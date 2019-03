– Jeg har aldri hørt at sminke og skjønnhetsbehandlinger er skadelig, men hvis det skaper komplekser hos noen, er det noe jeg tar til meg og vil ha en debatt om, sier Sophie Elise Isachsen (24) til NRK.

I kveld møter hun bloggeren Kristin Gjelsvik (32) for å diskutere kroppspress og komplekser i Debatten på NRK1.

Gjelsvik publiserte før helgen en videoblogg der hun sa at Isachsen var et usunt forbilde for unge jenter fordi hun fikser på komplekser, og deler det med følgerne sine.

Det var en tatovering som Isachsen har tatt for å hindre at hodebunnen synes, som fikk begeret til å renne over for Gjelsvik og som fikk henne til å gå knallhardt ut mot bloggkollegaen i en Youtube-video med tittelen «Nå er det nok, Sophie Elise».

– Nå er det faen meg nok. Det er nok! Du har skrevet en bok som heter «Forbilde», men per dags dato vil jeg si du er Norges desidert dårligste og farligste forbilde. Jeg er skremt av at unge jenter ser opp til deg, sier Gjelsvik i videoen.

Videoen har skapt engasjement i sosiale medier, og er blant de mest sette videoene i Norge de siste dagene. Så langt er den avspilt over 420.000 ganger.

– Handler om meg som person

Sophie Elise Isachsen er en profilert blogger som blir fulgt av mange. Hun har flere ganger fått kritikk for ting hun har gjort, men de siste dagene har vært forferdelige, sier hun.

– Det er vanskelig å ta til seg kritikk når det eskalerer til personhets og sjikane slik det har blitt nå. Det går ikke et minutt uten at jeg får en ekstremt stygg melding. Folk sier jeg burde forsvinne fra jordas overflate, at jeg er stygg og at jeg ikke fortjener å ha et liv.

Kristin Gjelsvik ble kåret til årets livsstil-influenser under Vixen Influencer Awards i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Gjelsvik sier til NRK at det er uholdbart at debatten har sporet av med hets og sjikane. Samtidig er hun ikke overrasket.

– Jeg har også mottatt stygge tilbakemeldinger. Men slik er det å være influenser dessverre. Vi har selv valgt å tre fram i rampelyset, og det følger ikke bare ros og klapp på skulderen med denne rollen.

Hun mener de begge har vært med lenge nok til å kunne skille mellom usakligheter og konstruktive tilbakemeldinger.

Spent på Debatten

Tirsdag kveld møtes de for å debattere kroppspress og komplekser i Debatten på NRK. Sophie Elise Isachsen sier at hun ønsker debatten velkommen, men sier samtidig at hun er spent før programmet.

– Jeg må være ærlig og si jeg gruer meg veldig, men jeg syns det er en viktig debatt og forhåpentligvis kan vi snakke åpent om komplekser og bransjen vi er i.

Det er Gjelsvik enig i, og sier at hun vil gjøre sitt for at dette skal bli en god debatt.

– Denne debatten er sårt etterlengtet og viktig. Jeg ser fram til debatten, og synes det er på høy tid at Noregs mektigste mediekvinne deltar i debatten. Måtte den bli konstruktiv og saklig.

Du kan kan følge Debatten på NRK1 eller NRK TV fra klokken 21.20.