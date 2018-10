«I går hatet jeg ham og skulle aldri snakke med ham igjen. Og nå ligger jeg altså her i senga hans, som er full av blod fordi jeg fikk mensen før vi lå sammen; han kvalte meg så hardt at jeg nesten ikke fikk puste og jeg tenkte faen, nå dør jeg kanskje, men i så fall dør jeg lykkelig.»

Dette er et utdrag fra boka til Sophie Elise Isachsens ferske bok «Elsk meg». Boken inneholder sterke scener om ugjengjeldt kjærlighet og hvordan jeg-personen mister seg selv fullstendig i jakten på få å en annen.

– Status å snakke om den vonde tiden

Isachsen er langt fra den eneste bloggeren som forteller om vanskelige perioder. Anniken «Annijor» Jørgensen er bokaktuell med «Bare en natt til», hvor hun forteller om sin første kjærlighetssorg og påfølgende depresjon.

Anna Rasmussen og Linnéa Myhre er to andre bloggere som også skrevet bøker om tider som har vært tøffe for dem personlig. I tillegg skal Isabel Raad fortelle om en vanskelig barndom i bokform, melder TV 2.

«Fasadebygger»

Mental Helse Ungdom mener i utgangspunktet at bloggernes åpenhet må utføres med varsomhet.

Sophie Elise Isachsens bok. Foto: Cappelen Damm

– For enkelte kan det bli en fasadebygger hvor man forteller om den vanskelige tiden man hadde. Det er litt synd at kjente mennesker bruker – kanskje ikke bevisst – de utfordringene man har hatt fordi det gir en status i samfunnet når man snakker om at man har slitt og er bedre nå, sier Aida Tesfai, organisasjonssjef i Mental Helse Ungdom.

Tesfai tenker at åpenhet i utgangspunktet er bra, men at det er en utfordring at det er liten bevissthet rundt det man deler, og effekten det har på andre.

– For andre som sliter med sin psykiske helse så kan det være uheldig å få en sånn svart/hvitt fremstilling av: «slik hadde jeg det før, nå har jeg kommet bedre ut på den andre siden». For det er mer naturlig at det går opp og ned, sier hun til NRK.

– Det er ikke fint å ha det vondt

Sophie Elise Isachsen selv skrev boka med sin egen ensomhet i bakhodet. For henne var situasjonen hun skriver om et enormt personlig nederlag. Isachsen skrev derfor boka hun selv kunne trengt da ting sto på som verst.

Men hun mener det er viktig ikke å rosemale det å ha det vondt.

– Man skal ikke bruke det som et tilbehør. Derfor er det viktig for meg ikke å romantisere det, eller gi en svart/hvitt fremstilling av hvordan det har vært. Det er ikke fint å ha det vondt, derfor må man skrive om ting sånn som de faktisk er, sier Isachsen.

Glorifisering av psykiske problemer

Anja Catrine Venås er blogger og svært synlig på de fleste plattformer på sosiale medier. I denne sesongen av NRK-serien «jeg mot meg» åpnet hun seg om tingene hun har slitt med de siste årene.

Det aller viktigste når du åpner deg, er å fortelle andre at de må kjempe for å komme ut av det vonde, mener blogger Anja Catrine Venås. Foto: NRK

– Da jeg gikk på videregående og skulle til psykolog, så lot jeg som jeg skulket istedenfor, fordi jeg synes det var så flaut. Men etter jeg har valgt å dele, har jeg fått respons fra folk som føler de har en venn i meg som de ikke har til vanlig, sier Venås.

Venås har også valgt å være åpen på sine egne plattformer om utfordringene hun har. Men hun tenker nøye igjennom det hun velger å dele, og påpeker at det kan være farlig å dyrke sin egen sorg.

– Jeg tenker at det å ha psykiske problemer kan bli litt glorifisert, at det nesten blir en trend. Og det kan føre til at folk tenker at de har litt større problemer enn de egentlig har. Derfor er det viktig å dra til noen som har den rette kompetansen, og ikke bare få svar fra en blogger.

Bra at man åpner seg

Psykolog Peder Kjøs synes det er bra at bloggere åpner seg om den vanskelige tida i bokform og forteller at livet kan være vanskelig og komplisert.

Ting er først interessant når det er ekte, og gjenkjennelig mener psykolog Peder Kjøs. Han mener det er fint at flere bloggere velger å åpne seg om den tøffe tiden i bokform. Foto: Andris Søndrol Visdal

– Det går en slags skillelinje mellom hva som er vanskelig og hva som er psykiske lidelser. Og jeg tenker at bloggerne ofte er rundt den grensen et sted. Og det er fint at de snakker om det uten at det trenger å ha merkelappen «psykiske vansker». For det er livsvansker mange snakker om, og det er ting ganske mange vil kunne kjenne seg igjen i, sier Kjøs til NRK.

Viktig at man snakker om det som er fint

Blogger Martine Halvorsen gir snart ut boka «Sykt normal» – en bok om ungdomstiden, og hvor fin og ikke minst vanskelig den kan være.

Det er viktig at man tør å dele, og snakke om det vonde. Men det er også viktig for unge at man snakker om det som er fint, mener hun.

– Jeg vil at leserne skal sitte igjen med en følelse om at alt er normalt. Det er normalt å ha dårlige dager, og man må ikke grave seg ned i mørket. For det er det ingen som har noe godt av, forteller Halvorsen.