«Influensere» sammen i kampen mot kroppspress

TYDELIGE RETNINGSLINJER: Blogger og påvirker Martine Halvorsen mener skissen ser bra ut, men vil at retningslinjene skal være enda tydeligere.

Toppbloggere og andre profiler med mye påvirkningskraft, såkalte «influensere», er nå med på å videreutvikle nye etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier.

Det er Medietilsynet og Forbrukertilsynet som har utarbeidet en skisse til disse retningslinjene. Skissen ble overlevert barne- og likestillingsministeren tidligere i oktober.

– Jeg tror vi trenger disse for å få bort alle barnesykdommene i bransjen, og for at vi tar rollen vår på alvor og ikke minst får et ansvar som forbilder, sier blogger Martine Halvorsen (20).

SAMARBEID: Influensere, nettverk og annonsører skal være med på å videreutvikle de nye etiske retningslinjene mot kroppspress.

Slutt på promotering av kosmetiske inngrep

Tilsynene vil at man ikke lenger skal kunne markedsføre eller promotere kosmetiske inngrep eller injeksjoner, som for eksempel silikon og fillers.

De vil heller ikke at man skal kunne markedsføre eller promotere kosttilskudd, eller tilsvarende produkter som er ment å gi vektreduksjon, større muskler, eller på annen måte fremme et bestemt kroppsideal.

Tilsynene vil også kreve merking av manipulerte bilder, som skaper et falskt inntrykk av kroppsfasong og utseende.

VIL HJELPE: Blogger Kristine Ullebø tror retningslinjene vil forebygge kroppspress.

Krever tydeligere retningslinjer

Ukentlig leses bloggen til Halvorsen av i snitt 100.000. Hun synes det er bra og på tide med innstramminger.

– Samtidig tror jeg at retningslinjene må bli enda tydeligere, så vi helt klart vet hvilke retningslinjer vi skal forholde oss til, sier hun og fortsetter:

– Jeg har også vært 16 år og undersøkt hvor jeg kan få kjøpt fillers, så jeg kan få større lepper, fordi jeg ikke har vært gammel nok. Fortsatt jobber jeg med å ikke la meg påvirke.

HÅRREISENDE: Blogger Anniken Jørgensen tok til orde for at det skal innføres et regelverk som hindrer bloggere å dele ut rabattkoder for kirurgiske operasjoner da Helleland samlet influenserne til et møte i juni i år.

Bred støtte

Kristine Ullebø, Martine Halvorsen, Anniken Jørgensen, Kristin Gjelsvik og tvillingene Vita og Wanda Mashadi er blant påvirkerne som har vært med på å forme retningslinjene, og engasjerer seg i bransjens utvikling.

– Jeg tror disse retningslinjene vil hjelpe veldig mye. Tenk hvor mange timer i løpet av en dag man sitter med snuten ned i mobilen. Man blir veldig påvirket, sier Ullebø.

Hun får støtte av bloggeren Gjelsvik:

– Jeg støtter dette initiativet ett hundre prosent, og gleder meg til å se at, forhåpentligvis, mange bloggere slutter seg til disse retningslinjene.

SE VIDEO: Blogger Kristin Gjelsvik etterlyste strengere regler for hva man får reklamere for i sosiale medier da hun gjestet Dagsrevyen i februar.

Helleland: – En milepæl i en ung bransje

Skissen til retningslinjene er laget på oppdrag fra barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Den er et resultat av et møte tidligere i år. Under dette møtet var utvikling av slike retningslinjer ett av flere tiltak influenserne etterlyste.

– Dette er en milepæl i en ung bransje. Og de har kanskje ikke helt tatt innover seg det ansvaret de har overfor barn og unge. Dette er en ung bransje, som trenger å få noen kjøreregler, sier Helleland.