdo. Det ble en voldsom opplevelse for flere som forlot rettssalen gråtende.

Flere av vitnene har også sagt at de håper denne rettssaken vil hjelpe dem med å få satt et slags punktum for denne vonde opplevelsen.

Alle nekter

På tiltalebenken har det sittet 11 personer.

Tre av de tiltalte er forsvunnet. Hayat Boumediene og brødrene Mohammed og Mehdi Belhoucine forlot Frankrike i dagene før angrepet. Politiets etterforskere mener de tre hadde deltatt aktivt i planleggingen.

DØMT: Hayat Boumeddiene var gift med Amedy Coulibaly. Foto: - / AFP

De reiste trolig til området IS kontrollerte i Nord-Irak og Syria. Rapporter har antydet at de er døde, men dette er ikke bekreftet, og det er fortsatt arrestordrer utstedt mot dem.

Hayat Boumeddiene ble onsdag dømt for deltagelse i et terrornettverk og finansiering av terror. Hun antas å være i live, ifølge dommen.

Hun dømmes til fengsel i 30 år.

Mohammed og Mehdi Belhoucine antas å være døde.

Mohammed Belhoucine var en religiøs mentor for Coulibaly. Han ble dømt for medvirkning.

Mehdi Belhoucine ble dømt for å deltatt i et terrornettverk. Han skal ha organisert reisen og reist sammen med Hayat Boumeddiene til Syria noen dager før angrepet.

De 11 andre som stilte i retten nekter enhver befatning med saken.

DNA-spor i bil og på våpen

Etterforskningen har ikke avdekket stort av hvordan Kouachi-brødrene planla angrepet og hvor de skaffet sine våpen fra. Til tross for at politiet har gjennomgått millioner av telefonsamtaler.

Derimot har Amedy Coulibaly etterlatt seg flere spor, og de fleste av de tiltalte kan knyttes til ham.

Ali Riza Polat – dømt for medvirkning.

Tiltalt for delaktighet i terrorisme og risikerer livstidsdom. Aktoratet mener han har hjulpet både Coulibaly og Kouachi- brødrene. Etterforskerne mener han var Coulibalys høyre hånd. Han innrømmer å ha solgt våpen og dop, men sier han ikke har noe å gjøre med det «den andre dusten» har gjort.

Willy Prévost – dømt for deltagelse i terrornettverk.

Har innrømmet å ha gjort tjenester for Colibaly, men sier han ikke visste hvilke planer han hadde. DNA-et hans ble funnet i bilen som Colibaly brukte. Han har forklart at han hadde solgt narkotika sammen med Coulibaly. Prévost sier han skyldte ham penger og at han ble presset til å skaffe Coulibaly utstyr. Han har sagt at han «trodde kameraten var en raner, ikke en terrorist».

Christophe Raumel – dømt for deltagelse i terrornettverk.

Tiltalt for å ha hjulpet Prévost. Han er den eneste av de tiltalte som ikke er tiltalt for medvirkning til terror.

Amar Ramdani – dømt for deltagelse i terrornettverk.

Tiltalt for å ha hjulpet Coulibaly. De var blitt venner i fengselet og hadde kontakt med hverandre flere ganger dagen før angrepet. Ramdani blir også knyttet til dem som skaffet Coulibaly våpen. Han ødela telefonen sin etter angrepet, men sier det var en dum reflekshandling, og at politiet ikke ville funnet noe på den.

Saïd Makhlouf – dømt for deltagelse i terrornettverk.

Tiltalt for å ha skaffet til veie våpen for Coulibaly. DNA-et hans er funnet på en elektrisk pistol som Coulibaly brukte. Han sier han har møtt Coulibaly, men at han ikke kjente ham. Han sier han aldri har rørt denne elektriske pistolen.

Mohamed Fares – dømt for deltagelse i terrornettverk.

Tiltalt for å ha virket som mellommann i våpensalg. Han innrømmer narkotikasalg, men sier han aldri har drevet med våpen.

Nezar Mickael Pastor Alwatik – dømt for deltagelse i terrornettverk.

Han møtte Coulibaly i fengsel og oppbevarte våpen for ham.

«Den belgiske banden» er fire menn fra Belgia som er tiltalt for å ha hjulpet til med å skaffe våpen og kjøretøy. Metin Karasular innrømmer å ha hatt kontakt med Coulibaly. De tre andre er: Michel Catino, Abdelaziz Abbad og Miguel Martinez

Alle ble kjent skyldige i deltagelse i et terrornettverk.