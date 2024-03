Beyoncé med nytt album: – En hellig dag

Da Beyoncé uten forvarsel slapp låtene «Texas Hold'em» og «16 Carriages» i februar, ble hun historisk.

Førstnevnte gjorde nemlig at hun ble den første svarte kvinnelige artisten som gikk til topps på USAs countryhitliste. I skrivende stund har «Texas Hold'em» nesten 212 millioner avspillinger på Spotify siden 11. februar.

Uken før hadde popartisten dukket opp på Grammys-utdelingen iført hvit cowboyhatt. Det var et tydelig hint til hennes åttende studioalbum som ble lansert natt til langfredag

COUNTRY ROADS: Popartistens åttende album begir seg ut på nye landeveier. Etter første singel ble sluppet i februar har interessen for cowboy-inspirert mote skutt i været over verden. Foto: AP

De 27 nye låtene er del to av Beyoncés tredelte «Renaissance»-prosjekt. Det første albumet kom i 2022.

– Jeg har gledet meg som et barn på julaften til dette albumet. Så det er en hellig dag med andre ord, sier artist, låtskriver og Beyoncé-ekspert Lise Mæland til NRK.

Country som musikksjanger har, til tross for en enorm overvekt av hvite artister, også røtter i svart kultur. Men Beyoncé har vært tydelig på Instagram i forkant:

«Dette er ikke et countryalbum, men et Beyoncé-album».

– Det stiller jeg meg bak, sier Adiele Helen Krüger Arukwe til NRK.

Hun er journalist i Musikkrommet og DJ, samt tidligere musikksjef i P3, og har så langt et godt førsteinntrykk av albumet.

– Det er vanskelig å snakke objektivt, men personlig synes jeg det kler henne veldig. Jeg synes det er kult at hun har satt så mye av sitt eget preg i låtene.

Dukker opp med hilsen

«Cowboy Carter» inneholder blant annet et cover at Dolly Partons velkjente «Jolene» fra 1977.

Det har lenge versert rykter om at «Jolene» ville dukke opp i en eller annen form på albumet. Nå viser det seg at Dolly Parton selv har en gjesteopptreden i en av låtene.

Dolly Parton har lest inn en introduksjon til en av låtene. Også artister som Willie Nelson, Miley Cyrus og Post Malone medvirker i på albumet. Foto: Wade Payne / AP

For fans av The Beatles vil også en annen låt høres kjent ut. Albumets andre spor er en coverlåt av Paul McCartneys «Blackbird» fra 1968.

Mæland, kjent under artistnavnet «Melis», trekker foreløpig frem «Protector», «Riiverdance» og «Levii's Jeans» som favoritter. Som blodfan understreker hun riktignok at hun er særdeles inhabil.

– Jeg elsker alt hun gjør, uansett hva hun finner på. Selv om jeg rynket litt på nesen av noen valg hun har tatt. Jeg skulle for eksempel ønsket hun tonet ned coverversjonen av Blackbird litt, og ikke fylte den opp med ti tusen koringer, sier hun.

– Men samtidig: Hun er Beyoncé. Jeg elsker at hun tar seg til rette uten å «be om lov».

Ble ikke spilt i starten

«Texas Hold'em» har toppet Billboards countryliste seks uker på rad. Men til tross for knallsuksessen tok det tid før amerikanske countrystasjoner ble med på bølgen.

Countrymusikk er svært populært i USA, med over 2100 radiostasjoner dedikert til sjangeren.

Den første dagen etter den ble utgitt, spilteimidlertid bare åtte av 150 radiostasjoner som rapporterer spillelistene sine inn til Billboards Country Airplay-liste låten. Kun én spilte den mer enn to ganger, mens «16 Carriages» ikke var å høre overhodet.

En radiostasjon i Oklahoma fikk stor kritikk for å ha nektet å spille Beyoncés nye musikk fordi «de er en countrymusikk-stasjon». Senere har de forklart til Today at de ikke visste om låten.

– Sjanger er flytende

Beyoncé fikk hard medfart da hun ga ut sin første countryinspirerte åt i 2016. Etter å ha fremført «Daddy Lessons» sammen med The Chicks på Country Music Association Awards, fløt kommentarfeltene over at negative kommentarer.

Låten fikk også avslag fra country-komiteen for Grammy-utdelingen, og dukket heller ikke mye opp på countrystasjoner i USA det året.

Krüger Arukwe mener diskusjonen om hvorvidt albumet egentlig er en countryalbum har gått litt langt.

– Sjanger er flytende, og de flyter over i hverandre. For at de skal utvikle seg videre krever det at musikere utvider sjangerbegrepet og tolker det på nye og egne måter.

Krüger Arukwe er DJ og tidligere redaksjonssjef i P3, men er for tiden journalist i Musikkrommet. Foto: Madeleine Delp Bergsjø

Samtidig har country som sjanger mye kultur innblandet, sier hun.

– Beyoncé har dype røtter i sørstatene. Nå skal det sies at hun også er en artist på et så høyt nivå, og alle slike artister utforsker bredt i ulike retninger for å nå et bredere publikum.

Lise Mæland mener artistens karriere er så stabil at albumet ikke er avhengig av god mottakelse fra absolutt alle kanter.

– Hun hviler godt i seg selv og gjør det hun føler for. Og kanskje det derfor også hver gang hun slipper noe nytt blir hun en veiviser hva gjelder å knuse regler og mønstre, sier Mæland.