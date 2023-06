BTS fyller ti år – slik tok de over verden

Denne uken feirer boybandet, som herjer hitlister og knuser rekorder over hele verden, ti år siden første platedebut.

Til tross for at BTS i skrivende stund har tatt en pause som gruppe på grunn av obligatorisk militærtjeneste og fokus på solokarrierer, har ikke ballen sluttet å rulle. Blant annet er de aktuelle med en helt fersk singel, som de har dedikert til fansen i anledning jubileumet.

De fleste har hørt om BTS, men vet du hvem de er og hvorfor de er så populære? Her er en kjapp guide med 7 grunner til hvorfor de har bergtatt verden :

Håndplukket suksess

Visste du at BTS står for «Bangtan Sonyeondan» – som oversatt til norsk blir «skuddsikre guttespeidere?» Foto: Chris Pizzello / AP

Det er ingen tilfeldighet hvem som er med i BTS. De sju har artistnavnene RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V og Jungkook – og alle er håndplukket for å være med i nettopp dette bandet.

Jakten på det perfekte bandet startet i 2010, da selskapet Big Hit Entertainment begynte å se etter medlemmer. Alle sju er valgt ut på grunn av sine ulike ferdigheter. For eksempel er noen ekstra flinke til å rappe eller synge, mens andre er mer begavet i dans. Gruppen øvde sammen i flere år, før de altså debuterte i 2013.

Ti år har gått siden debuten «2 Cool 4 Skool», et album fra et da ukjent band som solgte rundt 24 000 beskjedne eksemplarer av platen sin samme året.

Siden den gang har mye skjedd. De blir nå omtalt som verdens største band, og «alle» vil ha en bit – I tillegg til å ha holdt taler i FN, har de blitt kåret til spesial-ambassadører for Sør-Korea, og de har vært på besøk i Det Hvite Hus.

BTS var på besøk i Det hvite hus i mai i år. Der møtte de blant annet president Joe Biden og diskuterte temaer som hatkriminalitet og rasisme mot mennesker med asiatisk opphav. Foto: Evan Vucci / AP

Irriterende fengende musikk

Har du klart å få megahiten «Dynamite» ut av hodet enda? Ikke vi heller.

EN GLOBAL HIT: «Dynamite» var bandets første låt utelukkende på engelsk, og er kanskje BTS sin mest populære utgivelse hittil.

BTS startet opprinnelig som en ren hiphop-gruppe. Men så begynte BTS å satse på velprodusert pop med elementer av rap og RnB, og da kom det store gjennombruddet.

Gruppen har satt en rekke rekorder, blant annet var de det første koreanske bandet som ble nominert til en Grammy. De har toppet albumlisten på Billboard, og i 2019 var de det første bandet fra Asia som passerte fem milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify.

BTS har også etter hvert blitt kjent for sine mange flittige samarbeid med andre store musikknavn, blant annet Coldplay, Halsey – og vår egen Kygo, til stor suksess.

Bestemte seg for å bli best

TREKKPLASTER: BTS har en reell påvirkningskraft på den Sør-Koreanske økonomien. Foto: AFP

En viktig grunn til at BTS og K-pop er blitt så stort, er fordi staten Sør-Korea aktivt jobber med å få den koreanske kulturen opp og frem i verden. Føler du at Sør-Koreanske filmer, musikk, kunst og kosmetikk er over alt for tiden? Det er ikke tilfeldig.

Etter en økonomisk krise på 90-tallet vedtok myndighetene i landet at de skulle bli store på kultureksport. Målet var å bygge en ny, nasjonal merkevare, å tjene penger og å styrke sin posisjon i verden. Dermed pøste staten inn penger til popkultur over mange år – noe som åpenbart har fungert.

BTS har blitt en stor inntektskilde for landet, og har gjort enorm suksess til tross for at de primært synger på morsmålet. For to år siden slo sentralbanken i Sør-Korea fast at gruppen bidro med svimlende 50 milliarder kroner i året (!) til landets økonomi.

Rekordbrytende sceneshow og musikkvideoer

Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Har sett disse gutta danse, så skjønner du hva vi snakker om.

