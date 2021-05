– Det fekk meg til å ikkje ville dele og publisere bilde igjen, innrømmer ho.

Det var under gårsdagens sending av talkshowet «Late Show with Stephen Colbert» at den 19-år gamle popstjerna opna opp om den enorme responsen.

– Eg føler at eg hadde meir lyst til å poste meir når færre folk brydde seg. Og nå som fleire bryr seg så er det skummelt, fortel ho.

Internettrekord og hyllest

Sidan ho slo gjennom som 15-åring har Billie Eilish som regel gått med store, lause klede for å sleppe kommentarar om kroppen sin.

Billie Eilish i velkjent stil. Her på Brit Awards i 2020. Foto: Vianney Le Caer / AP

Derfor var det eit stort sjokk for fansen då ho delte fotoshooten sin med Vogue tidlegare denne månaden.

Her poserer ho i høge hælar og tettsittande korsettar medan ho osar av sjølvtillit.

Fansen hylla ho for å tore å ta opp kampen mot kroppspress ved å vise at ein fortener respekt uansett kva klede ein går med.

«Eg elskar desse bilda og eg elskar denne fotoshooten. Gjer kva enn du vil og kva tid du vil. Blås i alt anna» skreiv ho på instagramprofilen sin.

– Det har vore ei surrealistisk veke

Bilda tok internett med storm, og sette rekord etter rekord. På berre seks minutt hadde framsidebildet fått 1,1 millionar likarklikk. Bildet har i dag over 16 millionar likarklikk.

Til Colbert fortel ho om nettopp det:

– Det var så rart den dagen bilda kom ut. For etter at eg posta bilda tikka det stadig inn nyheiter om at «Billie Eilish slo nettopp rekorden for bildet med flest likarklikk på kortast tid», seier ho og ler.

– Det har vore fantastisk. Men det har også vore heilt sjukt. Det har vore ei veldig rar og surrealistisk veke, avsluttar ho.