Billie Eilish (19) har alltid foretrukket å gå i løstsittende baggy klær for å slippe oppmerksomhet og kommentarer om kroppen sin. Det har vært hennes varemerke siden hun slo gjennom som 15-åring.

At hun nå velger å gå bort fra stilen hun er mest kjent for, blir tatt godt imot av fansen.

I det internasjonale motemagasinet Vogue poserer Eilish i høye hæler og tettsittende korsetter.

Musikkritiker Audun Vinger. Foto: Andreas Øien Stensland

– Det er et større «statement» det omslaget, siden mye av hennes image er å gå i baggy klær for å ikke oppfylle eventuelle krav industrien måtte ha, sier musikkritikeren Audun Vinger.

Bildene fra fotoshooten tok internett med storm på søndag. På bare 11 minutter hadde hun fått 1,1 millioner likerklikk. Bildet har over et døgn senere 14 millioner likerklikk.

Mener unge kvinner burde ha henne som forbilde

Cajsa Antonie Olaisen Strønen er stor fan av Billie Eilish. 16-åringen har vært på flere konserter, og forteller at hun har likt artisten helt siden hun hørte låtene for første gang.

Cajsa Antonie Olaisen Strønen er fan av Billie Eilish. Foto: Privat

Cajsa synes måten hun konfronterer hele problemet på, er veldig inspirerende.

– Tidligere har Billie Eilish gått med store klær for å ha fokus på musikken og ikke på hvordan hun ser ut, men at hun tar opp denne kampen synes jeg egentlig bare er kult.

– Hun har alltid snakket om problemet med synet på kvinner i dagens samfunn – og jeg tror dette er et ganske stort steg i akkurat denne kampen hun nå kjemper for.

– Vil du si hun er et forbilde?

– Hun er et forbilde for meg, men også en kvinne som mange andre unge jenter burde ha som et forbilde.

På Instagram er det tydelig at superstjernen er fornøyd med bildene. I teksten under bildet ber hun fansen gjøre «akkurat hva de vil»:

«I love these pictures and i loved doing this shoot. do whatever you want whenever you want. fuck everything else».

Cajsa forteller at hun ble litt overrasket da hun så bildene, men liker at hun tar opp kampen.

– Det var annerledes enn det hun pleier å gå i, men jeg skjønte budskapet ganske fort.

– Man fortjener like mye respekt om man går med lite klær, som om man går med mye.

I fjor høst resulterte paparazzi-bilder av Eilish i en singlet i harselerende kommentarer om kroppen hennes. Noe som skapte reaksjoner og kommentarer i sosiale medier.

Billie Eilish på Sentrum Scene under By:Larm. Foto: Martine Lund / Martine Lund / @martislens

Gir uttrykk for at hun styrer egen karriere

Redaktør i 730.no, Janne Monsen Tveit. Foto: Privat

Janne Monsen Tveit er redaktør i 730.no, en frittstående norsk nettavis for popkultur.

– Billie Eilish er en artist som gir inntrykk av at hun styrer sin egen karriere.

Tveit mener det er derfor fansen heier på det hun gjør.

– Dette er på en måte et nyfeministisk trekk fra henne. Hun velger selv hvordan hun vil gå kledd, om det er baggy eller tettsittende klær.

– Det er heller ikke unaturlig at hun går i den retningen nå. Da Eilish begynte karrieren sin var hun bare 15 år gammel og mindreårig. Nå er hun 19 år og har flere hits bak seg.

Eilish selv sa til Vanity Fair at folk rundt henne var mer opprørt og bekymret over konsekvensen av bildene enn det hun selv var.