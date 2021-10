NRK-serie vann pris i Seoul

NRK-dramaserien «Atlantic Crossing» vann juryprisen under Seoul International Drama Awards.

Serien handlar om kronprinsesse Märthas flukt til USA under 2. verdskrig. Serien har fått kritikk frå historikarar for å ha teke seg for store kunstnariske fridomar.

TV-serien er seld til 30 land, og er nominert til ein internasjonal Emmy i kategorien beste dramaserie.