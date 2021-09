Britney Spears har forlova seg

I ein video på Instagram viser 39-åringen fram ein stor diamantring.

Paret har vore saman i fem år. Ho møtte den 12 år yngre iranskfødde modellen og personlege trenaren i 2016 i samband med opptak til musikkvideoen sin «Slumber Party».

Britney Spears har vore gift to gonger før. I januar 2004 gifta ho seg med barndomsvennen Jason Allen Alexander i Las Vegas. 55 timar seinare vart ekteskapet annullert.

I juli same år forlova ho seg med dansaren Kevin Federline, som ho møtte tre månader tidlegare. Seinare same år gifta dei seg. Etter knapt tre år var det slutt. Spears har to søner med Federline.

Britney Spears er for tida i ei oppsiktsvekkjande rettssak mot far sin Jamie Spears, som har hatt kontroll over formuen hennar i 13 år.

Ho krev at han blir rolla fråteken som verje, noko han no ser ut til å godta etter fleire rundar i rettssystemet.