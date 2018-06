Beyoncé og Jay Z overrasket med nytt album

«If I gave ... two fucks about streaming numbers I woulds put Lemonade up on Spotify. Fuck you», rapper Beyoncé på den nye låten «Nice», ifølge VG.

Avisen skriver at albumet «Everything Is Love» ble sluppet på Tidal etter at ekteparet lørdag kveld avholdt en konsert på London Stadium.

Konserten er en del av ekteparets omfattende Europa-turné. I løpet av sommeren skal det avholdes konserter i flere europeiske storbyer, i tillegg til København og Stockholm.

Oslo er ikke satt opp på turnélisten. Byen er fremdeles hovedsetet til strømmetjenesten Tidal, som ekteparet eier.

På Instagram har Beyoncé Knowles sluppet en smakebit fra parets nye musikkvideo til låten «Ape Shit». Den påkostede videoen er spilt inn i ett av verdens største kunstmuseum, Louvre i Paris.

Fansen jubler på Twitter

På Twitter har fansen lagt ut støttende meldinger.

Se de morsomme reaksjonene her:

Ikke alle har tenkt til å abonnere på strømmetjenesten for å få med seg det nye albumslippet:

Skal ha funnet 320 millioner falske avspillinger

I begynnelsen av mai skrev Dagens Næringsliv at Tidal skal ha manipulert lyttertallene på Beyoncé og Kanye Wests album.

Eksperter fra NTNU hevder å ha funnet mer enn 320 millioner falske avspillinger. Det skal ha resulterte i at de to fikk utbetalinger på bekostning av andre.

Tidal har hele tiden benektet at strømmetallene er manipulert, og har, ifølge DN, engasjert et sikkerhetsselskap for å se på påstandene om manipulasjon av data.

Organisasjoner til norske plateselskaper og artister, Fono og Gramo, har politianmeldt Tidal.

– Kan bety slutten for Tidal

Musikkjournalist og tidligere programleder for Lydverket, Asbjørn Slettemark, sa til NRK at han tror lytterskandalen kan bety slutten for Tidal.

– De har blitt anklaget for uryddige ting tidligere, men det er mye verre for selskapets rykte og fremtid dersom det stemmer at de på egen hånd har blåst opp sine egne strømmetall og stjålet penger fra andre artister, sier Slettemark.