Å være verdens største boyband krever hardt arbeid, og BTS har tidligere uttalt at de i perioder har øvd på koreografi 12 timer om dagen for å holde koken. Konsertene til BTS består av et svært høyt energinivå, der dansingen er en like stor del av showet som selve musikken.

Bandet blir også ofte hyllet for sin sjarm på scenen, og gjør det alltid i trendy antrekk som ikke er redd for å utfordre tradisjonelle kjønnsnormer. Korsett, skjørt og bling? Ja takk.

YOUTUBE-REKORD: Musikkvideoen til låten «Butter» fikk 113 millioner visninger på de første 24 timene etter publisering – en ubestridt rekord på YouTube.

Musikkvideoene til BTS er kjent for å være glattpolerte, hyperestetiske – og for å knuse rekorder. Da musikkvideoen til «Dynamite» hadde premiere på Youtube sommeren 2020, benket 3 millioner seere seg foran skjermen for å se den. Året etter slo de sin egen rekord med musikkvideoen til «Butter» – der 3,9 millioner seere så premieren.

ARMY – den dedikerte fansen

Foto: Jordan Strauss / AP

Den massive fanskaren til BTS kaller seg selv for ARMY. De har etter hvert blitt kjent for en imponerende vilje til å mobilisere seg når det kommer til å fremme bandets interesser. Mer lojale fans skal du lete lenge etter.

Blant annet har de vist muskler ved å gjøre en Donald Trump–rally til en pinlig affære fordi han sto i opposisjon til Black Lives Matter-bevegelsen, som BTS har gitt støtte til. De har også spleist på Times Square-billboards i million-klassen til hyllest for bandet, og er et av de mest aktive og mest organiserte fanskarene på internett.

BTS har et tett forhold til fansen, og kommuniserer mye med dem via sosiale medier. Også her i Norge er det et stort antall engasjerte fans.

Foto: Lee Jin-man / AP

Skiller seg fra andre K-pop-band

Foto: AP

Det er mange k-pop-band der ute, men BTS skiller seg ut på flere måter. De er, ifølge mange, mer fri til å være seg selv. Tekstene deres er dessuten mer personlige enn mange andre innenfor K-pop-sjangeren.

– Innen k-pop er det mange kjærlighetssanger om knuste hjerter og savn, men BTS har valgt å snakke om en del andre ting i låtene sine. Det sier Thea Bakke. Hun har en master i kulturstudier og bodde i Sør-Korea da BTS debuterte.

– Blant annet synger BTS ofte om mental helse, og om å være glad i seg selv som man er, sier Bakke.

Dette har de også snakket om fra talerstolen i FN. For noen år siden lanserte BTS en internasjonal kampanje, sammen med UNICEF. «Love Myself»-kampanjen handler om at alle må akseptere seg selv som man er. Dermed når de et enda større publikum.

Boyband med personlighet

Foto: NTB

En annen grunn til at BTS er blitt så populære, er rett og slett at de har vært mye på TV.

Flere av de store amerikanske talkshowene har lagt sin elsk på BTS, noe som har gjort bandet veldig populært i USA. Jimmy Fallon har invitert dem på besøk flere ganger, og hadde til og med en BTS-uke for noen år siden.

BTS har også satset på YouTube, der de har sin egen kanal med flere enn 75 millioner abonnenter. De har satt flere rekorder, blant annet YouTube-rekorden for flest avspillinger på ett døgn. Videoen til «Dynamite» ble sett 98,3 millioner ganger i løpet av et døgn da den ble lansert i 2020.

Det er derimot ikke bare fryd og gammen å være verdens mest populære boyband. Mange K-pop-grupper har tradisjonelt sett hatt datingforbud – til tross for at dette aldri har vært bekreftet av BTS selv.

K-pop? Ekspander/minimer faktaboks En forkortelse for korean pop, altså Sør-Koreansk popmusikk. Ordet rommer både musikksjangeren og en hel subkultur rundt denne musikken. K-pop-kulturen er i tillegg kjent for en særegen estetikk, dansestil, sjargong, fankultur og skjønnhetsideal.

