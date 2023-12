Unge snur ryggen til BeReal

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks BeReal har mista to tredjedeler av brukerne sine, fra 74 millioner til 25 millioner på ett år.

Sosiale medier-appen som stjal manges hjerter for sin «keep it real»-tilnærming, sliter nå etter at den tok av på appmarkedet i fjor sommer.

BeReal utfordret Instagrams overdrevne glamour, der alle fremstår på sitt beste. Den ble raskt det nye kule for unge etter TikTok.

På toppen hadde den rundt 74 millioner aktive brukere. Men i november i år var det bare 25 millioner aktive, ifølge Apptopia.

To av tre brukere har blitt borte.

Hvordan kunne det gå så galt med BeReal?

Dette er «BeReal» Illustrasjon: Egil Ursin / NRK Ekspander/minimer faktaboks BeReal er en sosial media-app som fokuserer på å være «ekte». Én gang om dagen popper det opp et BeReal-varsel på et tilfeldig tidspunkt. Brukerne har bare to minutter på å knipse et ufiltrert dobbelt-selfie som viser både fjeset og det vi ser på. Hvor enn vi er, hva enn vi gjør.

Fake it på BeReal

Zakariya Fakhruddin Mohammed (18) skiftet skole i år. Én gang iblant sjekker han BeReal for å se hva gamle kompiser holder på med.

Før han kan se deres bilder, må han legge ut noe selv. Noen ganger deler han bare en svart skjerm for å få tilgang til kompisenes innlegg.

– Det er rettferdig at man må poste selv først, men jeg må innrømme at det er mulig å lure BeReal, sier han.

Slik bruker Zakariya BeReal:

Da BeReal-varselet poppet opp, ... ... så Zakariya Fakhruddin Mohammed på Brooklyn Nine-Nine.

SoMe-ekspert Astrid Valen-Utvik mener BeReal sliter med sitt formål: Å holde folk ekte.

Brukerne oppdaget at de kunne snu kameraet raskt for å ta bilder av tilfeldige ting, som taket, i stedet for seg selv. Noen velger å vente i flere timer på å dele noe kult.

– Disse vanene resulterer i dårlig innhold på BeReal, og det gjør at folk forlater appen, sier Valen-Utvik.

Nedgang for sosiale medier

BeReal er ikke den eneste sosiale medier-app som opplever nedgang. En ny trendrapport fra Opinion viser at både Snapchat, Instagram, YouTube og Facebook er på vei ned blant unge mellom 15 og 25 år.

Selv TikTok, som har vært på en kjempevekst, begynner å flate ut.

Da Instagram og Snapchat kopierte BeReal­s dobbeltkamera-funksjon, ble det enda tøffere for appen.

– BeReal mista det som var unikt med appen sin, mener SoMe-eksperten.

Samme mønster så vi med Clubhouse. Da den tok av under pandemien, kastet X og LinkedIn seg på lydrom-trenden.

– Enten dør disse nye appene eller så blir de skikkelig nisje, sier Valen-Utvik.

Clubhouse ble kjapt old news da X (Twitter) og LinkedIn hoppet på lyd-chat bølgen. Foto: Mark Schiefelbein

Fra BeReal til ByeReal

Zakariyas klassekamerater Emma Lenander og Lotta Strand var gira på BeReal da de var utvekslingselever på hver sin side av kloden. Emma i Australia og Lotta i USA. Nå har de begge logget av for godt.

Egentlig ble Emma utestengt i april i år, forteller hun.

Hun ble feilaktig anklaget for nakenhet etter at hun postet et bikinibilde på stranda i Gold Coast.

– Det var et uskyldig bilde. Men da jeg ble «bænna», orket jeg ikke å starte på nytt. Vennene mine hadde uansett begynt å dabbe av.

Lotta (til venstre) og Emma syntes først BeReal var nytt og kult, men ble fort lei. Foto: Robert Rønning

Lotta flyttet kontakten med sine amerikanske venner over til Snapchat.

– Der chatter og sender jeg masse bilder. BeReal er for begrenset. Ett bilde og så er jeg ferdig for dagen på 20 sekunder, sier hun.

Zakariya har svitsja tilbake til Instagram hvor han kan kombinere kommunikasjon med et bredere innhold.

– Jeg vil ha en miks av familie og venner, DMs, stories, nyheter om krig, fotballscores, mine favorittkjendiser og personer jeg ser opp til. Jeg vil ha alt i én app!

Sveip til høyre:

– BeReal må gjøre noe eksepsjonelt og komme med noe helt nytt, sånn at folk fra de store appene flytter over, tror Zakariya. – Jeg har ikke savnet BeReal, men savner minnene mine som er lagret i appen og som jeg mista tilgangen til etter at jeg ble «bænna», sier Emma. – Hvis vennene mine går tilbake til BeReal, tror jeg at jeg også blir aktiv igjen, sier Lotta.

– BeReal har skutt seg selv i foten ved å være en så begrenset plattform, mener SoMe-eksperten Astrid Valen-Utvik.

Astrid Valen-Utvik

Hun mener BeReal har mange lite aktive brukere nå, og at det skal mye til for å danke ut de store appene.

– Bransjens øyne er for tiden rettet mot Threads, som står med gode sjanser til å være et kjærkomment alternativ til X, mener Valen-Utvik.

NRK har vært i kontakt med BeReal for å høre hva de gjør for å snu situasjonen. De lovet å svare, men har fortsatt ikke gjort det.

